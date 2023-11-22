اهتمام كبير بتعزيز الأمن الغذائي الوطنيالملك يفتتح ((مراعي 6)) ويشيد بخطط التنمية الزراعية والحيوانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولدى‭ ‬وصول‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الاستقبال‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬للمعرض‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬بالوزارة‭.‬

وبعد‭ ‬عزف‭ ‬السلام‭ ‬الملكي‭ ‬استهل‭ ‬الاحتفال‭ ‬بتلاوة‭ ‬عطرة‭ ‬من‭ ‬آيات‭ ‬الذكر‭ ‬الحكيم‭.‬

ثم‭ ‬ألقى‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬لمعرض‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬والحيواني‭ ‬‮«‬مراعي‮»‬‭ ‬كلمة‭ ‬قال‭ ‬فيها‭:‬

بسم‭ ‬الله‭ ‬الرحمن‭ ‬الرحيم

سيدي‭ ‬حضرةُ‭ ‬صاحبِ‭ ‬الجلالةِ‭ ‬الملكِ‭ ‬حمدُ‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملكُ‭ ‬البلادِ‭ ‬المعظّمِ‭ ‬حفظكُمُ‭ ‬اللهُ‭ ‬ورعاكمْ،

أصحاب‭ ‬السُمُوِّ‭ ‬والمعالي‭ ‬والسعادة،

الحضورُ‭ ‬الكِرامْ،‮

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السلامُ‭ ‬عليكمْ‭ ‬ورحمةُ‭ ‬اللهِ‭ ‬وبركاتهْ،‭ ‬

انّهُ‭ ‬مِمّا‭ ‬يَزيدُني‭ ‬فخراً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬انْ‭ ‬أحظى‭ ‬بِشَرَفِ‭ ‬الوُقوفِ‭ ‬بينَ‭ ‬يَدَيْ‭ ‬جلالتكمْ‭ ‬حَفِظَكُمُ‭ ‬اللهُ‭ ‬في‭ ‬حفلِ‭ ‬افتتاحِ‭ ‬معرضِ‭ ‬البحرينِ‭ ‬للإنتاجِ‭ ‬الحيوانيْ‭ ‬والزراعي‭ (‬مراعي‭ ‬2023‭) ‬تحتَ‭ ‬رعايةٍ‭ ‬ساميةٍ‭ ‬مِنْ‭ ‬لَدُنْ‭ ‬جلالتكمْ‭ ‬رعاكُمُ‭ ‬الله،‭ ‬ويشرّفُني‭ ‬يا‭ ‬صاحبَ‭ ‬الجلالةِ‭ ‬بالأصالةِ‭ ‬عنْ‭ ‬نفسي‭ ‬ونيابةً‭ ‬عنْ‭ ‬مُنتسبي‭ ‬وزارةِ‭ ‬شؤونِ‭ ‬البلدياتِ‭ ‬والزراعةِ‭ ‬واللجنةِ‭ ‬المنظمة‭ ‬أنْ‭ ‬نرْفَعَ‭ ‬إلى‭ ‬مقامِكُمُ‭ ‬الكريمِ‭ ‬أسْمى‭ ‬آياتِ‭ ‬الشُكرِ‭ ‬وعظيمِ‭ ‬العُرْفانِ‭ ‬والامتنانِ‭ ‬على‭ ‬تَفَضُّلِكُمْ‭ ‬حفظكُمُ‭ ‬اللهُ‭ ‬ورعاكمْ‭ ‬بتقديمِ‭ ‬كلِّ‭ ‬الدّعْمِ‭ ‬والرعايةِ‭ ‬لإقامةِ‭ ‬وتنفيذِ‭ ‬هذا‭ ‬المعرضْ‭ ‬في‭ ‬دوْرتهِ‭ ‬السادسة‭.‬

سيدي‭ ‬صاحبَ‭ ‬الجلالة،،

إنّ‭ ‬توجيهاتِ‭ ‬جلالتِكُمْ‭ ‬الساميةِ‭ ‬للعَمَلِ‭ ‬على‭ ‬إقامةِ‭ ‬هذا‭ ‬المعرضْ‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورةِ‭ ‬لَتَعْكِسُ‭ ‬مدى‭ ‬نجاحِهِ‭ ‬والإقبالِ‭ ‬الجماهيريِّ‭ ‬عليهِ‭ ‬في‭ ‬دَوْراتهِ‭ ‬السابقة،‭ ‬وما‭ ‬حَقّقَهُ‭ ‬مِنْ‭ ‬رِيادةٍ‭ ‬جَعَلَتْ‭ ‬مملكةَ‭ ‬البحرينِ‭ ‬في‭ ‬موْقعٍ‭ ‬مُتقدمٍ‭ ‬على‭ ‬صَعيدِ‭ ‬صِناعةِ‭ ‬المعارضِ‭ ‬الدّوْليةِ‭ ‬المُتخصصةِ‭ ‬في‭ ‬مجالِ‭ ‬الإنتاجِ‭ ‬الزراعي‭ ‬والحَيواني،‭ ‬كما‭ ‬أنّ‭ ‬اهتمامِ‭ ‬جَلالَتِكُم‭ ‬بهذا‭ ‬المعرضِ‭ ‬يُتَرجِمُ‭ ‬بِشكْلٍ‭ ‬واضحٍ‭ ‬رؤيَتِكُمُ‭ ‬الثاقبةِ‭ ‬لِتَعزيزِ‭ ‬الأمْنِ‭ ‬الغذائيِّ‭ ‬في‭ ‬المملكةِ‭ ‬والارتقاءِ‭ ‬بِهِ‭ ‬لتأمينِ‭ ‬مُسْتقبلٍ‭ ‬مُسْتدامٍ‭ ‬للأجْيالِ‭ ‬القادِمة،‭ ‬وَيَرْسِمُ‭ ‬خارطةَ‭ ‬طريقٍ‭ ‬ومَنهجَ‭ ‬عَمَلٍ‭ ‬لِوزارةِ‭ ‬شؤونِ‭ ‬البلدياتِ‭ ‬والزراعةِ‭ ‬لِلْسَّيرِ‭ ‬نَحْوَ‭ ‬خُطىً‭ ‬حَثيثةٍ‭ ‬لتحقيقِ‭ ‬الاستراتيجياتِ‭ ‬والبرامجِ‭ ‬في‭ ‬المَجالِ‭ ‬الزراعيِّ‭ ‬والحيوانيِّ‭ ‬والبحريْ،‭ ‬مُستنيرينَ‭ ‬بِنَهْجِ‭ ‬سيّدي‭ ‬صاحبِ‭ ‬السُمُوِّ‭ ‬الملكيِّ‭ ‬وليُّ‭ ‬العهْدِ‭ ‬رئيسُ‭ ‬مجلسِ‭ ‬الوزراءِ‭ ‬حَفِظَهُ‭ ‬اللهُ‭ ‬واهتمامهُ‭ ‬بالإنجازِ‭ ‬ومُواجهةِ‭ ‬التحدّياتِ‭ ‬مِنْ‭ ‬اجْلِ‭ ‬انْ‭ ‬يبقى‭ ‬اسْمُ‭ ‬مملكةِ‭ ‬البحرينِ‭ ‬خفّاقاً‭ ‬عالياً‭ ‬في‭ ‬جميعِ‭ ‬المحافلْ‭. ‬

