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تقرير بنك الكويت الوطني:تحسن النمو الاقتصادي البحريني في عام 2024 لنمو القطاع النفطي

11/22/2023 7:27:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

كشف‭ ‬تقرير‭ ‬صادر‭ ‬عن
بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتحسن‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬بفضل‭ ‬الزيادة‭ ‬المتوقعة‭ ‬لإنتاج‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬أداء‭ ‬الاقتصاد‭ ‬القطري‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬الإنفاق‭ ‬على‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬وقوة‭ ‬الطلب‭ ‬الاستهلاكي‭. ‬كما‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتراجع‭ ‬أوضاع‭ ‬المالية‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‭ ‬نتيجة‭ ‬الانخفاض‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬من‭ ‬أعلى‭ ‬مستوياتها‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬وتمثل‭ ‬العوامل‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬المعاكسة‭ ‬وانخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬التي‭ ‬تضعف‭ ‬أرصدة‭ ‬المالية‭ ‬العامة‭ ‬أبرز‭ ‬التحديات‭ ‬الجوهرية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬انخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة،‭ ‬وارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الطاقة،‭ ‬وقوة‭ ‬الإنفاق‭ ‬على‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية،‭ ‬وتسارع‭ ‬وتيرة‭ ‬الإصلاحات‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬الداعمة‭ ‬للتوقعات‭ ‬المستقبلية‭.‬

النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬

وأشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬اتساع‭ ‬العجز‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬2023‭ ‬مع‭ ‬الالتزام‭ ‬ببرنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬اعتدلت‭ ‬وتيرة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬عام،‭ ‬2023‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬معدل‭ ‬النمو‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬5 % ‭ ‬مقابل‭ ‬مستوى‭ ‬أعلى‭ ‬بكثير‭ ‬تم‭ ‬تسجيله‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بنسبة‭ ‬4 , 9 % ‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬التي‭ ‬أثرت‭ ‬على‭ ‬الاستهلاك‭ ‬والاقتراض،‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬انخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭. ‬وتوقع‭ ‬التقرير‭ ‬ان‭ ‬تشهد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭
‬تحسنا‭ ‬اقتصاديا‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬نمو‭ ‬قطاع‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬بنسبة‭ ‬3 , 2 % ‭ ‬خاصة‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬استكمال‭ ‬صيانة‭ ‬حقل‭ ‬نفط‭ ‬البحرين‭ ‬سيرتفع‭ ‬الإنتاج‭ ‬إلى‭ ‬196‭
‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭. ‬كما‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬نمو‭ ‬النشاط‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬نحو‭ ‬80 % ‭ ‬من‭ ‬الاقتصاد‭ (‬ثابتا‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬عند‭ ‬3 % ‭ ‬نظرا‭ ‬لان‭ ‬دورة‭ ‬تشديد‭ ‬السياسةً‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬تعد‭ ‬في‭ ‬ذروتها،‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حرص‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بتنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية،‭ ‬واستمرار‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭. ‬ومن‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬نمو‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬بوتيرة‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬التضخم‭ ‬قليلا‭ (+‬1.5 % ‭) ‬ونمو‭ ‬الائتمان‭
(‬ % 2.4+‭)
‬بعد‭ ‬الأداء‭ ‬الضعيف‭ ‬الذي‭ ‬شهدناه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ .‬

كما‭ ‬تقلص‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬المتحقق‭ ‬سابقاً‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تخفيض‭ ‬عجز‭ ‬المالية‭ ‬العامة‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬إذ‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتسع‭ ‬العجز‭ ‬إلى‭ ‬4 , 1 % ‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ (‬4.8 % ‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭) ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬انخفاض‭ ‬العائدات‭ ‬النفطية‭ (‬نحو‭ ‬60 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الإيرادات‭). ‬الا‭ ‬انه‭ ‬يتوقع‭ ‬تسجيل‭ ‬نمو‭ ‬محدود‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬النفقات‭ ‬والتزام‭ ‬الحكومة‭ ‬ببرنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭.‬

كما‭ ‬توقع‭ ‬تقرير‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬يستأنف‭ ‬العجز‭ ‬مساره‭ ‬التراجعي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬سيتطلب‭ ‬ارتفاع‭ ‬سعر‭ ‬النفط‭ ‬عن‭ ‬المستويات‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬الإشارة‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬توقعاتنا‭ ‬الأساسية‭. ‬وانخفض‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬القروض‭ ‬الميسرة‭ ‬عبر‭ ‬صناديق‭ ‬التنمية‭ ‬الخليجية‭ ‬إلى‭ ‬100 % ‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬بنهاية‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تزايد‭ ‬استحقاق‭ ‬السندات‭ ‬ونمو‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬الاسمي‭. ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬توقع‭ ‬ارتفاع‭ ‬إصدارات‭ ‬أدوات‭ ‬الدين‭ ‬خلال‭ ‬عامي‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬لتغطية‭ ‬عجز‭ ‬المالية‭ ‬العامة‭ ‬الذي‭ ‬ارتفعت‭ ‬قيمته،‭ ‬قد‭ ‬ترتفع‭ ‬نسبة‭ ‬الدين‭ ‬إلى‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬قليلا،‭ ‬ونظرا‭ ‬للخطوات‭ ‬الجارية‭ ‬لضبط‭ ‬أوضاع‭ ‬المالية‭ ‬العامة،‭ ‬يبقى‭ ‬الانخفاض‭ ‬الحاد‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المخاطر‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬الآفاق‭ ‬المستقبلية‭.‬

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