اهتمام كبير بتعزيز الأمن الغذائي الوطنيالملك يفتتح ((مراعي 6)) ويشيد بخطط التنمية الزراعية والحيوانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم فشمل برعايته الكريمة أمس حفل افتتاح معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني (مراعي 2023) في نسخته السادسة، الذي يقام في قرية البحرين الدولية للقدرة.
ولدى وصول جلالة الملك المعظم كان في الاستقبال وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض وكبار المسؤولين بالوزارة.
وبعد عزف السلام الملكي استهل الاحتفال بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم.
ثم ألقى وزير شؤون البلديات والزراعة رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض الإنتاج الزراعي والحيواني «مراعي» كلمة قال فيها:
بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي حضرةُ صاحبِ الجلالةِ الملكِ حمدُ بن عيسى آل خليفة ملكُ البلادِ المعظّمِ حفظكُمُ اللهُ ورعاكمْ،
أصحاب السُمُوِّ والمعالي والسعادة،
الحضورُ الكِرامْ،
السلامُ عليكمْ ورحمةُ اللهِ وبركاتهْ،
انّهُ مِمّا يَزيدُني فخراً في هذا اليوم انْ أحظى بِشَرَفِ الوُقوفِ بينَ يَدَيْ جلالتكمْ حَفِظَكُمُ اللهُ في حفلِ افتتاحِ معرضِ البحرينِ للإنتاجِ الحيوانيْ والزراعي (مراعي 2023) تحتَ رعايةٍ ساميةٍ مِنْ لَدُنْ جلالتكمْ رعاكُمُ الله، ويشرّفُني يا صاحبَ الجلالةِ بالأصالةِ عنْ نفسي ونيابةً عنْ مُنتسبي وزارةِ شؤونِ البلدياتِ والزراعةِ واللجنةِ المنظمة أنْ نرْفَعَ إلى مقامِكُمُ الكريمِ أسْمى آياتِ الشُكرِ وعظيمِ العُرْفانِ والامتنانِ على تَفَضُّلِكُمْ حفظكُمُ اللهُ ورعاكمْ بتقديمِ كلِّ الدّعْمِ والرعايةِ لإقامةِ وتنفيذِ هذا المعرضْ في دوْرتهِ السادسة.
سيدي صاحبَ الجلالة،،
إنّ توجيهاتِ جلالتِكُمْ الساميةِ للعَمَلِ على إقامةِ هذا المعرضْ في هذه الدورةِ لَتَعْكِسُ مدى نجاحِهِ والإقبالِ الجماهيريِّ عليهِ في دَوْراتهِ السابقة، وما حَقّقَهُ مِنْ رِيادةٍ جَعَلَتْ مملكةَ البحرينِ في موْقعٍ مُتقدمٍ على صَعيدِ صِناعةِ المعارضِ الدّوْليةِ المُتخصصةِ في مجالِ الإنتاجِ الزراعي والحَيواني، كما أنّ اهتمامِ جَلالَتِكُم بهذا المعرضِ يُتَرجِمُ بِشكْلٍ واضحٍ رؤيَتِكُمُ الثاقبةِ لِتَعزيزِ الأمْنِ الغذائيِّ في المملكةِ والارتقاءِ بِهِ لتأمينِ مُسْتقبلٍ مُسْتدامٍ للأجْيالِ القادِمة، وَيَرْسِمُ خارطةَ طريقٍ ومَنهجَ عَمَلٍ لِوزارةِ شؤونِ البلدياتِ والزراعةِ لِلْسَّيرِ نَحْوَ خُطىً حَثيثةٍ لتحقيقِ الاستراتيجياتِ والبرامجِ في المَجالِ الزراعيِّ والحيوانيِّ والبحريْ، مُستنيرينَ بِنَهْجِ سيّدي صاحبِ السُمُوِّ الملكيِّ وليُّ العهْدِ رئيسُ مجلسِ الوزراءِ حَفِظَهُ اللهُ واهتمامهُ بالإنجازِ ومُواجهةِ التحدّياتِ مِنْ اجْلِ انْ يبقى اسْمُ مملكةِ البحرينِ خفّاقاً عالياً في جميعِ المحافلْ.
سيدي صاحبَ الجلالة،،
انّهُ لَيُشَرِّفُني في هذا اليومِ وَبِمُناسبةِ رِعايةِ جَلالتكمْ الساميةِ لهذا المعرضْ، وتنفيذاً لِمَضامينِ كَلِمَةِ جلالتكمْ الساميةِ في افتتاحِ دورِ الانعقادِ الثاني منْ الفصلِ التشريعيِّ الخامس لمجلسيِ الشورى والنوابِ الذي اصْدَرُتمْ فيهِ توْجيهاتِكُمُ الساميةِ لِوَضْعِ وتنفيذِ مشروعٍ استراتيجيٍّ للإنتاجِ الوطنيِّ للغذاءْ، أنْ اُعْلِنَ تدْشينَ العَمَلياتِ في هذا المشروعِ تحقيقاً لِرُؤيَتِكُمُ الساميةِ بِما يُسْهِمُ في رفْعِ نِسَبِ الانتاجِ الزراعيِّ المَحَليْ، وَبِما يَزيدُ عَلى 520 طِناً مِنَ الانتاجِ في عامِ 2024، وإطلاقِ اوّل مشروعٍ لاسْتِزراعِ الرُبيانِ في المملكة، علاوةً على بِدْءِ العَمَلِ في عَدَدٍ مِنْ مَشاريعِ الاستزراعِ السمكيِّ المُؤمّلِ البِدْءُ في الانتاجِ فيها العامُ القادمْ.
وَإنّنا في وزارةِ شؤونِ البلدياتِ والزراعةِ – وَوِفْقَ توجيهاتِكُمُ السديدةِ – ماضينَ في البِناءِ على ما تَحَقّقْ والمُضِيِّ قُدُماً في تنفيذِ المزيدِ مِنَ المُبادراتِ التي مِنْ شأنها زِيادَةُ نِسَبِ الانتاجِ الغذائيِّ وَرَفْعِ نِسَبِ الاكْتفاءِ الذاتيّ، مثلَ التَّوَسُّعِ في إنتاجِ الدَواجِنِ وتشجيعِ الاسْتثمارِ في الاستزراعِ السمكيِّ، وَطَرْحِ مساحاتٍ للاسْتثمارِ الزراعيّْ، والاهتمامِ بِتَطويرِ التشريعاتِ التي مِنْ شأنِها الحِفاظُ على الثروةِ البحريةِ والمخزونِ السمكيِّ للأجْيالِ الحاليةِ والمستقبلية.
كَما أنّنا مُسْتَمرّونَ في دَعْمِ المُزارعينَ والمُربّينَ وَتشجيعِهِمْ على استخدامِ التِّقَنياتِ الحديثةِ والاسْتغلالِ الأمْثلِ للمواردِ المائية، وَأَكْبرُ مِثالٍ على ذلكَ هُوَ سوقُ المُزارعينَ الذي باتَ اليومَ مِنَصّة مهمّة مِنْ مِنَصّاتِ التسويقِ للمنتجِ البحرينيّ وَجُزْءٌ مِنْ هذهِ البُنْيةِ المُتكاملةِ التي تَهْدِفُ إلى تَحقيقِ رؤيةِ جَلالتكمْ في مشاريعِ الأمْنِ الغذائيْ.
كما أنَّ مَعْرَضَ البحرينِ الدّوْليِّ للإنتاجِ الحَيَوانيِّ في دوْرتهِ السادسةِ لهذا العامِ يَعْكِسُ حِرْصَ المملكةِ في العَهْدِ الزاهرِ لجلالتِكُمْ حَفِظَكُمُ اللهُ على تحقيقِ مَجموعةٍ مِنَ الأهدافِ الاستراتيجيةِ التي تَصُبُّ في الإنتاجِ الغذائيِّ العالميِّ وحِمايةِ الموْروثِ الحضاريِّ الحيوانيِّ وَتَعزيزِ مُساهمةِ القطاعِ في الناتِجِ المحلي، وَهُوَ ما نَأمَلُ تحقيقَهُ في الدورةِ الجديدةِ للمعرضِ مِنْ خِلالِ اسْتقطابِ الشركاتِ وَجَذْبِ الخِبْراتِ الرائدةِ في مجالِ الإنتاجِ الزراعيِّ والحيواني، وَتوفيرِ مَنْظومةِ عَمَلٍ مُتكاملةٍ للأمْنِ الغِذائيِّ وَتنويعِ مَصادِرِه، والتشجيعِ على الاستثمارِ فيه.
سيدي صاحب الجلالة،،
لا يَسَعُني في خِتامِ كَلِمَتي إلا أنْ أكَرّرَ الشُكرَ والتقديرِ والامتنانِ لجلالتكمْ حفظَكُمُ اللهُ على تَشريفِكُمْ وَرِعايتِكُمْ لِمَعْرَضِ البحرينِ الدّوْليِّ للإنتاجِ الحيوانيِّ 2023، داعياً المولى عزّ وَجَلَّ انْ يكونَ المعرضُ إضافةً جَديدةً في جُهودِ دَعمِ التنميةِ المُستدامةِ في مملَكَتِنا العزيزة، مُعاهدينَ جلالَتِكُمْ أنْ نَستمرَّ في بذْلِ الغاليَ والنفيسِ في تطويرِ وَتَحْسينِ خَدماتِ الوزارةِ مِنْ اجْلِ رِفْعَةِ وَتَقَدُّمِ وازدِهارِ البحرينِ تَحْتَ ظِلَّ رايةِ جلالتكُمْ رعاكُمُ الله.
كما لا يفوتُني انْ أتقدمَ بالشُكرِ الجزيلِ لِجَميعِ الرُّعاةِ والمُساهمينَ في المعرضِ مِنْ شركاتٍ ومؤسساتٍ وأفرادْ، والشُكرُ موْصولٌ كذلكَ للوزاراتِ والجِهاتِ الحكوميةِ التي تَضافَرَتْ جُهودُها مَعَنا لتنظيمِ المعرضَ وَإنْجاحِهِ وتَحقيقِ أهدافهِ المَرْجُوة.
سيدي صاحبَ الجلالة،،
دُمْتُمْ سيّدي قائداً، وسَنداً، وَرُبّاناً يَقودُ مملكتنا الغاليةِ نَحْوَ آفاقِ العِزِّ والمجدْ، داعينَ المولى عزَّ وَجَلَّ انْ يَحْفظَ جلالتكُمْ ويرْعاكُمْ وَيٌديمَ عليكُمْ موْفورَ الصِحّةِ والعافيةِ والسعادةِ وعلى مملكتنا نِعمةَ الأمْنِ والأمانِ والازدِهارِ في ظلِّ قِيادَتِكُمُ الحكيمةِ وعَهدِكُمُ الزاهر.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
عقب ذلك قُدمت لوحة بحرينية باسم (سمحه ولحنينيه) قدمها الحرس الملكي ولجنة الموروث وفريق الكري.
كما تم عرض لوحات أوروبية لمهارات الخيل حازت إعجاب واستحسان الحضور.
ثم قدم الفنان أحمد الجميري والفنان محمد البكري أغنية وطنية بعنوان (أنت يا سيد الحنين) من كلمات علي عبدالله خليفة وأحمد الجميري.
ثم قدمت اللوحة الختامية (العرضة البحرينية) قدمها الحرس الملكي، وجمعية رعاية العرضة، وفرق الكري.
بعد ذلك تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بتكريم أصحاب المراكز الأولى في مختلف المسابقات حيث سلم جلالته الفائزين الجوائز: جائزة (السلق العربي قمرية) ملك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، جائزة (الأمهار) ملك محسن علي عبدالله حسين، جائزة (الأفحل) ملك مربط المباهجه للمالك عبدالله أحمد شاهين المضحكي، جائزة (جمال الأبل) انتاج محلي بحرين اسم الناقة ورود ملك محمد سالم المعمري، جائزة (جمال الحمام فصيلة مودينا) ملك حسن جبر حسن النعيمي، جائزة أفضل بقرة برون سويس ملك السيد حسين حبيب علي.
بعد ذلك تفضل حضرة صاحب الجلالة بتكريم الجهات الداعمة.
ثم تشرف وزير شؤون البلديات والزراعة رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض بتقديم هدية تذكارية لجلالة الملك المعظم.
ثم تشرف أعضاء اللجنة العليا المنظمة للمعرض بالسلام على جلالة الملك المعظم.
وبهذه المناسبة أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم الاهتمام الكبير الذي توليه مملكة البحرين لدعم قطاع الثروة الحيوانية والزراعية والمحافظة عليه وتنميته لما يشكله من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة ورفع معدلات الأمن الغذائي الوطني وضمان استدامته.
وأشاد جلالته ببرامج وخطط ومشاريع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التي تستهدف مجالات التنمية الزراعية والحيوانية والبحرية لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير صناعة الغذاء.
وأعرب جلالته عن شكره وتقديره لوزارة شؤون البلديات والزراعة على ما بذلته من جهد طيب في التنظيم الراقي لهذا المعرض العالمي الهام، منوهاً بمبادراتها الوطنية لتعزيز الابتكار والتطوير في الإنتاج الزراعي والحيواني وتأمين مصادره، وحرصها المتواصل على الاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والخدمية في البلاد.
كما أعرب عن تقديره للجهود المتميزة التي بذلها الحرس الملكي التابع لقوة دفاع البحرين، مؤكداً أن مشاركته القيمة تسهم بشكل مستمر في إنجاح هذا المعرض وتحافظ على إظهاره بمستواه المشرف.
وأشاد جلالة الملك المعظم بالنجاح الكبير الذي يحققه معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني منذ انطلاقته وبالمشاركة العالمية الواسعة في دوراته والذي يعد تأكيدا لريادة المملكة في مجال استقطاب مثل هذه المعارض المتخصصة التي تدعم وتعزز الاقتصاد الوطني وتشجع على الاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الغذائية.
كما أثنى جلالته على مشاركة الشركات المحلية في هذا المعرض في نسخته الجديدة، وبالاهتمام والحرص على المحافظة على الإنتاج المحلي والعمل على تطويره ورفع جودته من خلال الاستفادة من أحدث التجارب الدولية والتقنيات العلمية المستخدمة في هذا القطاع الحيوي.
ونوه جلالته بالفعاليات والأنشطة الثقافية والتعليمية والترفيهية المصاحبة للمعرض التي تحظى بمشاركة عدد من العارضين وتستقطب جمهورا واسعا من داخل المملكة وخارجها وتعود بالنفع على زواره، شاكراً جلالته كل الجهود الوطنية المخلصة التي أسهمت في انجاح هذا المعرض الدولي.
وأكد جلالته أهمية مواصلة الجهود لتعزيز مكانة مملكة البحرين كإحدى أهم الوجهات الاستثمارية عبر خلق الفرص والمقومات الجاذبة للمستثمرين بما يخدم مسيرة التنمية الحضارية.
بعد ذلك وُدع جلالة الملك المعظم بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.
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