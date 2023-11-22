-->

Thursday, 23 November 2023 07:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس دولة الإمارات يستقبل وزير الخارجية

11/22/2023 7:27:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الشاطئ‭ ‬بمدينة‭ ‬أبوظبي،‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارته‭ ‬لأبوظبي‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬


‬وقد‭ ‬نقل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬تحيات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬وتمنياتهما‭ ‬لسموه‭ ‬دوام‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية،‭ ‬وللإمارات‭ ‬الشقيقة‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬


‬من‭ ‬جهته،‭ ‬كلف‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بنقل‭ ‬تحياته‭ ‬وتقديره‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المُعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتمنيات‭ ‬سموه‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬التطور‭ ‬والتقدم‭ ‬والرخاء،‭ ‬مرحبًا‭ ‬سموه‭ ‬بعقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬للجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬برئاسة‭ ‬وزيري‭ ‬خارجية‭ ‬البلدين‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تنامٍ‭ ‬وتطورٍ‭ ‬ملحوظين‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬وتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬التشاور‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬إزاء‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬والأهداف‭ ‬المشتركة،‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تبادل‭ ‬الرؤى‭ ‬ووجهات‭ ‬النظر‭ ‬حيال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬موضع‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

MENAFN22112023000055011008ID1107474474

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث