قصف كثيف يستهدف مناطق شمالي غزة
التاريخ
11/22/2023 3:13:38 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استهدف قصفا إسرائيليا كثيفا عددا من المناطق شمالي قطاع غزة، وتحديدا مخيم جباليا وحي الشجاعية حيث قصفت طائرات الاحتلال منزلين اثنين.
وارتقى عدد من الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية على منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع.
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