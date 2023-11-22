الرئيس الصيني يحث على وقف إطلاق النار في غزة ويشدد على أهمية حلّ الدولتين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الممرات‭ ‬الإنسانية‭ ‬آمنة‭ ‬وبدون‭ ‬عوائق،‭ ‬وينبغي‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬لسكان‭ ‬غزة‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬يتخذ‭ ‬إجراءات‭ ‬عملية‭ ‬لمنع‭ ‬توسع‭ ‬دائرة‭ ‬الصراع‭ ‬ومنع‭ ‬تعريض‭ ‬استقرار‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بأكمله‭ ‬للخطر‭. ‬وأكد‭ ‬شي‭ ‬أن‭ ‬الطريق‭ ‬الوحيد‭ ‬لكسر‭ ‬دائرة‭ ‬الصراع‭ ‬الفلسطيني‭-‬الإسرائيلي‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬واستعادة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬لحقوقه‭ ‬الوطنية‭ ‬المشروعة،‭ ‬وإقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬المستقلة‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬إن‭ ‬الصين‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬سلام‭ ‬دولي‭ ‬أكثر‭ ‬موثوقية‭ ‬مبكرا‭ ‬لبناء‭ ‬توافق‭ ‬دولي‭ ‬للسلام‭ ‬والعمل‭ ‬نحو‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬مبكر‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬يتسم‭ ‬بالشمول‭ ‬والعدل‭ ‬والاستدامة‭. ‬وقال‭ ‬شي‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬القمة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬توسيع‭ ‬مجموعة‭ ‬بريكس‭. ‬ونظرا‭ ‬للظروف‭ ‬الراهنة،‭ ‬فإن‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬العدالة‭ ‬والسلام‭ ‬بشأن‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭-‬الإسرائيلية‭ ‬مهمة‭ ‬جدا‭ ‬وتأتي‭ ‬في‭ ‬توقيتها‭ ‬المناسب‭ ‬للغاية‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الصراع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬يدخل‭ ‬شهره‭ ‬الثاني‭. ‬والصين‭ ‬قلقة‭ ‬للغاية‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يتسبب‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬خسائر‭ ‬فادحة‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المدنيين‭ ‬وكارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬وأن‭ ‬يتوسع‭ ‬ويمتد‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬العقاب‭ ‬الجماعي‭ ‬للأهالي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬التهجير‭ ‬القسري‭ ‬أو‭ ‬قطع‭ ‬الماء‭ ‬والكهرباء‭ ‬والوقود‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‭. ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إجراءات‭ ‬ملموسة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬السبب‭ ‬الجذري‭ ‬لتدهور‭ ‬الوضع‭ ‬الفلسطيني‭-‬الإسرائيلي‭ ‬هو‭ ‬حقيقة‭ ‬أن‭ ‬حقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬وفي‭ ‬الوجود‭ ‬وفي‭ ‬العودة‭ ‬جرى‭ ‬تجاهلها‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭. ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬سلام‭ ‬وأمن‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬مستدام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بدون‭ ‬حل‭ ‬عادل‭ ‬لقضية‭ ‬فلسطين‭.‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الصراع‭ ‬الفلسطيني‭-‬الإسرائيلي‭ ‬حديثا،‭ ‬تعمل‭ ‬الصين‭ ‬بنشاط‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬وتحقيق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭. ‬كما‭ ‬قدمت‭ ‬الصين‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬المحنة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وستقدم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإمدادات‭ ‬والمساعدة‭ ‬وفقا‭ ‬لحاجات‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭. ‬وقال‭ ‬شي‭ ‬إن‭ ‬الصين،‭ ‬بصفتها‭ ‬رئيسا‭ ‬دوريا‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬تحركت‭ ‬لتسهيل‭ ‬تبني‭ ‬القرار،‭ ‬الذي‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬هدن‭ ‬إنسانية‭ ‬وممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬ممتدة‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وتقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭.‬

وأشاد‭ ‬بآلية‭ ‬تعاون‭ ‬بريكس‭ ‬باعتبارها‭ ‬منصة‭ ‬مهمة‭ ‬للأسواق‭ ‬الصاعدة‭ ‬والبلدان‭ ‬النامية‭ ‬لتعزيز‭ ‬التضامن‭ ‬والتعاون‭ ‬وحماية‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬الاجتماع‭ ‬لتنسيق‭ ‬المواقف‭ ‬والإجراءات‭ ‬بشأن‭ ‬الصراع‭ ‬الفلسطيني‭-‬الإسرائيلي‭ ‬يمثل‭ ‬بداية‭ ‬جيدة‭ ‬لتعاون‭ ‬أكبر‭ ‬للبريكس‭ ‬بعد‭ ‬توسيعها‭. ‬وقال‭ ‬شي‭ ‬إن‭ ‬الصين‭ ‬مستعدة‭ ‬للعمل‭ ‬مع‭ ‬الأعضاء‭ ‬الآخرين‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬جديد‭ ‬لتعاون‭ ‬البريكس‭.‬

وترأس‭ ‬رئيس‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬سيريل‭ ‬رامافوزا‭ ‬القمة‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬قادة‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬والبرازيل‭ ‬وروسيا‭ ‬والسعودية‭ ‬ومصر‭ ‬وإيران‭ ‬والإمارات‭ ‬وإثيوبيا،‭ ‬ووزيري‭ ‬خارجية‭ ‬الهند‭ ‬والأرجنتين‭. ‬وأعرب‭ ‬القادة‭ ‬عن‭ ‬قلقهم‭ ‬البالغ‭ ‬بشأن‭ ‬الوضع‭ ‬الفلسطيني‭-‬الإسرائيلي‭ ‬وأدانوا‭ ‬جميع‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين‭. ‬وشددوا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي،‭ ‬ودعوا‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬فورية‭ ‬دائمة‭ ‬ومستدامة‭ ‬وإلى‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭.‬

كما‭ ‬شدد‭ ‬القادة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تسوية‭ ‬النزاعات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الحوار،‭ ‬وأعربوا‭ ‬عن‭ ‬دعمهم‭ ‬لكل‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تفضي‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سلمي‭ ‬للأزمة‭. ‬كما‭ ‬دعوا‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬الحل‭ ‬العادل‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وتعزيز‭ ‬تحقيق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وإقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬المستقلة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بالسيادة‭ ‬الكاملة‭.‬