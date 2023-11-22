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الجهاد الإسلامي: ملتزمون بالهدنة إذا التزم بها الاحتلال

11/22/2023 3:13:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أبو علي شاهين إن الحركة ملتزمة بالهدنة في غزة إذا التزم بها الاحتلال.

وقال شاهين في تصريحات إن نتنياهو اضطر لتبرير مواقفه أمام حكومته وأراد أن يماطل بشأن الهدنة.


وأضاف أن الحركة تجري لقاءات مع حركة حماس من أجل التشاور وتنسيق المواقف.

وأشار إلى أن الحركة جزء من الصفقة.


وبيّن أن صيغة الاتفاق تم التوصل لها مع الوسطاء بعد التشاور مع حركة حماس.


وأوضح أن الحركة بصدد إعداد قوائم الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم.

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