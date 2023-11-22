الجهاد الإسلامي: ملتزمون بالهدنة إذا التزم بها الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أبو علي شاهين إن الحركة ملتزمة بالهدنة في غزة إذا التزم بها الاحتلال.
وقال شاهين في تصريحات إن نتنياهو اضطر لتبرير مواقفه أمام حكومته وأراد أن يماطل بشأن الهدنة.
وأضاف أن الحركة تجري لقاءات مع حركة حماس من أجل التشاور وتنسيق المواقف.
وأشار إلى أن الحركة جزء من الصفقة.
وبيّن أن صيغة الاتفاق تم التوصل لها مع الوسطاء بعد التشاور مع حركة حماس.
وأوضح أن الحركة بصدد إعداد قوائم الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم.
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