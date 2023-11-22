خالد بن محمد بن زايد يستقبل فريق أكتف أبوظبي الرياضي



استقبل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فريق "أكتف أبوظبي" الرياضي، الذي خاض تحدي التجديف من جزيرة "غاغا" غرب إمارة أبوظبي إلى جزيرة ياس، على مدى عشرة أيام بهدف نشر الوعي المجتمعي حول أهمية المحافظة على الحياة الفطرية وحماية البيئة وصون مواردها.

وأشاد سموّه، خلال اللقاء، بالجهود التي يبذلها فريق "أكتف أبوظبي" الرياضي ومبادراته المجتمعية المتنوعة التي تساهم في التشجيع على المشاركة في الأنشطة والتحديات الرياضية ونمط الحياة الصحي.

وحث سمو ولي عهد أبوظبي أعضاء الفريق على مواصلة المشاركة في المبادرات التي تساهم في توعية المجتمع بشأن أهمية دعم جهود الحفاظ على الطبيعة، وتشجع على اتباع أنماط الحياة الصحية والمستدامة، وتعزز الروابط المجتمعية من خلال الرياضة.

ويعمل فريق "أكتف أبوظبي" الرياضي على تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج الرياضية السنوية التي تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في الأنشطة الرياضية، بدعم من مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة من بينها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ودائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، والاتحاد للطيران، وبيورهيلث، وميرال، والدار العقارية، وشركة علي وأبناؤه، ومجموعة الفهيم، والمسعود للطاقة، ومجموعة إيدج.

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