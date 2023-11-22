طوباس: وقفة دعم وإسناد لأهلنا في غزة والأسرى في سجون الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network )
طوباس/PNN/شاركت جماهير شعبنا في طوباس، مساء اليوم الأربعاء، في وقفة دعم وإسناد لأهلنا في قطاع غزة والقدس، والأسرى في سجون الاحتلال، بدعوة من حركة فتح ونادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وفصائل العمل الوطني في المحافظة.
وقال القائم بأعمال محافظة طوباس أحمد أسعد: "نقف اليوم إجلالاً لهذا الدم النازف في كل مدن الضفة الغربية وغزة، لتروي ثرى بيت المقدس".
وتابع: "اليوم الشعب الفلسطيني موحد خلف قيادته، واليوم نحن أقرب ما يكون إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس والعودة وتبيض السجون".
وأدان الأسعد الصمت الدولي إزاء ما يجري في غزة من مجازر بحق المدنيين العزل، مؤكداً أننا سنظل متمسكين بثوابتنا التي ارتقى من أجلها آلاف الشهداء.
بدوره، قال أمين سر حركة "فتح" في طوباس محمود صوافطة: "خرجت جماهير محافظة طوباس والأغوار الشمالية بهذه الفعالية؛ إسنادا لأهلنا في غزة وفي الضفة المحتلة وفي القدس العاصمة".
وأضاف "نحن ضد ما يتعرض له شعبنا له من آلة البطش والقتل والدمار، إضافة للعدوان الظالم على شعبنا".
وتابع: "خرجنا اليوم وقوفا مع أسرانا في سجون الاحتلال، وتنديدا بجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق أسرانا سواء بالإعدامات أو بالتعذيب الوحشي والممنهج من قبل إدارة سجون الاحتلال".
وقال: "نحن هنا لنقول لهذا الاحتلال إننا هنا باقون وإن الاحتلال مصيره الزوال"، مؤكدا أننا "شعب متمسك بالحياة والبقاء".
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