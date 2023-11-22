البحرين ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية في غزة بوساطة قطرية مصرية أمريكية

وحثت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬مضاعفة‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬دائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬والمحتجزين،‭ ‬وإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬وآمن‭ ‬ومستدام،‭ ‬وإعادة‭ ‬إعمار‭ ‬المناطق‭ ‬المنكوبة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬المنشآت‭ ‬الصحية‭ ‬والتعليمية‭ ‬والسكنية،‭ ‬وإحياء‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬بحصول‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬على‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وفقًا‭ ‬لحل‭ ‬الدولتين،‭ ‬وقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭.‬

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