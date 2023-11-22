العسعس: 2.069 مليار دينار صافي دين الحكومة العام المقبل لسد عجز الموازنة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف وزير المالية، الدكتور محمد العسعس، أن إجمالي الدين العام المقدر للعام المقبل سيصل إلى 33.534 مليار دينار، ليشكل ما نسبته 88.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، منخفضا عن عام 2023 والتي تشكل نسبته من الناتج المحلي الإجمالي 88.7 بالمئة، موضحا أن خدمة الدين العام ستبلغ العام المقبل 1.980 مليار دينار.



وأكد العسعس، خلال لقاء مع صحفيين وكتاب اقتصاديين بحضور وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند مبيضين ومدراء الدوائر المالية، أن إجمالي مصادر التمويل للعام المقبل ستبلغ 7.499 مليار دينار، تتوزع على 39 مليون دينار منها قروض خارجية وتمويل مشاريع رأسمالية، و1.660 مليار دينار قروض مؤسسات دولية لدعم الموازنة، 648 مليون دينار وهي إصدار سندات محلية بالدولار، و5.150 قروض داخلية لإطفاء الدين المستحق، وبالتالي سيكون صافي الدين العام للحكومة العام المقبل نحو 2.069 مليار دينار، وذلك لسد عجز الموازنة.



وبين العسعس أنه لا يوجد استحقاق لسندات اليوروبوند للعام المقبل، وإنما سيكون في أعوام 2025 و2027 و2028 و2029 2030، موضحا أن الحكومة لم تقرر بعد إن كانت ستصدر جزءا من احتياجاتها الخارجية عبر سندات اليوروبوند، وأنه يتم متابعة السوق العالمي يوميا، وسيتم اتخاذ القرار وفقا لما يساهم في تخفيض تكلفة خدمة الدين.



وأشار إلى أن مشروع الموازنة للعام المقبل يفترض استمرار تباطؤ النمو العالمي؛ بسبب سياسات كبح التضخم حتى يبدأ الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة على الدولار، كما أنه يفترض استمرار الوضع الإقليمي على ما هو عليه دون تصعيد إضافي، موضحا أن الاقتصاد الأردني استطاع العبور من الأزمات الإقليمية في السنوات الماضية وتدفق للاجئين على المملكة وانقطاع الغاز المصري والتي كان أثرها الاقتصادي كبير جدا، واليوم قادر على العبور من الأزمة الحالية.



وفيما يخص المنح الخارجية، أوضح وزير المالية ان المنح الخارجية للعام المقبل ستبلغ 724 مليون دينار تتضمن 599 مليون دينار منحة الولايات المتحدة الأميركية، ومنحة خليجية بقيمة 46 مليون دينار، ومنحة الاتحاد الأوروبي بقيمة 45 مليون دينار، ومنحة قمة مكة ودولة الإمارات العربية بـ 33 مليون دينار.



وقال إن "الإيرادات العامة تبلغ 10.303 مليار دينار، تشكل المنح الخارجية منها 724 مليون دينار"، في إشارة من العسعس لتفنيد الحديث الدائر والمتضمن أن موازنة المملكة تعتمد على المنح، في حين أن نسبة المنح الخارجية الى الناتج المحلي لا تتجاوز 1.9 بالمئة للعام المقبل، موضحا أن هذه الإيرادات هي ذاتية وحققت بجهود الدوائر المالية في الوزارة.



وحول موازنة الوحدات الحكومية، بين مدير عام الموازنة العامة، مجدي الشريقي، أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لكافة الوحدات الحكومية العام المقبل 852 مليون دينار، في حين من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات لهذه الوحدات 1.662 مليار دينار، موضحا أن العجز للوحدات الحكومية سيكون 810 مليون دينار، وأن العجز في موازنة شركة الكهرباء وسلطة المياه يستحوذ على كامل عجز الوحدات الحكومية بعجز يبلغ 852 مليون دينار.