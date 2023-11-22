منتدون: الإعلام الأردني أدى دورا متقدما ومتسقا مع موقف الدولة نصرة لغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت ندوة حوارية، نظمتها الجمعية الأردنية للفكر والحوار والتنمية في إربد، أن الإعلام الأردني بشقيه الرسمي والخاص، أدى أدوارا متقدمة وقوية تماهت مع قوة الموقف الأردني قيادة وحكومة وشعبا إزاء الحرب الهمجية التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة.



وقال رئيس فرع نقابة الصحفيين لإقليم الشمال، الزميل محمد قديسات، إن الموقف المتقدم والقوي للأردن أعطى دافعا قويا للإعلام الأردني لأن يلعب دورا بارزا ويكون على مستوى الحدث ليس بنقل المادة الخبرية والإعلامية فحسب، بل بالتحليل والعمل على دحض الرواية الإسرائيلية والروايات المساندة لها.



وأكد قديسات أن نظرية الإعلام المحايد سقطت عنه كل الأقنعة المزيفة في ظل الادعاءات الزائفة إسرائيليا ومحاولة تغيير الواقع وإقناع العالم به بعيدا عن الحقيقة وهو ما تعامل معه الإعلام الأردني بكل أدواته بنهج مدروس ومنحاز للحقيقة ولقضايا الأمة.



وأشار إلى أن الإعلام المحلي كشف زيف الادعاءات الإسرائيلية والدعايات المنحازة إليها بتصويرها على أنها الضحية بينما هي في حقيقة الأمر الجلاد والمغتصب والمحتل للأرض والممارس لأبشع أنواع الجرائم البشرية.



من جهته، تطرق الإعلامي محمد عبيدات إلى الأدوات والأنماط الصحفية التي استخدمها الإعلام الأردني بدعم صمود الشعب الفلسطيني وتعزيز الجبهة الداخلية وتسليط البوصلة نحو غزة وفلسطين.



وأشار إلى أن الإعلام الأردني بكل مكوناته لعب دورا مهما بفضح جرائم قوات الاحتلال ومخاطبة العالم بلغة قوية تميز بين الضحية والجلاد.



من جهتهم، ثمن النائبان الدكتور خالد الشلول ومحمد الشطناوي مواقف وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني الحثيثة نصرة لغزة، وكذلك القرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة والدور الذي يقوم به مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب لاتخاذ المزيد من الإجراءات الضاغطة على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها البربري على غزة.



بدوره، أكد نائب رئيس مجلس النواب الأسبق رئيس الجمعية الأردنية للفكر والحوار، حميد البطاينة، نجاح الدبلوماسية الأردنية بمخاطبة العالم والمجتمع الدولي ومؤسساته ومنظماته بتبني قرارات ومواقف لجهة وقف العدوان على غزة وضمان وصول المساعدات للأهل هناك، والمطالبة بحماية المدنيين اتساقا مع القوانين والمواثيق الدولية الإنسانية.