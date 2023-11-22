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هيئة المهن الصحية تجدد ترخيص تشغيل المركز الطبي الجامعي بمدينة الملك عبدالله الطبية

11/22/2023 7:27:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جددت‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬‮«‬نهرا‮»‬‭ ‬ترخيص‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭ ‬بمدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬الطبية‭ ‬مدة‭ ‬عام،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬قامت‭ ‬أربعة‭ ‬فرق‭ ‬من‭ ‬نهرا‭ ‬بتقييم‭ ‬جميع‭ ‬مرافق‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬قسم‭ ‬الطوارئ‭ ‬والإسعاف‭ ‬وجناح‭ ‬العمليات‭ ‬والعناية‭ ‬المركزة‭ ‬وغرف‭ ‬العزل‭ ‬وقسم‭ ‬والمناظير‭ ‬والعيون‭ ‬والعلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬والأنف‭ ‬والاذن‭ ‬والحنجرة‭ ‬وقسم‭ ‬خدمات‭ ‬التجميل‭ ‬والليزر،‭ ‬وقسم‭ ‬الأشعة‭ ‬والمختبر‭ ‬والصيدليات‭ ‬ووحدة‭ ‬الإقامة‭ ‬القصيرة‭ ‬والعيادات‭ ‬الخارجية‭ ‬وقسم‭ ‬التصريف‭ ‬الطبي‭ ‬والتعقيم‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مختلف‭ ‬الاقسام‭ ‬الإدارية‭.‬

وعبر‭ ‬الفريق‭ ‬التقييم‭ ‬عن‭ ‬اعجابه‭ ‬بما‭ ‬يقدمه‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭ ‬الذي‭ ‬يتعبر‭ ‬نواة‭ ‬لمدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الطبية،‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬طبية‭ ‬بمواصفات‭ ‬عالية‭ ‬تشمل‭ ‬جميع‭ ‬التخصصات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬خدماته‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬للمرضى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬51‭ ‬عيادة‭ ‬طبية‭ ‬في‭ ‬تخصصات‭ ‬مختلفة‭ ‬منها‭ ‬طب‭ ‬الأسنان‭ ‬العام‭ ‬والطب‭ ‬التجميلي‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬المختبرات‭ ‬طبية‭ ‬المتقدمة‭ ‬وأقسام‭ ‬الأشعة‭ ‬المجهزة‭ ‬بأحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬الطبية،‭ ‬قسم‭ ‬الإسعاف‭ ‬والطوارئ‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬ووحدة‭ ‬للعناية‭ ‬الفائقة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬جراحات‭ ‬اليوم‭ ‬الواحد‭ ‬والمركز‭ ‬المتقدم‭ ‬لتعقيم‭ ‬الأجهزة‭ ‬الطبية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬أن‭ ‬جودة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬المتنوعة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭ ‬هي‭ ‬المعيار‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬النجاح‭ ‬والتميز‭ ‬للمركز‭ ‬وجعله‭ ‬يتواجد‭ ‬بقوة‭ ‬ضمن‭ ‬دائرة‭ ‬أفضل‭ ‬منشآت‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة،‭ ‬وهو‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬أهله‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬اعتماد‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬المشتركة‭ ‬لجودة‭ ‬منشآت‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭(‬ JCI ‭)‬،‭ ‬المختصة‭ ‬بتقييم‭ ‬أداء‭ ‬مؤسسات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وفقاً‭ ‬لأعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬لهيئات‭ ‬الاعتماد‭ ‬الرائدة،‭ ‬أضافة‭ ‬إلى‭ ‬اعتماد‭ ‬لجمة‭ ‬الاعتماد‭ ‬الامريكية‭ ‬و‭ ‬اعتماد‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬للمركز‭ ‬كونه‭ ‬مركز‭ ‬آمن‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المرض

وأضاف‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬الجامعة‭ ‬أسست‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭ ‬ليكون‭ ‬نواة‭ ‬لمدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الطبية،‭ ‬وحرصت‭ ‬منذ‭ ‬إنشائه‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬وكفاءة‭ ‬خدماته،‭ ‬سعياً‭ ‬منها‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬جهزت‭ ‬المركز‭ ‬منذ‭ ‬إنشائه‭ ‬بأجهزة‭ ‬طبية‭ ‬بمواصفات‭ ‬عالمية‭ ‬فائقة‭ ‬التطور‭ ‬لتضع‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭ ‬في‭ ‬مصاف‭ ‬المراكز‭ ‬الطبية‭ ‬المتقدمة‭. ‬ويعمل‭ ‬بالمركز‭ ‬طاقم‭ ‬طبي‭ ‬من‭ ‬نخبة‭ ‬الأطباء‭ ‬بالجامعة‭ ‬ومن‭ ‬الخبرات‭ ‬الخليجية‭ ‬والدولية‭ ‬عالية‭ ‬التأهيل‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬الشهادات‭ ‬العليا‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬الأمريكية‭ ‬والأوروبية‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬اعرب‭ ‬استشاري‭ ‬جراحة‭ ‬عامة‭ ‬وجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬المدير‭ ‬الطبي‭ ‬بالمركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬العاني‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يمثل‭ ‬التجديد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬‮«‬نهرا‮»‬‭ ‬دافعاً‭ ‬قوياً‭ ‬نحو‭ ‬التحسين‭ ‬المستمر‭ ‬للأداء‭ ‬وتوفير‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمراجعين،‭ ‬واستمرار‭ ‬العمل‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬الضوابط‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الجودة‭ ‬وسلامة‭ ‬المرضى،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعة‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬المتقدم‭ ‬الذي‭ ‬بلغه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قياسي‭ ‬بعد‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬تشغيله‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2012،‭ ‬ليصنع‭ ‬لها‭ ‬أسماً‭ ‬ذا‭ ‬موثوقية‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬مصاف‭ ‬المراكز‭ ‬الطبية‭ ‬المتقدمة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬تم‭ ‬تجهزيه‭ ‬بأجهزة‭ ‬طبية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬ذات‭ ‬مواصفات‭ ‬تقنية‭ ‬متقدمة،‭ ‬ويعمل‭ ‬به‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬وأفضل‭ ‬الأطباء‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومن‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭.‬

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