يشمل جوائز نقدية وعروضا حصرية للمشاريع السكنية..((خليجي بنك)) يعلن توقيعه عقد شراكة مع ((نسيج))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬ضوء‭ ‬هذا‭ ‬العقد،‭ ‬سيستفيد‭ ‬عملاء‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬مزايا‭ ‬حصرية‭ ‬عند‭ ‬شرائهم‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬الثلاثة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬سنة‭ ‬مع‭ ‬فترة‭ ‬سماح‭ ‬تمتد‭ ‬حتى‭ ‬6‭ ‬أشهر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جوائز‭ ‬نقدية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬1000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬وعروض‭ ‬حصرية‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬مختارة‭ ‬من‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭. ‬علاوةً‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬سيستفيد‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الراتب‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يوفر‭ ‬مزايا‭ ‬فريدة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬معدل‭ ‬ربح‭ ‬متوقع‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬4 % ‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬الراتب‭ ‬دون‭ ‬حدٍ‭ ‬أدنى‭ ‬للرصيد،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬سحوبات‭ ‬شهرية‭ ‬على‭ ‬5‭ ‬جوائز‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬1000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬والكثير‭ ‬غيرها‭.‬

ويعد‭ ‬‮«‬بساتين‮»‬‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الرائدة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬مفهوم‭ ‬متطور‭ ‬للفلل‭ ‬السكنية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الجودة‭ ‬العالية‭ ‬والذوق‭ ‬الراقي‭ ‬والتصميم‭ ‬المميز‭. ‬ويطرح‭ ‬المشروع‭ ‬نماذج‭ ‬سكنية‭ ‬نموذجية‭ ‬في‭ ‬التصميم‭ ‬والبناء‭ ‬والتشطيب‭ ‬والديكورات،‭ ‬لتكون‭ ‬الفلل‭ ‬الخيار‭ ‬المثالي‭ ‬للعائلات‭ ‬التي‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬مساكن‭ ‬فاخرة‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬ووسائل‭ ‬الراحة‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬كل‭ ‬منزل‭ ‬وأسرة‭. ‬يتكون‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬بساتين‮»‬‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬فيلا‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬إجمالية‭ ‬تبلغ‭ ‬حوالي‭ ‬5000‭ ‬متر‭ ‬مربع‭. ‬تتراوح‭ ‬أحجام‭ ‬قطع‭ ‬الأراضي‭ ‬الفردية‭ ‬من‭ ‬180‭ ‬مترا‭ ‬مربعا‭ ‬إلى‭ ‬457‭ ‬مترا‭ ‬مربعا،‭ ‬مع‭ ‬مساحات‭ ‬مبنية‭ ‬تتراوح‭ ‬من‭ ‬245‭ ‬مترا‭ ‬مربعا‭ ‬إلى‭ ‬340‭ ‬مترا‭ ‬مربعا‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬منازل‭ ‬مكوّنة‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬و‭ ‬4‭ ‬غرف‭ ‬نوم‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬يُوفر‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬كنال‭ ‬فيو‮»‬‭ ‬246‭ ‬شقة‭ ‬فاخرة‭ ‬متاحة‭ ‬للبيع‭ ‬أو‭ ‬الإيجار‭ ‬بالملكية‭ ‬الكاملة‭. ‬تشمل‭ ‬الشقق‭ ‬المتاحة‭ ‬للبيع‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الوحدات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬شقق‭ ‬استديو‭ ‬وشقق‭ ‬بغرفة‭ ‬نوم‭ ‬واحدة‭ ‬أو‭ ‬اثنتين‭ ‬وثلاث‭ ‬وأربع‭ ‬غرف‭ ‬نوم،‭ ‬وتتميز‭ ‬بإطلالاتها‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬القناة‭ ‬والنافورة‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬دلمونيا،‭ ‬حيث‭ ‬يُعَدُّ‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬كنال‭ ‬فيو‮»‬‭ ‬خيارًا‭ ‬مثاليًا‭ ‬للعائلات‭ ‬الباحثة‭ ‬عن‭ ‬شراء‭ ‬عقار‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬هادئة‭ ‬وآمنة‭ ‬على‭ ‬جزيرة‭ ‬خاصة،‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬عصريًا‭ ‬للغاية‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬وسائل‭ ‬الراحة‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬اليومية‭.‬

