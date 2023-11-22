جيش الاحتلال: لا نعرف موعد بدء وقف إطلاق النار

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدّ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيا هاغار إنهم لا يعرفون حتى الآن موعد بدء سريان وقف إطلاق النار بغزة.
وقال هاغار في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء، إنه تم إبرام صفقة إعادة المخطوفين والجيش الإسرائيلي ملتزم بها والأمور قد تأخذ وقتا.
وبين انّ رئيس الأركان الإسرائيلي قيّم الوضع في غزة وبحث أمن القوات مع القادة، وأنّ عملية استعادة المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس، لم تستكمل بعد وبحاجة إلى وقت.
وزعم أنّ جيش الاحتلال كشف هذه الليلة عن تحديثات مهمة تتعلق بالبنية التحتية لحماس في غزة، منها فتحة نفق يربط بين مستشفى ومؤسسة تعليمية في غزة.
كذلك ادعى هاغار اكتشاف بنية تحتية لحماس في مستشفى الشفاء وفتحتي أنفاق تصل المستشفى بالخارج، وغرف عمليات لحركة حماس في مستشفى الشفاء.
وبحسبه فإنّ قائد الأركان صادق على الخطط العسكرية للأيام القادمة، وأبلغ حتى الآن 392 من عائلات جنودنا الذين سقطوا في الحرب.
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