الاحتلال يعتقل مواطنا على حاجز عسكري شمال أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا من بلدة بيت فوريك شرق نابلس على حاجز الحمرا شمال أريحا.
وأفادت مصادر أمنية بأن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز، احتجزوا المواطن نسيم حنني لعدة ساعات قبل ان يقوموا باعتقاله.
وتقيم قوات الاحتلال حاجز الحمرا العسكري عند مفترق طرق يربط مدن الضفة الغربية، بالأغوار الوسطى والجنوبية والشمالية.
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