((ألبا)) تشارك في مؤتمر ((عربال 2023))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬إطار‭ ‬جلسات‭ ‬مؤتمر‭ ‬عربال‭ ‬2023،‭ ‬شارك‭ ‬البقالي‭ ‬كأحد‭ ‬المتحدثين‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬نقاش‭ ‬الرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬للمصاهر‭ ‬العربية‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭: ‬‮«‬التحديات‭ ‬الحالية‭ ‬والفرص‭ ‬المستقبلية‮»‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للطاقة‭ ‬بالشركة‭ ‬أمين‭ ‬سلطان‭ ‬ضمن‭ ‬لجنة‭ ‬النقاش‭ ‬حول‭ ‬‮«‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المسار‭ ‬الصحيح‭ ‬في‭ ‬سيناريو‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭ ‬ – ‭ ‬إزالة‭ ‬الكربون‭ ‬من‭ ‬صناعة‭ ‬الألمنيوم‮»‬،‭ ‬أما‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتسويق‭ ‬خالد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬فقد‭ ‬جاء‭ ‬متحدثًا‭ ‬ضمن‭ ‬لجنة‭ ‬النقاش‭ ‬حول‭ ‬‮«‬التحليل‭ ‬التنافسي‭ ‬للألمنيوم‭ ‬ – ‭ ‬المشهد‭ ‬العام،‭ ‬العوامل‭ ‬الدافعة،‭ ‬التقنية،‭ ‬والتحديات‮»‬‭.‬

ومنذ‭ ‬انطلاقته‭ ‬عام‭ ‬1983،‭ ‬شكّل‭ ‬مؤتمر‭ ‬عربال‭ ‬منصة‭ ‬مهمة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬قادة‭ ‬الصناعة‭ ‬للتواصل‭ ‬وبحث‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التقدم‭ ‬التقني‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الألمنيوم‭.‬