ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 14532 ألف شهيد بينهم 6000 طفل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن ارتفاع عدد الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية إلى 14532 بينهم نحو 6000 طفل.
وقال في تصريحات اليوم الأربعاء، إن عدد الشهداء في صفوف الطواقم الطبية ارتفع إلى 205، لافتا إلى أن أكثر من 60% من مباني القطاع تضررت بسبب القصف الإسرائيلي.
وأضاف أن نحو 7 آلاف مفقود في القطاع بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة جراء الحرب.
وطالب بتزويد جميع مستشفيات القطاع بالمستلزمات الطبية اللازمة لإعادة تشغيلها وتقديم الرعاية الصحية.
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