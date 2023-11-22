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الاحتلال يعتقل مواطنا على حاجز عسكري شمال أريحا

11/22/2023 3:13:09 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا من بلدة بيت فوريك شرق نابلس على حاجز الحمرا شمال أريحا.

وأفادت مصادر أمنية بأن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز، احتجزوا المواطن نسيم حنني لعدة ساعات قبل ان يقوموا باعتقاله.

وتقيم قوات الاحتلال حاجز الحمرا العسكري عند مفترق طرق يربط مدن الضفة الغربية، بالأغوار الوسطى والجنوبية والشمالية.

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