-->

Thursday, 23 November 2023 07:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


يشمل جوائز نقدية وعروضا حصرية للمشاريع السكنية..((خليجي بنك)) يعلن توقيعه عقد شراكة مع ((نسيج))

11/22/2023 7:27:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬أحد‭ ‬المصارف‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائدة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬توقيعه‭ ‬عقد‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬نسيج،‭ ‬الشركة‭ ‬البحرينية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري،‭ ‬سيتم‭ ‬بموجبه‭ ‬توفير‭ ‬عروض‭ ‬خاصة‭ ‬للمواطنين‭ ‬الراغبين‭ ‬بشراء‭ ‬وحدات‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬طورتها‭ ‬الشركة‭ ‬مؤخراً‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬بساتين‮»‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البسيتين،‭ ‬و‮«‬كنال‭ ‬فيو‮»‬‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬دلمونيا،‭ ‬و«نسايم‭ ‬عراد‮»‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عراد‭. ‬

وفي‭ ‬ضوء‭ ‬هذا‭ ‬العقد،‭ ‬سيستفيد‭ ‬عملاء‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬مزايا‭ ‬حصرية‭ ‬عند‭ ‬شرائهم‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬الثلاثة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬سنة‭ ‬مع‭ ‬فترة‭ ‬سماح‭ ‬تمتد‭ ‬حتى‭ ‬6‭ ‬أشهر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جوائز‭ ‬نقدية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬1000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬وعروض‭ ‬حصرية‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬مختارة‭ ‬من‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭. ‬علاوةً‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬سيستفيد‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الراتب‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يوفر‭ ‬مزايا‭ ‬فريدة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬معدل‭ ‬ربح‭ ‬متوقع‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬4 % ‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬الراتب‭ ‬دون‭ ‬حدٍ‭ ‬أدنى‭ ‬للرصيد،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬سحوبات‭ ‬شهرية‭ ‬على‭ ‬5‭ ‬جوائز‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬1000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬والكثير‭ ‬غيرها‭.‬

ويعد‭ ‬‮«‬بساتين‮»‬‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الرائدة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬مفهوم‭ ‬متطور‭ ‬للفلل‭ ‬السكنية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الجودة‭ ‬العالية‭ ‬والذوق‭ ‬الراقي‭ ‬والتصميم‭ ‬المميز‭. ‬ويطرح‭ ‬المشروع‭ ‬نماذج‭ ‬سكنية‭ ‬نموذجية‭ ‬في‭ ‬التصميم‭ ‬والبناء‭ ‬والتشطيب‭ ‬والديكورات،‭ ‬لتكون‭ ‬الفلل‭ ‬الخيار‭ ‬المثالي‭ ‬للعائلات‭ ‬التي‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬مساكن‭ ‬فاخرة‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬ووسائل‭ ‬الراحة‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬كل‭ ‬منزل‭ ‬وأسرة‭. ‬يتكون‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬بساتين‮»‬‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬فيلا‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬إجمالية‭ ‬تبلغ‭ ‬حوالي‭ ‬5000‭ ‬متر‭ ‬مربع‭. ‬تتراوح‭ ‬أحجام‭ ‬قطع‭ ‬الأراضي‭ ‬الفردية‭ ‬من‭ ‬180‭ ‬مترا‭ ‬مربعا‭ ‬إلى‭ ‬457‭ ‬مترا‭ ‬مربعا،‭ ‬مع‭ ‬مساحات‭ ‬مبنية‭ ‬تتراوح‭ ‬من‭ ‬245‭ ‬مترا‭ ‬مربعا‭ ‬إلى‭ ‬340‭ ‬مترا‭ ‬مربعا‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬منازل‭ ‬مكوّنة‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬و‭ ‬4‭ ‬غرف‭ ‬نوم‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬يُوفر‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬كنال‭ ‬فيو‮»‬‭ ‬246‭ ‬شقة‭ ‬فاخرة‭ ‬متاحة‭ ‬للبيع‭ ‬أو‭ ‬الإيجار‭ ‬بالملكية‭ ‬الكاملة‭. ‬تشمل‭ ‬الشقق‭ ‬المتاحة‭ ‬للبيع‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الوحدات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬شقق‭ ‬استديو‭ ‬وشقق‭ ‬بغرفة‭ ‬نوم‭ ‬واحدة‭ ‬أو‭ ‬اثنتين‭ ‬وثلاث‭ ‬وأربع‭ ‬غرف‭ ‬نوم،‭ ‬وتتميز‭ ‬بإطلالاتها‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬القناة‭ ‬والنافورة‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬دلمونيا،‭ ‬حيث‭ ‬يُعَدُّ‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬كنال‭ ‬فيو‮»‬‭ ‬خيارًا‭ ‬مثاليًا‭ ‬للعائلات‭ ‬الباحثة‭ ‬عن‭ ‬شراء‭ ‬عقار‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬هادئة‭ ‬وآمنة‭ ‬على‭ ‬جزيرة‭ ‬خاصة،‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬عصريًا‭ ‬للغاية‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬وسائل‭ ‬الراحة‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬اليومية‭.‬