سيدي‭ ‬صاحبَ‭ ‬الجلالة،،

انّهُ‭ ‬لَيُشَرِّفُني‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اليومِ‭ ‬وَبِمُناسبةِ‭ ‬رِعايةِ‭ ‬جَلالتكمْ‭ ‬الساميةِ‭ ‬لهذا‭ ‬المعرضْ،‭ ‬وتنفيذاً‭ ‬لِمَضامينِ‭ ‬كَلِمَةِ‭ ‬جلالتكمْ‭ ‬الساميةِ‭ ‬في‭ ‬افتتاحِ‭ ‬دورِ‭ ‬الانعقادِ‭ ‬الثاني‭ ‬منْ‭ ‬الفصلِ‭ ‬التشريعيِّ‭ ‬الخامس‭ ‬لمجلسيِ‭ ‬الشورى‭ ‬والنوابِ‭ ‬الذي‭ ‬اصْدَرُتمْ‭ ‬فيهِ‭ ‬توْجيهاتِكُمُ‭ ‬الساميةِ‭ ‬لِوَضْعِ‭ ‬وتنفيذِ‭ ‬مشروعٍ‭ ‬استراتيجيٍّ‭ ‬للإنتاجِ‭ ‬الوطنيِّ‭ ‬للغذاءْ،‭ ‬أنْ‭ ‬اُعْلِنَ‭ ‬تدْشينَ‭ ‬العَمَلياتِ‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروعِ‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لِرُؤيَتِكُمُ‭ ‬الساميةِ‭ ‬بِما‭ ‬يُسْهِمُ‭ ‬في‭ ‬رفْعِ‭ ‬نِسَبِ‭ ‬الانتاجِ‭ ‬الزراعيِّ‭ ‬المَحَليْ،‭ ‬وَبِما‭ ‬يَزيدُ‭ ‬عَلى‭ ‬520‭ ‬طِناً‭ ‬مِنَ‭ ‬الانتاجِ‭ ‬في‭ ‬عامِ‭ ‬2024،‭ ‬وإطلاقِ‭ ‬اوّل‭ ‬مشروعٍ‭ ‬لاسْتِزراعِ‭ ‬الرُبيانِ‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬علاوةً‭ ‬على‭ ‬بِدْءِ‭ ‬العَمَلِ‭ ‬في‭ ‬عَدَدٍ‭ ‬مِنْ‭ ‬مَشاريعِ‭ ‬الاستزراعِ‭ ‬السمكيِّ‭ ‬المُؤمّلِ‭ ‬البِدْءُ‭ ‬في‭ ‬الانتاجِ‭ ‬فيها‭ ‬العامُ‭ ‬القادمْ‭.‬

وَإنّنا‭ ‬في‭ ‬وزارةِ‭ ‬شؤونِ‭ ‬البلدياتِ‭ ‬والزراعةِ‭ ‬ – وَوِفْقَ‭ ‬توجيهاتِكُمُ‭ ‬السديدةِ – ‭ ‬ماضينَ‭ ‬في‭ ‬البِناءِ‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تَحَقّقْ‭ ‬والمُضِيِّ‭ ‬قُدُماً‭ ‬في‭ ‬تنفيذِ‭ ‬المزيدِ‭ ‬مِنَ‭ ‬المُبادراتِ‭ ‬التي‭ ‬مِنْ‭ ‬شأنها‭ ‬زِيادَةُ‭ ‬نِسَبِ‭ ‬الانتاجِ‭ ‬الغذائيِّ‭ ‬وَرَفْعِ‭ ‬نِسَبِ‭ ‬الاكْتفاءِ‭ ‬الذاتيّ،‭ ‬مثلَ‭ ‬التَّوَسُّعِ‭ ‬في‭ ‬إنتاجِ‭ ‬الدَواجِنِ‭ ‬وتشجيعِ‭ ‬الاسْتثمارِ‭ ‬في‭ ‬الاستزراعِ‭ ‬السمكيِّ،‭ ‬وَطَرْحِ‭ ‬مساحاتٍ‭ ‬للاسْتثمارِ‭ ‬الزراعيّْ،‭ ‬والاهتمامِ‭ ‬بِتَطويرِ‭ ‬التشريعاتِ‭ ‬التي‭ ‬مِنْ‭ ‬شأنِها‭ ‬الحِفاظُ‭ ‬على‭ ‬الثروةِ‭ ‬البحريةِ‭ ‬والمخزونِ‭ ‬السمكيِّ‭ ‬للأجْيالِ‭ ‬الحاليةِ‭ ‬والمستقبلية‭.‬

كَما‭ ‬أنّنا‭ ‬مُسْتَمرّونَ‭ ‬في‭ ‬دَعْمِ‭ ‬المُزارعينَ‭ ‬والمُربّينَ‭ ‬وَتشجيعِهِمْ‭ ‬على‭ ‬استخدامِ‭ ‬التِّقَنياتِ‭ ‬الحديثةِ‭ ‬والاسْتغلالِ‭ ‬الأمْثلِ‭ ‬للمواردِ‭ ‬المائية،‭ ‬وَأَكْبرُ‭ ‬مِثالٍ‭ ‬على‭ ‬ذلكَ‭ ‬هُوَ‭ ‬سوقُ‭ ‬المُزارعينَ‭ ‬الذي‭ ‬باتَ‭ ‬اليومَ‭ ‬مِنَصّة‭ ‬مهمّة‭ ‬مِنْ‭ ‬مِنَصّاتِ‭ ‬التسويقِ‭ ‬للمنتجِ‭ ‬البحرينيّ‭ ‬وَجُزْءٌ‭ ‬مِنْ‭ ‬هذهِ‭ ‬البُنْيةِ‭ ‬المُتكاملةِ‭ ‬التي‭ ‬تَهْدِفُ‭ ‬إلى‭ ‬تَحقيقِ‭ ‬رؤيةِ‭ ‬جَلالتكمْ‭ ‬في‭ ‬مشاريعِ‭ ‬الأمْنِ‭ ‬الغذائيْ‭.‬

