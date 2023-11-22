هيئة المهن الصحية تجدد ترخيص تشغيل المركز الطبي الجامعي بمدينة الملك عبدالله الطبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) جددت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا» ترخيص المركز الطبي الجامعي بمدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز الطبية مدة عام، بعد ان قامت أربعة فرق من نهرا بتقييم جميع مرافق المركز الطبي بما في ذلك قسم الطوارئ والإسعاف وجناح العمليات والعناية المركزة وغرف العزل وقسم والمناظير والعيون والعلاج الطبيعي والأنف والاذن والحنجرة وقسم خدمات التجميل والليزر، وقسم الأشعة والمختبر والصيدليات ووحدة الإقامة القصيرة والعيادات الخارجية وقسم التصريف الطبي والتعقيم إلى جانب مختلف الاقسام الإدارية.
وعبر الفريق التقييم عن اعجابه بما يقدمه المركز الطبي الجامعي الذي يتعبر نواة لمدينة الملك عبدالله الطبية، من خدمات طبية بمواصفات عالية تشمل جميع التخصصات، إلى جانب خدماته المتقدمة التي يقدمها للمرضى من خلال 51 عيادة طبية في تخصصات مختلفة منها طب الأسنان العام والطب التجميلي علاوة على خدمات المختبرات طبية المتقدمة وأقسام الأشعة المجهزة بأحدث التقنيات الطبية، قسم الإسعاف والطوارئ على مدار 24 ساعة ووحدة للعناية الفائقة، إضافة إلى مركز جراحات اليوم الواحد والمركز المتقدم لتعقيم الأجهزة الطبية.
من جانبه، قال رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد أن جودة العمل في تقديم الخدمات الطبية المتنوعة في المركز الطبي الجامعي هي المعيار الذي حقق النجاح والتميز للمركز وجعله يتواجد بقوة ضمن دائرة أفضل منشآت الرعاية الصحية في مملكة البحرين خلال فترة وجيزة، وهو الامر الذي أهله قبل أكثر من عام للحصول على شهادة اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية( JCI )، المختصة بتقييم أداء مؤسسات الرعاية الصحية وفقاً لأعلى المعايير الدولية لهيئات الاعتماد الرائدة، أضافة إلى اعتماد لجمة الاعتماد الامريكية و اعتماد منظمة الصحة العالمية للمركز كونه مركز آمن في التعامل مع المرض
وأضاف قائلاً: «الجامعة أسست المركز الطبي الجامعي ليكون نواة لمدينة الملك عبدالله الطبية، وحرصت منذ إنشائه على جودة وكفاءة خدماته، سعياً منها للمساهمة في تطور الخدمات الصحية في مملكة البحرين»، مبيناً أن جامعة الخليج العربي جهزت المركز منذ إنشائه بأجهزة طبية بمواصفات عالمية فائقة التطور لتضع المركز الطبي الجامعي في مصاف المراكز الطبية المتقدمة. ويعمل بالمركز طاقم طبي من نخبة الأطباء بالجامعة ومن الخبرات الخليجية والدولية عالية التأهيل من حملة الشهادات العليا من الجامعات الأمريكية والأوروبية.
ومن جانبه، اعرب استشاري جراحة عامة وجهاز الهضمي المدير الطبي بالمركز الطبي الجامعي الدكتور محمد العاني عن ثقته في أن يمثل التجديد من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا» دافعاً قوياً نحو التحسين المستمر للأداء وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمراجعين، واستمرار العمل وفق أعلى الضوابط وأفضل الممارسات في مجال الجودة وسلامة المرضى، مشيراً إلى أن المركز الطبي الجامعة حافظ على موقعه المتقدم الذي بلغه في وقت قياسي بعد النجاحات التي حققها منذ انطلاق تشغيله في العام 2012، ليصنع لها أسماً ذا موثوقية عالية في مصاف المراكز الطبية المتقدمة على مستوى الخليج العربي، موضحا أن المركز الطبي تم تجهزيه بأجهزة طبية عالية الجودة ذات مواصفات تقنية متقدمة، ويعمل به نخبة من أعضاء هيئة التدريس من كلية الطب في جامعة الخليج العربي، وأفضل الأطباء من مملكة البحرين ومن مختلف الدول.
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