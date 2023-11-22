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«العرب والحراك الفلسفي اليوم».. تحديات ومقومات

11/22/2023 3:01:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت مؤسسة الفكر العربي، إصدارها الجديد الخاص «أفق» بعنوان «العرب والحراك الفلسفي اليوم» الذي شارك في تأليف نصوصه الخمسة والثلاثين، نخبة من الفلاسفة والخبراء المختصين من مختلف الدول العربية.

يدور الكتاب حول فضاءين رئيسيين للحراك الفلسفي، يتم استكشافهما عبر مجموعة من المقالات التي توزعت على قسمين. يحمل القسم الأول عنوان «في الحاجة إلى الفلسفة»، ويتضمن خمسة عشر نصاً تتناول قضايا فلسفية عامة، مبرزة أهمية الفلسفة في عصرنا الحاضر، وعلاقتها بالاقتصاد والسياسة والدين والقانون، فضلاً عن دور التفلسف في عصر التكنولوجيا والرقميات.

أما القسم الثاني من الكتاب، فحمل عنوان «الفلسفة وأحوالها في الفضاء العربي»، واستكشف في نصوصه العشرين التحديات التي تواجه الفلسفة في العالم العربي، مستعرضاً معوقات ومقومات الإبداع الفلسفي في منطقتنا.

ويسلط الكتاب الضوء على شخصيات فلسفية عربية بارزة تتمتع بأثر واضح في المشهد الفكري، مثل زكي نجيب محمود، وعبد الرحمن بدوي، وأنطون سعادة، وشارل مالك، وعبدالله العلايلي، وحسين خمري، وناصيف نصار، وغيرهم. كما يسلط الضوء على عدد من المبادرات المتعلقة بتنظيم مؤتمرات وإنشاء جمعيات وإصدار مجلات فلسفية، كما على عدد من تجارب تدريس الفلسفة في المدارس الثانوية والجامعات العربية، وكيف يمكن لهذه المبادرات والتجارب أن تسهم في الإعلاء من شأن الفلسفة، وتوعية الناس بأهميتها، وتعزيز التنمية الفكرية والثقافية.

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