كما‭ ‬أنَّ‭ ‬مَعْرَضَ‭ ‬البحرينِ‭ ‬الدّوْليِّ‭ ‬للإنتاجِ‭ ‬الحَيَوانيِّ‭ ‬في‭ ‬دوْرتهِ‭ ‬السادسةِ‭ ‬لهذا‭ ‬العامِ‭ ‬يَعْكِسُ‭ ‬حِرْصَ‭ ‬المملكةِ‭ ‬في‭ ‬العَهْدِ‭ ‬الزاهرِ‭ ‬لجلالتِكُمْ‭ ‬حَفِظَكُمُ‭ ‬اللهُ‭ ‬على‭ ‬تحقيقِ‭ ‬مَجموعةٍ‭ ‬مِنَ‭ ‬الأهدافِ‭ ‬الاستراتيجيةِ‭ ‬التي‭ ‬تَصُبُّ‭ ‬في‭ ‬الإنتاجِ‭ ‬الغذائيِّ‭ ‬العالميِّ‭ ‬وحِمايةِ‭ ‬الموْروثِ‭ ‬الحضاريِّ‭ ‬الحيوانيِّ‭ ‬وَتَعزيزِ‭ ‬مُساهمةِ‭ ‬القطاعِ‭ ‬في‭ ‬الناتِجِ‭ ‬المحلي،‭ ‬وَهُوَ‭ ‬ما‭ ‬نَأمَلُ‭ ‬تحقيقَهُ‭ ‬في‭ ‬الدورةِ‭ ‬الجديدةِ‭ ‬للمعرضِ‭ ‬مِنْ‭ ‬خِلالِ‭ ‬اسْتقطابِ‭ ‬الشركاتِ‭ ‬وَجَذْبِ‭ ‬الخِبْراتِ‭ ‬الرائدةِ‭ ‬في‭ ‬مجالِ‭ ‬الإنتاجِ‭ ‬الزراعيِّ‭ ‬والحيواني،‭ ‬وَتوفيرِ‭ ‬مَنْظومةِ‭ ‬عَمَلٍ‭ ‬مُتكاملةٍ‭ ‬للأمْنِ‭ ‬الغِذائيِّ‭ ‬وَتنويعِ‭ ‬مَصادِرِه،‭ ‬والتشجيعِ‭ ‬على‭ ‬الاستثمارِ‭ ‬فيه‭.‬

سيدي‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة،،

لا‭ ‬يَسَعُني‭ ‬في‭ ‬خِتامِ‭ ‬كَلِمَتي‭ ‬إلا‭ ‬أنْ‭ ‬أكَرّرَ‭ ‬الشُكرَ‭ ‬والتقديرِ‭ ‬والامتنانِ‭ ‬لجلالتكمْ‭ ‬حفظَكُمُ‭ ‬اللهُ‭ ‬على‭ ‬تَشريفِكُمْ‭ ‬وَرِعايتِكُمْ‭ ‬لِمَعْرَضِ‭ ‬البحرينِ‭ ‬الدّوْليِّ‭ ‬للإنتاجِ‭ ‬الحيوانيِّ‭ ‬2023،‭ ‬داعياً‭ ‬المولى‭ ‬عزّ‭ ‬وَجَلَّ‭ ‬انْ‭ ‬يكونَ‭ ‬المعرضُ‭ ‬إضافةً‭ ‬جَديدةً‭ ‬في‭ ‬جُهودِ‭ ‬دَعمِ‭ ‬التنميةِ‭ ‬المُستدامةِ‭ ‬في‭ ‬مملَكَتِنا‭ ‬العزيزة،‭ ‬مُعاهدينَ‭ ‬جلالَتِكُمْ‭ ‬أنْ‭ ‬نَستمرَّ‭ ‬في‭ ‬بذْلِ‭ ‬الغاليَ‭ ‬والنفيسِ‭ ‬في‭ ‬تطويرِ‭ ‬وَتَحْسينِ‭ ‬خَدماتِ‭ ‬الوزارةِ‭ ‬مِنْ‭ ‬اجْلِ‭ ‬رِفْعَةِ‭ ‬وَتَقَدُّمِ‭ ‬وازدِهارِ‭ ‬البحرينِ‭ ‬تَحْتَ‭ ‬ظِلَّ‭ ‬رايةِ‭ ‬جلالتكُمْ‭ ‬رعاكُمُ‭ ‬الله‭.‬

