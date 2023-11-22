إنهاء القضيّة نهائيّاً أو إعلان دولة فلسطين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كتب المتخصص في رسم السياسات والدراسات الأمنيّة الدكتور محمد القاسم الحمد مقالاً حول الأحداث التي تشهدها فلسطين الآن.التالي المقال:



أمران لا ثالث لهما: إما سيطرة إسرائيليّة (هكذا بدت الأمور في بدايتها)! أو دولة فلسطينيّة (كما تبدو في غايتها).



متى ما توقفت الحرب، وكل حرب تنتهي! سيُعْلَنُ نصر المقاومة أيّا كانت نتائج الحرب، وتبدأ بعدها مرحلة جديدة كانت إسرائيل تريدها سيطرةً كاملةً وإنهاءً للقضيّة الفلسطينيّة، فحوّلتها "حماس" تحريراً لغزة ونصرةً للأقصى فأصبحت (فلسطين الدولة) هي المَطْلَبْ لكل الأطراف... جائزة لمن يفرض الأمر الواقع.



ستنتهي الحرب وقريبا جداً لأن إسرائيل قد استنفذت مدتها، الأمريكيّة، و اقتصادها على شفير الإنهيار، وجيشها بدأ يتملل، بل وبعض كتائبه بدأت تتمرد على حرب نتنياهو، وغرقت دبابته في رمال غزّة، وبدأت تلوح في الأفق علامات خسارة ثانية مدوّية ومذلّة لجيش الوهم. فتلاشت أهداف حكومة الحرب، وتقلّصت طموحاته باحتلال غزّة، والتهجير المزدوج، ولم يهزم حماس، بل أقضّت أشباح القسّام مضجعه، ونثرت أشلاء جنوده في أرض غزّة، فهرول لأمريكا ورئيسها للضغط على مفاوضي المقاومة لتحسين شروط تبادل الأسرى، ولعلّه الأكثر حرصاً الآن لوقف الحرب ولو بهدنة قصيرة أولاً، يتبعها هدنة أطول، ويعقد صفقة تجلس بها إسرائيل مستمعة لشروط المقاومة لبحث موضوع الأسرى وتبيض السجون.



فالعالم أدرك أنّ نتنياهو أصبح عبئاً عليهم وهو وحده مِنْ يصر ويرفض ويقرر ويكذب لمصلحته الشخصيّة وأحرجوا أمام خاسر ومهزوم يريد الإنتقام في جرائم حرب غير مسبوقة، وفي لعبة السياسة وعُرْفها يصبح "غيابه" أو "تغييبه" مسألة وقت سواء بالسجن كرؤوسائه السابقين، أو بالاغتيال مثل إسحاق رابين.



ولعلّ الضغط العالميّ لو استُثمر الآن بشكل فاعل، (بعيدا عن المرجفين الطامحين لركوب موجة النصر ولو متأخرين)، سيؤدي إلى البدء بترتيبات إعلان الدولة الفلسطينية. ويكون شكل الدولة الفلسطينيّة اعتمادا على نتائج ما تفرضه المقاومة على الأرض في حلول شاملة غير مجزأة.



فالأولوية لوقف إطلاق النار أولاٍ وعاشراً، ثم إعلان الدولة الفلسطينيّة مستقلةً، ثم بحث التسويات السلميّة بحل الدولتين أو صياغة جديدة تغيير قواعد اللعبة.



كل هذا رهن بصمود المقاومة الفلسطينية، وقدرتهم على التفاوض ووعيهم وحذرهم من مكر الإسرائيليّ وخداع وعود الأمريكيّ. فالوهم يدفع صاحبة للسعي وراء السراب. فلقد سابق الإسرائيليون الزمن لإغتنام فرصة لن تتكرر في ظل مجتمع دوليّ منقاد بالكامل لهم، فأقنعوا إدارة الرئيس الأمريكي بسيناريو الحلم: (إنهاء القضية الفلسطينيّة وللأبد). معتمدين على تقارير استخباراتيّة وأمنيّة تفيد بأنّ العالم العربيّ يَغطّ في سباتٍ عميق، فدُولُه مكبّلة باتفاقيات أو تفاهمات تعيق الحركة أو ردّات الأفعال، شعبه لاهٍ بكل شئ وبلا شئ، بعضهم مهموم برزقه، وبعضهم لا تعنيه الدنيا حولهم، وبعضهم يتقاتل حول فُرْقة دينيّة، أو إثنية! وشبابه، بلا هويّة أضاعتهم "السوشيال ميديا" ومأخوذين بالنموذج الغربيّ، وقوّة الشارع العربيّ التي كانت سائدة في الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين تلاشت ولن تتكرر، ناهيك عن سيطرة مجموعات أدارت المشهد السياسيّ في عديد من الدول العربيّة ونظّرت بأفكار تدعو لمهادنة إسرائيل وعدم إزعاج أمريكا.



