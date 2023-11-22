دخول 15 شاحنة وقود و90 أخرى تحمل مساعدات إنسانية لغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عبرت اليوم الأربعاء، 15 شاحنة وقود و90 أخرى تحمل مساعدات إنسانية وإغاثية إلى قطاع غزة، وذلك قبل ساعات من انطلاق الهدنة الإنسانية المتفق عليها بين حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى حالة التأهب القصوى في معبر رفح انتظارا لسريان الهدنة من أجل إدخال قوافل إضافية من المساعدات الإنسانية والإغاثية المصطفة أمام المعبر.



وأكد مصدر مصري مسؤول أن مصر ستستمر في مواصلة عملها ودورها المحوري، لحل الأزمة الجارية في القطاع، وتسهيل عبور المساعدات.