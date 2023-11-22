رئيس دولة الإمارات يستقبل وزير الخارجية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

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‬وقد‭ ‬نقل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬تحيات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬وتمنياتهما‭ ‬لسموه‭ ‬دوام‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية،‭ ‬وللإمارات‭ ‬الشقيقة‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

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‬من‭ ‬جهته،‭ ‬كلف‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بنقل‭ ‬تحياته‭ ‬وتقديره‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المُعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتمنيات‭ ‬سموه‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬التطور‭ ‬والتقدم‭ ‬والرخاء،‭ ‬مرحبًا‭ ‬سموه‭ ‬بعقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬للجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬برئاسة‭ ‬وزيري‭ ‬خارجية‭ ‬البلدين‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تنامٍ‭ ‬وتطورٍ‭ ‬ملحوظين‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬وتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬التشاور‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬إزاء‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬والأهداف‭ ‬المشتركة،‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تبادل‭ ‬الرؤى‭ ‬ووجهات‭ ‬النظر‭ ‬حيال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬موضع‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