مستشار الأمن القومي الأميركي: قطر هي من ستعلن بدء الهدنة في غزة

مستشار الأمن القومي الأميركي: قطر هي من ستعلن بدء الهدنة في غزة
التاريخ
11/22/2023 3:13:38 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن قطر هي من ستعلن بدء الهدنة في غزة
وقال سوليفان إنه لا يوجد توقيت محدد لبدء تنفيذ الاتفاق لكن نتوقع وقف المعارك خلال 24 ساعة.
وأضاف أنه بموجب الهدنة سنتمكن من إدخال مساعدات إنسانية حال تنفيذ اتفاق إطلاق سراح الأسرى.
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