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قصف كثيف يستهدف مناطق شمالي غزة

11/22/2023 3:13:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استهدف قصفا إسرائيليا كثيفا عددا من المناطق شمالي قطاع غزة، وتحديدا مخيم جباليا وحي الشجاعية حيث قصفت طائرات الاحتلال منزلين اثنين.


وارتقى عدد من الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية على منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع.

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