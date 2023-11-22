فيديو - شاهد مجاهدو القسام وهم يحرقون العدو
التاريخ
11/22/2023 3:13:39 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت كتائب القسام مشاهد من استهداف مجاهدي القسام لآليات وجنود العدو المتوغلة في محاور مدينة غزة .
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