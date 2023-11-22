البحرين ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية في غزة بوساطة قطرية مصرية أمريكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بالتوصل إلى اتفاق إقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة مدة أربعة أيام قابلة للتمديد، تسمح بتبادل عدد من الرهائن والمحتجزين من النساء والأطفال، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، بما فيها الوقود، مثمنةً جهود الوساطة المشتركة من قبل دولة قطر الشقيقة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.
وحثت وزارة الخارجية المجتمع الدولي على مضاعفة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ومستدام، وإعادة إعمار المناطق المنكوبة في قطاع غزة من المنشآت الصحية والتعليمية والسكنية، وإحياء عملية السلام العادل والشامل بحصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية.
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