دخول 15 شاحنة وقود و90 أخرى تحمل مساعدات إنسانية لغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عبرت اليوم الأربعاء، 15 شاحنة وقود و90 أخرى تحمل مساعدات إنسانية وإغاثية إلى قطاع غزة، وذلك قبل ساعات من انطلاق الهدنة الإنسانية المتفق عليها بين حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى حالة التأهب القصوى في معبر رفح انتظارا لسريان الهدنة من أجل إدخال قوافل إضافية من المساعدات الإنسانية والإغاثية المصطفة أمام المعبر.
وأكد مصدر مصري مسؤول أن مصر ستستمر في مواصلة عملها ودورها المحوري، لحل الأزمة الجارية في القطاع، وتسهيل عبور المساعدات.
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