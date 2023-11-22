إعلام عبري: ((حماس)) اشترطت أن تكون إسراء جعابيص أول من يفرج عنها ضمن اتفاق الرهائن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) القبس: ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أن حركة «حماس» اشترطت أن تكون إسراء جعابيص أول من يفرج عنها ضمن اتفاق الرهائن.
وإسراء هي أسيرة فلسطينية اعتُقلت بعد حريق شبَّ في سيارتها، وأصيبت على أثره بحروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة في 50 % من جسدها. وكانت الحكومة الصهيونية قد اجتمعت بكامل أعضائها لحسم صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.
وأكدت وسائل إعلام عبرية أن وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير يعارضان الصفقة، وأن تقدير الائتلاف الحاكم يشير إلى تأييد أغلبية الوزراء للصفقة.
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