((ألبا)) تشارك في مؤتمر ((عربال 2023))

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- Akhbar Al Khaleej) ترأس الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، علي البقالي، وفد الشركة المشارك في المؤتمر العربي الدولي للألمنيوم (عربال) الذي تستضيفه شركة معادن في الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر 2023 في العاصمة السعودية الرياض.
وفي إطار جلسات مؤتمر عربال 2023، شارك البقالي كأحد المتحدثين في لجنة نقاش الرؤساء التنفيذيين للمصاهر العربية تحت عنوان: «التحديات الحالية والفرص المستقبلية»، في حين كان الرئيس التنفيذي للطاقة بالشركة أمين سلطان ضمن لجنة النقاش حول «العودة إلى المسار الصحيح في سيناريو الحياد الصفري – إزالة الكربون من صناعة الألمنيوم»، أما الرئيس التنفيذي للتسويق خالد عبداللطيف فقد جاء متحدثًا ضمن لجنة النقاش حول «التحليل التنافسي للألمنيوم – المشهد العام، العوامل الدافعة، التقنية، والتحديات».
ومنذ انطلاقته عام 1983، شكّل مؤتمر عربال منصة مهمة تجمع بين قادة الصناعة للتواصل وبحث مجالات التعاون من أجل دفع عجلة التقدم التقني والابتكار في قطاع الألمنيوم.
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