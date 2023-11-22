أردوجان: كسر حصار غزة ممكن بخطوات واستراتيجيات تضعها منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشدد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬‮«‬إلزام‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالامتثال‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬ومحاسبتها‭ ‬على‭ ‬أفعالها‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭: ‬‮«‬على‭ ‬العالم‭ ‬الإسلامي‭ ‬ألا‭ ‬يظل‭ ‬صامتا‭ ‬على‭ ‬الاحتلال،‭ ‬فسقوط‭ ‬غزة‭ ‬يعني‭ ‬إصابة‭ ‬وحدة‭ ‬العالم‭ ‬الإسلامي‭ ‬بجرح‭ ‬عميق‮»‬،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬‮«‬الآلام‭ ‬الراهنة‭ ‬هي‭ ‬آلام‭ ‬ولادة‭ ‬السلام‭ ‬المأمول‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬منطقتنا‭ ‬والدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التي‭ ‬ستحققه‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬أردوجان‭ ‬على‭ ‬وجوب‭ ‬اتحاد‭ ‬العالم‭ ‬الإسلامي‭ ‬والتحرك‭ ‬بروح‭ ‬التضامن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواصلة‭ ‬العزم‭ ‬الذي‭ ‬أظهره‭ ‬في‭ ‬‮«‬قمة‭ ‬الرياض‮»‬‭ ‬وتطبيق‭ ‬القرارات‭ ‬الناتجة‭ ‬عنها‭. ‬

وبشأن‭ ‬نقل‭ ‬المرضى‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬تركيا،‭ ‬أشار‭ ‬أردوجان‭ ‬إلى‭ ‬عزمهم‭ ‬مواصلة‭ ‬الأمر،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬قد‭ ‬أزور‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن،‭ ‬سيشكل‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬جدول‭ ‬أعمالنا‭ ‬الرئيسي‭ ‬هناك‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬أرض‭ ‬فلسطينية‭ ‬وستبقى‭ ‬كذلك‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬الموقف‭ ‬الذي‭ ‬بدأت‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬تتخذه‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل،‭ ‬والذي‭ ‬برز‭ ‬في‭ ‬مظاهرات‭ ‬خرجت‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وفرنسا‭ ‬وبلدان‭ ‬أمريكا‭ ‬اللاتينية‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬السياسيين‭ ‬الذين‭ ‬يصمون‭ ‬آذانهم‭ ‬عن‭ ‬صوت‭ ‬الشارع‭ ‬سيجنون‭ ‬المقابل‭ ‬قريبا‭ ‬عبر‭ ‬الديمقراطية‭ ‬التي‭ ‬ستمارسها‭ ‬شعوبهم‮»‬‭.

‬وتابع‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬على‭ ‬القادة‭ ‬الذين‭ ‬باتوا‭ ‬مؤيدين‭ ‬للإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬في‭ ‬نظر‭ ‬شعوبهم‭ ‬بمواقفهم‭ ‬المناصرة‭ ‬لإسرائيل‭ ‬أن‭ ‬يعودوا‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الخطأ‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬‮«‬حكومات‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬خلف‭ ‬إسرائيل‭ ‬التوصل‭ ‬قبل‭ ‬فوات‭ ‬الأوان‭ ‬إلى‭ ‬أرضية‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والقيم‭ ‬الوجدانية‭ ‬والأخلاقية،‭ ‬وألا‭ ‬تكون‭ ‬طرفا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‮»‬‭.‬