إعلام عبري: ((حماس)) اشترطت أن تكون إسراء جعابيص أول من يفرج عنها ضمن اتفاق الرهائن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وإسراء‭ ‬هي‭ ‬أسيرة‭ ‬فلسطينية‭ ‬اعتُقلت‭ ‬بعد‭ ‬حريق‭ ‬شبَّ‭ ‬في‭ ‬سيارتها،‭ ‬وأصيبت‭ ‬على‭ ‬أثره‭ ‬بحروق‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬والثالثة‭ ‬في‭ ‬50 % ‭ ‬من‭ ‬جسدها‭. ‬وكانت‭ ‬الحكومة‭ ‬الصهيونية‭ ‬قد‭ ‬اجتمعت‭ ‬بكامل‭ ‬أعضائها‭ ‬لحسم‭ ‬صفقة‭ ‬تبادل‭ ‬الأسرى‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭.‬

وأكدت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬عبرية‭ ‬أن‭ ‬وزيري‭ ‬المالية‭ ‬بتسلئيل‭ ‬سموتريتش‭ ‬والأمن‭ ‬القومي‭ ‬إيتمار‭ ‬بن‭ ‬غفير‭ ‬يعارضان‭ ‬الصفقة،‭ ‬وأن‭ ‬تقدير‭ ‬الائتلاف‭ ‬الحاكم‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬تأييد‭ ‬أغلبية‭ ‬الوزراء‭ ‬للصفقة‭.‬