وأما‭ ‬‮«‬نسايم‭ ‬عراد‮»‬،‭ ‬فهو‭ ‬يتميز‭ ‬بموقعه‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬المميز‭ ‬المطل‭ ‬على‭ ‬خليج‭ ‬عراد،‭ ‬ويضم‭ ‬136‭ ‬قسيمة‭ ‬سكنية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬98‭ ‬فيلا‭ ‬سكنية‭. ‬وتتراوح‭ ‬أحجام‭ ‬قسائم‭ ‬الأراضي‭ ‬بين‭ ‬301‭ ‬و544‭ ‬مترًا‭ ‬مربعًا،‭ ‬ويطل‭ ‬قسم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأراضي‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭ ‬المحاذية‭ ‬لقلعة‭ ‬عراد‭ ‬وخليج‭ ‬عراد‭. ‬كما‭ ‬يبعد‭ ‬مجمع‭ ‬السيف‭ - ‬المحرق‭ ‬مسافة‭ ‬بسيطة‭ ‬مشيًا‭ ‬على‭ ‬الأقدام،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬متاجر‭ ‬ومطاعم‭ ‬أخرى‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬قالت‭ ‬أميرة‭ ‬أحمد‭ ‬العباسي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬تعاوننا‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬نسيج،‭ ‬الشركة‭ ‬البحرينية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭. ‬نهدف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬حصرية‭ ‬للمواطنين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬شراء‭ ‬منازل‭ ‬أحلامهم‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬نسيج‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تطويرها‭ ‬مؤخرًا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بساتين،‭ ‬وكنال‭ ‬فيو‭ ‬ونسايم‭ ‬عراد‭. ‬سيستفيد‭ ‬عملاؤنا‭ ‬المُتقدمون‭ ‬لهذا‭ ‬العرض‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مزايا‭ ‬فريدة‭ ‬واستثنائية‭ ‬تضمن‭ ‬لهم‭ ‬سهولة‭ ‬تملك‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬راقية‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المشاريع‭ ‬المرموقة‭ ‬التي‭ ‬طورتها‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‮»‬‭.‬

وتابعت‭: ‬‮«‬أوجه‭ ‬هذه‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬عملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬وللمواطنين‭ ‬للمبادرة‭ ‬بالاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬العروض‭ ‬التي‭ ‬خصصناها‭ ‬لتكون‭ ‬هي‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬وحدات‭ ‬سكنية‭ ‬راقية‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية‭ ‬خلال‭ ‬جميع‭ ‬مراحل‭ ‬التقدم‭ ‬بالطلب‭ ‬بفضل‭ ‬فريق‭ ‬عملنا‭ ‬المؤهل‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬الشيخ‭ ‬رئيس‭ ‬الاستثمارات‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬إحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬لتقديم‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬فريدة‭ ‬للمواطنين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬التملك‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مشاريعنا‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬فللا‭ ‬وشققا‭ ‬وقسائم‭ ‬سكنية‭ ‬لتوفر‭ ‬حلولا‭ ‬سكنية‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬تتميز‭ ‬المشاريع‭ ‬الثلاثة‭ ‬التي‭ ‬طورتها‭ ‬الشركة‭ ‬وهي‭ ‬بساتين،‭ ‬وكنال‭ ‬فيو،‭ ‬ونسايم‭ ‬عراد‭ ‬بمواقعها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والمواصفات‭ ‬ذات‭ ‬المعايير‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬الجودة،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الهيكل‭ ‬الخاص‭ ‬بالوحدات‭ ‬أو‭ ‬بتصاميمها‭ ‬الاستثنائية‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬ستوفر‭ ‬هذه‭ ‬الحلول‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬خيارا‭ ‬مثاليا‭ ‬للتملك‭ ‬في‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬مشاريعنا‭ ‬المرموقة‭ ‬والتي‭ ‬باتت‭ ‬تستقطب‭ ‬أعدادا‭ ‬متزايدة‭ ‬من‭ ‬الزبائن‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬مميزات‭ ‬استثنائية‮»‬‭.‬