كما‭ ‬لا‭ ‬يفوتُني‭ ‬انْ‭ ‬أتقدمَ‭ ‬بالشُكرِ‭ ‬الجزيلِ‭ ‬لِجَميعِ‭ ‬الرُّعاةِ‭ ‬والمُساهمينَ‭ ‬في‭ ‬المعرضِ‭ ‬مِنْ‭ ‬شركاتٍ‭ ‬ومؤسساتٍ‭ ‬وأفرادْ،‭ ‬والشُكرُ‭ ‬موْصولٌ‭ ‬كذلكَ‭ ‬للوزاراتِ‭ ‬والجِهاتِ‭ ‬الحكوميةِ‭ ‬التي‭ ‬تَضافَرَتْ‭ ‬جُهودُها‭ ‬مَعَنا‭ ‬لتنظيمِ‭ ‬المعرضَ‭ ‬وَإنْجاحِهِ‭ ‬وتَحقيقِ‭ ‬أهدافهِ‭ ‬المَرْجُوة‭. ‬

سيدي‭ ‬صاحبَ‭ ‬الجلالة،،

دُمْتُمْ‭ ‬سيّدي‭ ‬قائداً،‭ ‬وسَنداً،‭ ‬وَرُبّاناً‭ ‬يَقودُ‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغاليةِ‭ ‬نَحْوَ‭ ‬آفاقِ‭ ‬العِزِّ‭ ‬والمجدْ،‭ ‬داعينَ‭ ‬المولى‭ ‬عزَّ‭ ‬وَجَلَّ‭ ‬انْ‭ ‬يَحْفظَ‭ ‬جلالتكُمْ‭ ‬ويرْعاكُمْ‭ ‬وَيٌديمَ‭ ‬عليكُمْ‭ ‬موْفورَ‭ ‬الصِحّةِ‭ ‬والعافيةِ‭ ‬والسعادةِ‭ ‬وعلى‭ ‬مملكتنا‭ ‬نِعمةَ‭ ‬الأمْنِ‭ ‬والأمانِ‭ ‬والازدِهارِ‭ ‬في‭ ‬ظلِّ‭ ‬قِيادَتِكُمُ‭ ‬الحكيمةِ‭ ‬وعَهدِكُمُ‭ ‬الزاهر‭.‬

والسلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته،،

عقب‭ ‬ذلك‭ ‬قُدمت‭ ‬لوحة‭ ‬بحرينية‭ ‬باسم‭ (‬سمحه‭ ‬ولحنينيه‭) ‬قدمها‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬ولجنة‭ ‬الموروث‭ ‬وفريق‭ ‬الكري‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬لوحات‭ ‬أوروبية‭ ‬لمهارات‭ ‬الخيل‭ ‬حازت‭ ‬إعجاب‭ ‬واستحسان‭ ‬الحضور‭.‬

ثم‭ ‬قدم‭ ‬الفنان‭ ‬أحمد‭ ‬الجميري‭ ‬والفنان‭ ‬محمد‭ ‬البكري‭ ‬أغنية‭ ‬وطنية‭ ‬بعنوان‭ (‬أنت‭ ‬يا‭ ‬سيد‭ ‬الحنين‭) ‬من‭ ‬كلمات‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬خليفة‭ ‬وأحمد‭ ‬الجميري‭.‬

