3 مارس انطلاق معرض خاص بالمسابقة السنوية للزهور والخضراوات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تغطية: أمل الحامد
أعلن نادي البحرين للحدائق خلال مؤتمر صحفي عقد يوم أمس الأربعاء بالتنسيق مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في مركز عيسى الثقافي عن استعدادات النادي لإقامة معرض خاص بالمسابقة السنوية الزهور والخضروات الذي سيقام في الفترة من الثالث إلى السادس من مارس 2024 بفندق الخليج.
وأعلنت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي خلال المؤتمر الصحفي عن تغيير دورية إقامة معرض البحرين الدولي للحدائق الذي يقام برعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبدعم كريم من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ليصبح كل سنتين حيث سيقام المعرض القادم في الربع الأول من عام 2025.
وتحدثت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة عن أن المسابقة السنوية للزهور والخضروات تعد من الفعاليات التاريخية في مملكة البحرين، وتقام بشكل دوري كل سنة، وذلك بالتنسيق بين نادي البحرين للحدائق والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.
ودعت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة كل الناس لمعرفة معلومات عن المسابقة السنوية والبدء بالتحضير للمشاركة فيها.
بدورها، أعربت المهندسة زهرة عبدالملك رئيسة نادي البحرين للحدائق عن خالص شكرها وتقديرها وامتنانها لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم الرئيس الفخري لنادي البحرين للحدائق واهتمام صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم ودعمها الكريم لأعمال وأنشطة النادي، معربة عن شكرها للدعم الكبير الذي تقدمه المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي لإنجاح المسابقة السنوية للزهور والخضروات.
وأوضحت رئيسة نادي البحرين للحدائق «أن المعرض السنوي للزهور والخضروات هذا العام يحمل شعار (تراث البحرين)، حيث تم الانتهاء من تجهيز جميع المطبوعات الخاصة بالمعرض وتم تحديد أنواع المسابقات والفئات التي يسمح لهم بالمشاركة وهم طلبة وطالبات المدارس الحكومية والخاصة للفئة العمرية من 3 إلى 18 سنة، وطلبة الجامعات، وذوي الاحتياجات الخاصة من الطلبة بالإضافة إلى فئة الكبار والتي تتضمن كلا من (الحدائق المنزلية، وتنسيق الزهور، والتصوير الفوتوغرافي، والحرف والأشغال اليدوية).
وأشارت إلى أن المسابقة ستركز على النخلة لفئة الأطفال خصوصًا أن مملكة البحرين هي بلد المليون نخلة، إذ إن المسابقة للفئة العمرية من 3 إلى 6 سنوات لزراعة نواة التمر في إناء من الفخار بهدف التعرف على النخلة، ومسابقة طلبة المدارس للتنسيقات الجافة لأجزاء مختلفة من النخلة».
وأضافت قائلة: «بدأ النادي في إقامة ورشة عمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بمقر النادي لتوضيح المسابقات وشروطها، حيث تم تنظيم ورشة بتاريخ 20 نوفمبر 2023 للمدرسين والمدرسات المعنيين بالأنشطة الزراعية والبيئية في المدارس وحضرها ما يقارب 95 مدرسة حكومية وخاصة التي تربطنا بهم علاقة وطيدة منذ عام 1974».
ودعت رئيسة النادي الراغبين في المشاركة في المسابقات السنوية للتواصل مع نادي البحرين للحدائق على هاتف رقم 39774194.
وأوضحت: «وضعت جداول تحكيم مسابقات الحدائق التي ستقام في الفترة من 14 إلى 16 فبراير 2024 قبل إقامة المعرض الخاص بالمسابقة السنوية الزهور والخضروات، وتشمل التصوير الفوتوغرافي والحدائق المنزلية والحدائق المدرسية، والكأس البيئي»، مشيرة إلى أن النسخ السابقة من المسابقة السنوية كان يتم فيها التصفيات لمشاركات الطلبة ثم يتم عرض المشاركات الثلاث الأوائل فقط، أما في النسخة القادمة عام 2024 جميع المشاركين سيتم تسلم المشاركات وعرضها وتقييمها، حيث سيقام المعرض في الفترة من 3 إلى 6 مارس 2024.
وتطرقت للحديث عن أن المسابقة السنوية للزهور والخضروات استمرت خلال جائحة كورونا (كوفيد _ 19).
وعن جوائز المسابقة السنوية الزهور والخضروات، أوضحت المهندسة زهرة عبدالملك أن هنالك 50 كأسا للفئات المختلفة بالمسابقة السنوية الزهور والخضروات، من بينها كأس جلالة الملك للحدائق المنزلية، 3 كؤوس للأمير الراحل سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، 3 كؤوس لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة للتصوير الفوتوغرافي لفئات الهواة والطلبة والمحترفين، كؤوس للحرف والأشغال اليدوية.
وتطرقت للحديث عن أنها تعمل على إعداد كتيب عن تاريخ كؤوس نادي البحرين للحدائق في عام 2025 مع الاحتفال بمرور 60 عاما.
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