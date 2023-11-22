رئيس دولة الإمارات يستقبل وزير الخارجية

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في قصر الشاطئ بمدينة أبوظبي، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، بمناسبة زيارته لأبوظبي للمشاركة في اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وقد نقل وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وتمنياتهما لسموه دوام الصحة والعافية، وللإمارات الشقيقة مزيدًا من التقدم والازدهار.
من جهته، كلف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بنقل تحياته وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك المُعظم، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنيات سموه لمملكة البحرين وشعبها التطور والتقدم والرخاء، مرحبًا سموه بعقد الاجتماع الحادي عشر للجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين برئاسة وزيري خارجية البلدين.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وما تشهده من تنامٍ وتطورٍ ملحوظين في شتى المجالات، وتأكيد أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين إزاء مختلف القضايا بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة، هذا إلى جانب تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك.
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