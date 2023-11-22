طوباس: وقفة دعم وإسناد لأهلنا في غزة والأسرى في سجون الاحتلال

MENAFN - Palestine News Network ) طوباس/PNN/شاركت جماهير شعبنا في طوباس، مساء اليوم الأربعاء، في وقفة دعم وإسناد لأهلنا في قطاع غزة والقدس، والأسرى في سجون الاحتلال، بدعوة من حركة فتح ونادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وفصائل العمل الوطني في المحافظة.

وقال القائم بأعمال محافظة طوباس أحمد أسعد: "نقف اليوم إجلالاً لهذا الدم النازف في كل مدن الضفة الغربية وغزة، لتروي ثرى بيت المقدس".

وتابع: "اليوم الشعب الفلسطيني موحد خلف قيادته، واليوم نحن أقرب ما يكون إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس والعودة وتبيض السجون".

وأدان الأسعد الصمت الدولي إزاء ما يجري في غزة من مجازر بحق المدنيين العزل، مؤكداً أننا سنظل متمسكين بثوابتنا التي ارتقى من أجلها آلاف الشهداء.

بدوره، قال أمين سر حركة "فتح" في طوباس محمود صوافطة: "خرجت جماهير محافظة طوباس والأغوار الشمالية بهذه الفعالية؛ إسنادا لأهلنا في غزة وفي الضفة المحتلة وفي القدس العاصمة".

وأضاف "نحن ضد ما يتعرض له شعبنا له من آلة البطش والقتل والدمار، إضافة للعدوان الظالم على شعبنا".

وتابع: "خرجنا اليوم وقوفا مع أسرانا في سجون الاحتلال، وتنديدا بجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق أسرانا سواء بالإعدامات أو بالتعذيب الوحشي والممنهج من قبل إدارة سجون الاحتلال".

وقال: "نحن هنا لنقول لهذا الاحتلال إننا هنا باقون وإن الاحتلال مصيره الزوال"، مؤكدا أننا "شعب متمسك بالحياة والبقاء".