وبعد تجييش الإعلام العالميّ لتشويه حماس وغزّة بما يستفز مشاعر المواطن في الغرب ويرعبه ويشعل الكراهية لديه بإعلام جوبلز (اكذبوا ثم اكذبوا حتى تصدقوا أنفسكم أو حتى يلصق شئ في أذهان الجماهير).،استغلّت ضعف الرئيس الأمريكي بايدن وحاجته إلى الأصوات في الإنتخابات القريبة القادمة للحصول على دعم بلا حدود سياسيّا وعسكريا، استمالت فرنسا وألمانيا وسيطرت على بريطانيا سوناك، فجعلت تل أبيب مَحجّاً لزعماء أوروبا الطامعين مع أمريكا بغاز المتوسط وطريق الهند التجاري إلى العالم وتحجيم طموح الصين وطريق الحرير، ولجم روسيا بوتين وتحكّمه في الغاز الذي أذلّ أوروبا. فأنهت (دبلوماسيّة الغاز) وتأهبت لوضع يدها على حقول الغاز في البحر المتوسط: حقل غزّة مارين (قرب ساحل غزّة)، وحقل تمار وليفياثان (قرب إسرائيل)، وحقل أفرودايت (قرب الساحل القبرصي)، وحقل ظهر (قرب مصر).



فهاجمت جويا بجنون، بقصف عشوائي بلا هواده، والضرب بعرض الحائط بالقوانين الدوليّة والمجتمع الدوليّ والإتفاقيّات والقوانين والأعراف السياسيّة، والاعتراضات الشديدة، وردّات الأفعال الغاضبة حول قتل الأطفال والشيوخ والنساء والأطباء والإعلاميين والتدمير المتعمداً للمستشفيات والمدارس والقضاء على سبل العيش حتى يقول الناس كفى سنغادر فيهجّروا أنفسهم قسرا، خوفا وجزعا ... وتطول مدة الحرب ويطيل النتن ياهو عمره السياسيّ. ثم يكون تهجير أهل الضفة إلى الأردن... ( تصبح المسألة عندها تحصيل حاصل، وتثبيت واقع لأن العالم قد سكت عن التهجير الأول فلن يفعل شيئا في التهجير الثاني). كل هذا لم تستطع إسرائيل فعله وفشلت فشلا ذريعا وانكشف جيشها بشكل فاضح أمام مقاومة تقاتل بأسلحة لا تقارن مع أسلحة متطورة ومتوفرة بكثرة، وظهر الوجه الحقيقي لدولتها أمام كل العالم كأبشع وجه لإستعمار بغيض، ودولة مارقة تقودها عصابة متطرفة.



فاستبسال كتائب القسّام بتكتيكاتهم المعتمدة على تدريب عالٍ، وإنضباطٍ كبير، وصبرّ هائلٍ، وإدارة للمعركة بحرفيّة عاليّة، ومعها تضحيات أهل غزّة وصمودهم ودعمهم للمقاومة وعدم إنقلابهم عليهم في مشهد سيذكره التاريخ طويلاً، والضغط الجماهيري العالميّ، أفشل كل ما خططت له إسرائيل وكل ما قدمته استخباراتها كان مما جعلها فضيحة معلوماتيّة واستقصائية لجيش يدّعي السيطرة على سماء فلسطين وأرضها وبحرها وفضائها السيبراني. فالغباء السياسيّ الكارثي لمن يديرون المشهد في إسرائيل جعل من فلسطين قضية عالميّة، وأعاد الحراك للشارع العربي وحدد قبلته بإتجاه فلسطين وقدسها وغزّتها.



فشل يتبعه فشل تجلّى بوضوح بالحديث عن ترتيبات لغزة ما بعد حماس قبل وقف القتال وتسابق الأمريكيون والإسرائيليون لطرح سيناريوهات لمن يحكم في غزّة بعد الحرب أو بعد حماس في حرب نفسيّة بائسة لا تؤثر على فتى غزّيّ في الصفوف الأولى في المدرسة ! فمَنْ سيجرؤ على أن يأتي على دبابات المحتل أو شريكه الأمريكي!



خطيئة إسرائيل أنّها لم تقرأ حماس ولا المقاومة وقوتها، وخطيئة أمريكا أنها لم تقرأ أنّ في العقل العربيّ مكتوبٌ: فلسطين، وفي الدم تجري: فلسطين، والقلب ينبض بهوى: فلسطين...فسقطت هيبتهم في رمل غزّة، وأضاع الأمريكان جهد 30 سنة من التطويع والترغيب والتجنيد الفكري لأجيال عربية غُذّيت على حب قيم أمريكا وتقديس الحلم الأمريكيّ وحق الإنسان في أن يكون إنسانا...بلاد الجاز والحرية كذبة كبيرة غَدَتْ، وذهبت مع الريح مع كل رشقة صواريخ للقسّام، ومع كل قطرة دم غزّية، وتلاشت في الهواء هي وإسرائيلُها مع كل: (النقطة صفر) القسّاميّة.

