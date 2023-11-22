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البرلمان العربي يرحب بالهدنة الإنسانية في غزة

11/22/2023 3:13:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رحب البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، بالتوصل إلى اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين والأسرى لدى الجانبين.


ودعا البرلمان، في بيان، إلى استدامة هذه الهدنة والتوصل إلى وقف دائم ونهائي لإطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.


وأشاد البرلمان العربي بالجهود الحثيثة التي قامت بها مصر وقطر من أجل التوصل إلى هذه الهدنة، معربا عن أمله في أن تسهم الهدنة في التخفيف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.


وجدد البرلمان العربي مطالبته المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية ومحاسبة سلطة الاحتلال على جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق المدنيين الفلسطينيين.

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