وأما‭ ‬‮«‬نسايم‭ ‬عراد‮»‬،‭ ‬فهو‭ ‬يتميز‭ ‬بموقعه‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬المميز‭ ‬المطل‭ ‬على‭ ‬خليج‭ ‬عراد،‭ ‬ويضم‭ ‬136‭ ‬قسيمة‭ ‬سكنية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬98‭ ‬فيلا‭ ‬سكنية‭. ‬وتتراوح‭ ‬أحجام‭ ‬قسائم‭ ‬الأراضي‭ ‬بين‭ ‬301‭ ‬و544‭ ‬مترًا‭ ‬مربعًا،‭ ‬ويطل‭ ‬قسم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأراضي‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭ ‬المحاذية‭ ‬لقلعة‭ ‬عراد‭ ‬وخليج‭ ‬عراد‭. ‬كما‭ ‬يبعد‭ ‬مجمع‭ ‬السيف‭ - ‬المحرق‭ ‬مسافة‭ ‬بسيطة‭ ‬مشيًا‭ ‬على‭ ‬الأقدام،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬متاجر‭ ‬ومطاعم‭ ‬أخرى‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬قالت‭ ‬أميرة‭ ‬أحمد‭ ‬العباسي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬تعاوننا‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬نسيج،‭ ‬الشركة‭ ‬البحرينية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭. ‬نهدف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬حصرية‭ ‬للمواطنين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬شراء‭ ‬منازل‭ ‬أحلامهم‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬نسيج‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تطويرها‭ ‬مؤخرًا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بساتين،‭ ‬وكنال‭ ‬فيو‭ ‬ونسايم‭ ‬عراد‭. ‬سيستفيد‭ ‬عملاؤنا‭ ‬المُتقدمون‭ ‬لهذا‭ ‬العرض‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مزايا‭ ‬فريدة‭ ‬واستثنائية‭ ‬تضمن‭ ‬لهم‭ ‬سهولة‭ ‬تملك‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬راقية‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المشاريع‭ ‬المرموقة‭ ‬التي‭ ‬طورتها‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‮»‬‭.‬

وتابعت‭: ‬‮«‬أوجه‭ ‬هذه‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬عملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬وللمواطنين‭ ‬للمبادرة‭ ‬بالاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬العروض‭ ‬التي‭ ‬خصصناها‭ ‬لتكون‭ ‬هي‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬وحدات‭ ‬سكنية‭ ‬راقية‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية‭ ‬خلال‭ ‬جميع‭ ‬مراحل‭ ‬التقدم‭ ‬بالطلب‭ ‬بفضل‭ ‬فريق‭ ‬عملنا‭ ‬المؤهل‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬الشيخ‭ ‬رئيس‭ ‬الاستثمارات‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬إحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬لتقديم‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬فريدة‭ ‬للمواطنين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬التملك‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مشاريعنا‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬فللا‭ ‬وشققا‭ ‬وقسائم‭ ‬سكنية‭ ‬لتوفر‭ ‬حلولا‭ ‬سكنية‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬تتميز‭ ‬المشاريع‭ ‬الثلاثة‭ ‬التي‭ ‬طورتها‭ ‬الشركة‭ ‬وهي‭ ‬بساتين،‭ ‬وكنال‭ ‬فيو،‭ ‬ونسايم‭ ‬عراد‭ ‬بمواقعها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والمواصفات‭ ‬ذات‭ ‬المعايير‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬الجودة،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الهيكل‭ ‬الخاص‭ ‬بالوحدات‭ ‬أو‭ ‬بتصاميمها‭ ‬الاستثنائية‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬ستوفر‭ ‬هذه‭ ‬الحلول‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬خيارا‭ ‬مثاليا‭ ‬للتملك‭ ‬في‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬مشاريعنا‭ ‬المرموقة‭ ‬والتي‭ ‬باتت‭ ‬تستقطب‭ ‬أعدادا‭ ‬متزايدة‭ ‬من‭ ‬الزبائن‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬مميزات‭ ‬استثنائية‮»‬‭.‬

MENAFN22112023000055011008ID1107474480

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث