البرلمان العربي يرحب بالهدنة الإنسانية في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رحب البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، بالتوصل إلى اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين والأسرى لدى الجانبين.
ودعا البرلمان، في بيان، إلى استدامة هذه الهدنة والتوصل إلى وقف دائم ونهائي لإطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشاد البرلمان العربي بالجهود الحثيثة التي قامت بها مصر وقطر من أجل التوصل إلى هذه الهدنة، معربا عن أمله في أن تسهم الهدنة في التخفيف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.
وجدد البرلمان العربي مطالبته المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية ومحاسبة سلطة الاحتلال على جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق المدنيين الفلسطينيين.
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