قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدات بجنوب لبنان

قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدات بجنوب لبنان
التاريخ
11/22/2023 3:13:39 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طال قصفا مدفعيا إسرائيليا أطراف بلدات علما الشعب والضهيرة وطيرحرفا في القطاع الغربي من جنوب لبنان.
وكانت أغلقت السلطات الإسرائيلية شارعا رئيسيا عند حدود لبنان وطلبت من السكان البقاء في أماكن آمنة.
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