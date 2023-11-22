ميسي يكشف عن طبيعة إصابته في موقعة البرازيل



صرح قائد المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بأنه عانى بالفعل من إصابة خلال المباراة أمام البرازيل (1-0)، التي جرت فجر اليوم الأربعاء، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2026.

وشارك ليونيل ميسي (36 عاما) في التشكيلة الأساسية لمنتخب بلاده لمدة 78 دقيقة، قبل أن يتم استبداله بزميله أنخيل دي ماريا.

وأشار ليونيل ميسي إلى أنه عانى بالفعل من الإصابة بسبب الخشونة التي تعرض لها اللاعب طوال أحداث المباراة، بقوله: "نعم تعرضت للإصابة. شعرت ببعض الانزعاج في العضلة المقربة، لذلك طلبت الاستبدال".

وأوضح: "في البداية شعرت بعدم الراحة في ساقي وهذا لم يساعدني على الإحماء، ثم شعرت بالآلام مرة أخرى في بداية المباراة، وتحاملت عليها، ولكنها ليست قوية وأتمنى أن أعود بشكل أفضل".

واضطر ميسي للخروج أكثر من مرة لتلقي العلاج على يد الجهاز الطبي، حيث خضع لعملية تدليك بشكل متكرر نتيجة الآلام التي كان يعاني منها.

وأشار قائد "التانغو": "مباراة البرازيل كانت الأخيرة لي في عام 2023، ولدي الوقت الآن للتعافي وبدء العام الجديد. سأستعد لقضاء عام رائع، وأحظى بموسم تحضيري جيد مع فريقي".

لم يقدم ليونيل ميسي المستوى المعروف عنه في هذه المباراة، حيث حصل على تقييم 6.9 من 10، فقد سدد على المرمى مرة واحدة فقط، ولمس الكرة في 32 مناسبة، إضافة إلى تمريرها بشكل صحيح في 25 مناسبة من أصل 27 بنسبة نجاح 93%.

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