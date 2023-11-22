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53 أردنيًا أجلوا من غزة يصلون عمان ظهر غدا الخميس

11/22/2023 3:13:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الأربعاء، أنه وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، سيرت المملكة الأردنية الهاشمية طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية، ستنقل 53 مواطنا أردنيا تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة عبر صفحته على منصة (إكس)، أن الطائرة ستصل إلى مطار ماركا العسكري في تمام الساعة الثانية والربع بعد ظهر غدا الخميس.
وزارة الخارجية، دعت الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:- 00962799562903- 00962799562471- 00962799562193 أو من خلال البريد الإلكتروني:- [email protected] .




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