3 مارس انطلاق معرض خاص بالمسابقة السنوية للزهور والخضراوات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





أعلن‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للحدائق‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقد‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬عيسى‭ ‬الثقافي‭ ‬عن‭ ‬استعدادات‭ ‬النادي‭ ‬لإقامة‭ ‬معرض‭ ‬خاص‭ ‬بالمسابقة‭ ‬السنوية‭ ‬الزهور‭ ‬والخضروات‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬الثالث‭ ‬إلى‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬مارس‭ ‬2024‭ ‬بفندق‭ ‬الخليج‭.‬

وأعلنت‭ ‬الشيخة‭ ‬مرام‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬عن‭ ‬تغيير‭ ‬دورية‭ ‬إقامة‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للحدائق‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬وبدعم‭ ‬كريم‭ ‬من‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬للمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬ليصبح‭ ‬كل‭ ‬سنتين‭ ‬حيث‭ ‬سيقام‭ ‬المعرض‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

وتحدثت‭ ‬الشيخة‭ ‬مرام‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬المسابقة‭ ‬السنوية‭ ‬للزهور‭ ‬والخضروات‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتقام‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬كل‭ ‬سنة،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬بين‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للحدائق‭ ‬والمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭.‬

ودعت‭ ‬الشيخة‭ ‬مرام‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬كل‭ ‬الناس‭ ‬لمعرفة‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬المسابقة‭ ‬السنوية‭ ‬والبدء‭ ‬بالتحضير‭ ‬للمشاركة‭ ‬فيها‭.‬

بدورها،‭ ‬أعربت‭ ‬المهندسة‭ ‬زهرة‭ ‬عبدالملك‭ ‬رئيسة‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للحدائق‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬وامتنانها‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬لنادي‭ ‬البحرين‭ ‬للحدائق‭ ‬واهتمام‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬ابراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬ودعمها‭ ‬الكريم‭ ‬لأعمال‭ ‬وأنشطة‭ ‬النادي،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬للدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬لإنجاح‭ ‬المسابقة‭ ‬السنوية‭ ‬للزهور‭ ‬والخضروات‭.‬

وأوضحت‭ ‬رئيسة‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للحدائق‭ ‬‮«‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬السنوي‭ ‬للزهور‭ ‬والخضروات‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬يحمل‭ ‬شعار‭ (‬تراث‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬تجهيز‭ ‬جميع‭ ‬المطبوعات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمعرض‭ ‬وتم‭ ‬تحديد‭ ‬أنواع‭ ‬المسابقات‭ ‬والفئات‭ ‬التي‭ ‬يسمح‭ ‬لهم‭ ‬بالمشاركة‭ ‬وهم‭ ‬طلبة‭ ‬وطالبات‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬للفئة‭ ‬العمرية‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬سنة،‭ ‬وطلبة‭ ‬الجامعات،‭ ‬وذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فئة‭ ‬الكبار‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬كلا‭ ‬من‭ (‬الحدائق‭ ‬المنزلية،‭ ‬وتنسيق‭ ‬الزهور،‭ ‬والتصوير‭ ‬الفوتوغرافي،‭ ‬والحرف‭ ‬والأشغال‭ ‬اليدوية‭).‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المسابقة‭ ‬ستركز‭ ‬على‭ ‬النخلة‭ ‬لفئة‭ ‬الأطفال‭ ‬خصوصًا‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬هي‭ ‬بلد‭ ‬المليون‭ ‬نخلة،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬المسابقة‭ ‬للفئة‭ ‬العمرية‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬سنوات‭ ‬لزراعة‭ ‬نواة‭ ‬التمر‭ ‬في‭ ‬إناء‭ ‬من‭ ‬الفخار‭ ‬بهدف‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬النخلة،‭ ‬ومسابقة‭ ‬طلبة‭ ‬المدارس‭ ‬للتنسيقات‭ ‬الجافة‭ ‬لأجزاء‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬النخلة‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬بدأ‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بمقر‭ ‬النادي‭ ‬لتوضيح‭ ‬المسابقات‭ ‬وشروطها،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬ورشة‭ ‬بتاريخ‭ ‬20‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬للمدرسين‭ ‬والمدرسات‭ ‬المعنيين‭ ‬بالأنشطة‭ ‬الزراعية‭ ‬والبيئية‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬وحضرها‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬95‭ ‬مدرسة‭ ‬حكومية‭ ‬وخاصة‭ ‬التي‭ ‬تربطنا‭ ‬بهم‭ ‬علاقة‭ ‬وطيدة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1974‮»‬‭.‬

ودعت‭ ‬رئيسة‭ ‬النادي‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬السنوية‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للحدائق‭ ‬على‭ ‬هاتف‭ ‬رقم‭ ‬39774194‭.‬

وأوضحت‭: ‬‮«‬وضعت‭ ‬جداول‭ ‬تحكيم‭ ‬مسابقات‭ ‬الحدائق‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭ ‬قبل‭ ‬إقامة‭ ‬المعرض‭ ‬الخاص‭ ‬بالمسابقة‭ ‬السنوية‭ ‬الزهور‭ ‬والخضروات،‭ ‬وتشمل‭ ‬التصوير‭ ‬الفوتوغرافي‭ ‬والحدائق‭ ‬المنزلية‭ ‬والحدائق‭ ‬المدرسية،‭ ‬والكأس‭ ‬البيئي‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النسخ‭ ‬السابقة‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬السنوية‭ ‬كان‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬التصفيات‭ ‬لمشاركات‭ ‬الطلبة‭ ‬ثم‭ ‬يتم‭ ‬عرض‭ ‬المشاركات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأوائل‭ ‬فقط،‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬القادمة‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭ ‬سيتم‭ ‬تسلم‭ ‬المشاركات‭ ‬وعرضها‭ ‬وتقييمها،‭ ‬حيث‭ ‬سيقام‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬مارس‭ ‬2024‭.‬

وتطرقت‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬المسابقة‭ ‬السنوية‭ ‬للزهور‭ ‬والخضروات‭ ‬استمرت‭ ‬خلال‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ (‬كوفيد‭ _ ‬19‭).‬

وعن‭ ‬جوائز‭ ‬المسابقة‭ ‬السنوية‭ ‬الزهور‭ ‬والخضروات،‭ ‬أوضحت‭ ‬المهندسة‭ ‬زهرة‭ ‬عبدالملك‭ ‬أن‭ ‬هنالك‭ ‬50‭ ‬كأسا‭ ‬للفئات‭ ‬المختلفة‭ ‬بالمسابقة‭ ‬السنوية‭ ‬الزهور‭ ‬والخضروات،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للحدائق‭ ‬المنزلية،‭ ‬3‭ ‬كؤوس‭ ‬للأمير‭ ‬الراحل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬3‭ ‬كؤوس‭ ‬لصاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للتصوير‭ ‬الفوتوغرافي‭ ‬لفئات‭ ‬الهواة‭ ‬والطلبة‭ ‬والمحترفين،‭ ‬كؤوس‭ ‬للحرف‭ ‬والأشغال‭ ‬اليدوية‭.‬

وتطرقت‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬أنها‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬كتيب‭ ‬عن‭ ‬تاريخ‭ ‬كؤوس‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للحدائق‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬مع‭ ‬الاحتفال‭ ‬بمرور‭ ‬60‭ ‬عاما‭.‬