ثم‭ ‬قدمت‭ ‬اللوحة‭ ‬الختامية‭ (‬العرضة‭ ‬البحرينية‭) ‬قدمها‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي،‭ ‬وجمعية‭ ‬رعاية‭ ‬العرضة،‭ ‬وفرق‭ ‬الكري‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬تفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بتكريم‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬حيث‭ ‬سلم‭ ‬جلالته‭ ‬الفائزين‭ ‬الجوائز‭: ‬جائزة‭ (‬السلق‭ ‬العربي‭ ‬قمرية‭) ‬ملك‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬جائزة‭ (‬الأمهار‭) ‬ملك‭ ‬محسن‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬حسين،‭ ‬جائزة‭ (‬الأفحل‭) ‬ملك‭ ‬مربط‭ ‬المباهجه‭ ‬للمالك‭ ‬عبدالله‭ ‬أحمد‭ ‬شاهين‭ ‬المضحكي،‭ ‬جائزة‭ (‬جمال‭ ‬الأبل‭) ‬انتاج‭ ‬محلي‭ ‬بحرين‭ ‬اسم‭ ‬الناقة‭ ‬ورود‭ ‬ملك‭ ‬محمد‭ ‬سالم‭ ‬المعمري،‭ ‬جائزة‭ (‬جمال‭ ‬الحمام‭ ‬فصيلة‭ ‬مودينا‭) ‬ملك‭ ‬حسن‭ ‬جبر‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي،‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬بقرة‭ ‬برون‭ ‬سويس‭ ‬ملك‭ ‬السيد‭ ‬حسين‭ ‬حبيب‭ ‬علي‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬تفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬بتكريم‭ ‬الجهات‭ ‬الداعمة‭.‬

ثم‭ ‬تشرف‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬للمعرض‭ ‬بتقديم‭ ‬هدية‭ ‬تذكارية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

ثم‭ ‬تشرف‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬للمعرض‭ ‬بالسلام‭ ‬على‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬الاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدعم‭ ‬قطاع‭ ‬الثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬والزراعية‭ ‬والمحافظة‭ ‬عليه‭ ‬وتنميته‭ ‬لما‭ ‬يشكله‭ ‬من‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬ورفع‭ ‬معدلات‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬الوطني‭ ‬وضمان‭ ‬استدامته‭.‬

وأشاد‭ ‬جلالته‭ ‬ببرامج‭ ‬وخطط‭ ‬ومشاريع‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬مجالات‭ ‬التنمية‭ ‬الزراعية‭ ‬والحيوانية‭ ‬والبحرية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬وتطوير‭ ‬صناعة‭ ‬الغذاء‭.‬

وأعرب‭ ‬جلالته‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬بذلته‭ ‬من‭ ‬جهد‭ ‬طيب‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬الراقي‭ ‬لهذا‭ ‬المعرض‭ ‬العالمي‭ ‬الهام،‭ ‬منوهاً‭ ‬بمبادراتها‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬والحيواني‭ ‬وتأمين‭ ‬مصادره،‭ ‬وحرصها‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والتقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الحيوية‭ ‬والخدمية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للجهود‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬التابع‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬مشاركته‭ ‬القيمة‭ ‬تسهم‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬وتحافظ‭ ‬على‭ ‬إظهاره‭ ‬بمستواه‭ ‬المشرف‭.‬

وأشاد‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بالنجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يحققه‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬والحيواني‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقته‭ ‬وبالمشاركة‭ ‬العالمية‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬دوراته‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬تأكيدا‭ ‬لريادة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬استقطاب‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المعارض‭ ‬المتخصصة‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬وتعزز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وتشجع‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬والحيواني‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الاكتفاء‭ ‬الذاتي‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المنتجات‭ ‬الغذائية‭.‬

كما‭ ‬أثنى‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬الشركات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الجديدة،‭ ‬وبالاهتمام‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تطويره‭ ‬ورفع‭ ‬جودته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬التجارب‭ ‬الدولية‭ ‬والتقنيات‭ ‬العلمية‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭.‬

ونوه‭ ‬جلالته‭ ‬بالفعاليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬الثقافية‭ ‬والتعليمية‭ ‬والترفيهية‭ ‬المصاحبة‭ ‬للمعرض‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العارضين‭ ‬وتستقطب‭ ‬جمهورا‭ ‬واسعا‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‭ ‬وخارجها‭ ‬وتعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬زواره،‭ ‬شاكراً‭ ‬جلالته‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬المخلصة‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬انجاح‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬الدولي‭.‬

وأكد‭ ‬جلالته‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كإحدى‭ ‬أهم‭ ‬الوجهات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬عبر‭ ‬خلق‭ ‬الفرص‭ ‬والمقومات‭ ‬الجاذبة‭ ‬للمستثمرين‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الحضارية‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬وُدع‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بمثل‭ ‬ما‭ ‬استقبل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬حفاوة‭ ‬وترحيب‭.‬