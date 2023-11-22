ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 14532 ألف شهيد بينهم 6000 طفل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن ارتفاع عدد الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية إلى 14532 بينهم نحو 6000 طفل.

وقال في تصريحات اليوم الأربعاء، إن عدد الشهداء في صفوف الطواقم الطبية ارتفع إلى 205، لافتا إلى أن أكثر من 60% من مباني القطاع تضررت بسبب القصف الإسرائيلي.

وأضاف أن نحو 7 آلاف مفقود في القطاع بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة جراء الحرب.

وطالب بتزويد جميع مستشفيات القطاع بالمستلزمات الطبية اللازمة لإعادة تشغيلها وتقديم الرعاية الصحية.