53 أردنيًا أجلوا من غزة يصلون عمان ظهر غدا الخميس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الأربعاء، أنه وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، سيرت المملكة الأردنية الهاشمية طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية، ستنقل 53 مواطنا أردنيا تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة عبر صفحته على منصة (إكس)، أن الطائرة ستصل إلى مطار ماركا العسكري في تمام الساعة الثانية والربع بعد ظهر غدا الخميس.
وزارة الخارجية، دعت الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:- 00962799562903- 00962799562471- 00962799562193 أو من خلال البريد الإلكتروني:- [email protected] .
MENAFN22112023000208011052ID1107473223
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.