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جيش الاحتلال: لا نعرف موعد بدء وقف إطلاق النار

11/22/2023 3:13:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدّ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيا هاغار إنهم لا يعرفون حتى الآن موعد بدء سريان وقف إطلاق النار بغزة.
وقال هاغار في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء، إنه تم إبرام صفقة إعادة المخطوفين والجيش الإسرائيلي ملتزم بها والأمور قد تأخذ وقتا.
وبين انّ رئيس الأركان الإسرائيلي قيّم الوضع في غزة وبحث أمن القوات مع القادة، وأنّ عملية استعادة المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس، لم تستكمل بعد وبحاجة إلى وقت.
وزعم أنّ جيش الاحتلال كشف هذه الليلة عن تحديثات مهمة تتعلق بالبنية التحتية لحماس في غزة، منها فتحة نفق يربط بين مستشفى ومؤسسة تعليمية في غزة.
كذلك ادعى هاغار اكتشاف بنية تحتية لحماس في مستشفى الشفاء وفتحتي أنفاق تصل المستشفى بالخارج، وغرف عمليات لحركة حماس في مستشفى الشفاء.
وبحسبه فإنّ قائد الأركان صادق على الخطط العسكرية للأيام القادمة، وأبلغ حتى الآن 392 من عائلات جنودنا الذين سقطوا في الحرب.




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