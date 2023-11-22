-->

Thursday, 23 November 2023 07:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعلام عبري: ((حماس)) اشترطت أن تكون إسراء جعابيص أول من يفرج عنها ضمن اتفاق الرهائن

11/22/2023 7:27:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القبس‭: ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬يديعوت‭ ‬أحرونوت‮»‬‭ ‬العبرية،‭ ‬أن‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬اشترطت‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬إسراء‭ ‬جعابيص‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬يفرج‭ ‬عنها‭ ‬ضمن‭ ‬اتفاق‭ ‬الرهائن‭.‬

وإسراء‭ ‬هي‭ ‬أسيرة‭ ‬فلسطينية‭ ‬اعتُقلت‭ ‬بعد‭ ‬حريق‭ ‬شبَّ‭ ‬في‭ ‬سيارتها،‭ ‬وأصيبت‭ ‬على‭ ‬أثره‭ ‬بحروق‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬والثالثة‭ ‬في‭ ‬50 % ‭ ‬من‭ ‬جسدها‭. ‬وكانت‭ ‬الحكومة‭ ‬الصهيونية‭ ‬قد‭ ‬اجتمعت‭ ‬بكامل‭ ‬أعضائها‭ ‬لحسم‭ ‬صفقة‭ ‬تبادل‭ ‬الأسرى‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭.‬

وأكدت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬عبرية‭ ‬أن‭ ‬وزيري‭ ‬المالية‭ ‬بتسلئيل‭ ‬سموتريتش‭ ‬والأمن‭ ‬القومي‭ ‬إيتمار‭ ‬بن‭ ‬غفير‭ ‬يعارضان‭ ‬الصفقة،‭ ‬وأن‭ ‬تقدير‭ ‬الائتلاف‭ ‬الحاكم‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬تأييد‭ ‬أغلبية‭ ‬الوزراء‭ ‬للصفقة‭.‬

MENAFN22112023000055011008ID1107474482

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث