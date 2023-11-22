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حماس وإسرائيل تتفقان على هدنة مؤقتة وتبادل أسرى ورهائن

11/22/2023 7:26:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلن‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬بوساطة‭ ‬قطرية‭ ‬تطلق‭ ‬الحركة‭ ‬بموجبه‭ ‬50‭ ‬رهينة‭ ‬من‭ ‬الذين‭ ‬احتجزتهم‭ ‬خلال‭ ‬هجومها‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وتفرج‭ ‬إسرائيل‭ ‬عن‭ ‬أسرى‭ ‬فلسطينيين،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تسري‭ ‬هدنة‭ ‬لمدة‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬خطوة‭ ‬فعلية‭ ‬نحو‭ ‬تهدئة‭ ‬موقتة‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬الحرب‭. ‬

وأكّدت‭ ‬قطر‭ ‬أمس‭ ‬توصّل‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬اتّفاق‭ ‬على‭ ‬‮«‬هدنة‭ ‬إنسانية‮»‬‭ ‬تفرج‭ ‬خلالها‭ ‬الحركة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬عن‭ ‬50‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬المدنيات‭ ‬والأطفال‭ ‬مقابل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬‮«‬عدد‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬الفلسطينيين‮»‬‭ ‬المسجونين‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭.‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلامية‭ ‬عربية‭ ‬أن‭ ‬الهدنة‭ ‬ستدخل‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬عند‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬08 , 00‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭). ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬القطرية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّه‭ ‬سيتم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬‮«‬توقيت‭ ‬بدء‮»‬‭ ‬الهدنة‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬التوسّط‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬قطر‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬والولايات‭ ‬المتّحدة‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬وتستمرّ‭ ‬لأربعة‭ ‬أيام‭ ‬قابلة‭ ‬للتمديد‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬البيان‭ ‬أنّ‭ ‬الاتفاق‭ ‬سيتيح‭ ‬كذلك‭ ‬‮«‬دخول‭ ‬عدد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬القوافل‭ ‬الإنسانية‭ ‬والمساعدات‭ ‬الإغاثية،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الوقود‭ ‬المخصّص‭ ‬للاحتياجات‭ ‬الإنسانية‮»‬‭. ‬

وأصدرت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬بيانًا‭ ‬أعلنت‭ ‬فيه‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬‮«‬اتفاق‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬لمدة‭ ‬أربعة‭ ‬أيام،‭ ‬بجهود‭ ‬قطرية‭ ‬ومصرية‭ ‬حثيثة‭ ‬ومقدّرة‮»‬،‭ ‬يتمّ‭ ‬بموجبها‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬من‭ ‬الطرفين،‭ ‬ووقف‭ ‬كل‭ ‬الأعمال‭ ‬العسكرية‭ ‬لجيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مناطق‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ووقف‭ ‬حركة‭ ‬آلياته‭ ‬العسكرية‭ ‬المتوغلة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬البيان‭ ‬أيضا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬‮«‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬خمسين‭ ‬من‭ ‬محتجزي‭ ‬الاحتلال‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬19‭ ‬عاما،‭ ‬مقابل‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬150‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬شعبنا‭ ‬من‭ ‬سجون‭ ‬الاحتلال‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬19‭ ‬عاما‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬حركة‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأربعة‭ ‬أيام،‭ ‬ووقف‭ ‬حركة‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬لمدة‭ ‬ست‭ ‬ساعات‭ ‬يوميا‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬العاشرة‭ ‬صباحا‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭. ‬

وقالت‭ ‬حماس‭ ‬إنه‭ ‬سيتم‭ ‬أيضا‭ ‬‮«‬إدخال‭ ‬مئات‭ ‬الشاحنات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والإغاثية‭ ‬والطبية‭ ‬والوقود‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬مناطق‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بلا‭ ‬استثناء‭ ‬شمالاً‭ ‬وجنوبا‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬قالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬وافقت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬الخطوط‭ ‬العريضة‭ ‬للمرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬اتّفاق‭ ‬يتمّ‭ ‬بموجبه‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقلّ‭ ‬عن‭ ‬50‭ ‬مخطوفاً‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬يسري‭ ‬خلالها‭ ‬وقف‭ ‬للقتال‮»‬‭. ‬

وتحتجز‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وفصائل‭ ‬فلسطينية‭ ‬أخرى‭ ‬240‭ ‬شخصا‭ ‬منذ‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬وتسبّب‭ ‬الهجوم‭ ‬بمقتل‭ ‬1200‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬إسرائيل،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬تردّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعدوان‭ ‬مدمّر‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أوقع‭ ‬14128‭ ‬شهيدا‭ ‬بينهم‭ ‬5840‭ ‬طفلا،‭ ‬وفق‭ ‬حكومة‭ ‬حماس‭. ‬

كما‭ ‬بدأت‭ ‬إسرائيل‭ ‬عمليات‭ ‬برية‭ ‬واسعة‭ ‬داخل‭ ‬القطاع‭ ‬منذ‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭. ‬وتفرض‭ ‬‮«‬حصارا‭ ‬مطبقا‮»‬‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬تصله‭ ‬إمدادات‭ ‬وقود‭ ‬ومواد‭ ‬غذائية‭ ‬ومياه‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬حماس‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬أول‭ ‬عملية‭ ‬تبادل‭ ‬ستشمل‭ ‬‮«‬عشرة‭ ‬رهائن‭ ‬مقابل‭ ‬30‭ ‬أسيرا‭ ‬اليوم‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬إمكان‭ ‬تمديد‭ ‬الهدنة‭.‬

وأوضحت‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬50‭ ‬رهينة،‭ ‬‮«‬سيؤدي‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬عشرة‭ ‬رهائن‭ ‬إضافيين‭ ‬إلى‭ ‬يوم‭ ‬إضافي‭ ‬من‭ ‬تعليق‮»‬‭ ‬القتال‭. ‬

ونشرت‭ ‬إسرائيل‭ ‬قائمة‭ ‬بأسماء‭ ‬300‭ ‬أسير‭ ‬فلسطيني‭ ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬يُطلق‭ ‬سراحهم‭ ‬بينهم‭ ‬33‭ ‬امرأة‭ ‬و123‭ ‬أسيرًا‭ ‬ما‭ ‬دون‭ ‬18‭ ‬عامًا‭. ‬وحذّر‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يوآف‭ ‬جالانت‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬اتفاق‭ ‬الهدنة‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬نهاية‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬سيستأنف‭ ‬العمليات‭ ‬‮«‬بكامل‭ ‬قوته‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬الهدنة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬القضاء‮»‬‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬و«تمهيد‭ ‬الظروف‭ ‬اللازمة‭ ‬لإعادة‭ ‬الرهائن‭ ‬الآخرين‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وقوات‭ ‬الأمن‭ ‬ستواصل‭ ‬الحرب‭ ‬لإعادة‭ ‬جميع‭ ‬المخطوفين،‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬حماس،‭ ‬وضمان‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أيّ‭ ‬تهديد‭ ‬بعد‭ ‬اليوم‭ ‬لدولة‭ ‬إسرائيل‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

ويتطلّع‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬الذين‭ ‬نزح‭ ‬قرابة‭ ‬1‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬من‭ (‬2.4‭ ‬مليون‭) ‬بسبب‭ ‬الحرب،‭ ‬الى‭ ‬هدنة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬صعوبة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬غذائية‭ ‬ومياه‭ ‬للشرب‭ ‬وملابس‭ ‬للشتاء‭ ‬ومأوى‭.‬

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