-->

Thursday, 23 November 2023 12:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس نادي اتحاد جدة: أطالب المسؤولين عن برنامج الاستقطاب بالكشف عن ما حدث مع محمد صلاح!

11/22/2023 3:01:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

صرح رئيس نادي اتحاد جدة، أنمار الحائلي، بأن رابطة الدوري السعودي للمحترفين المسؤولة عن برنامج الاستقطاب، لم تستجيب لجميع مطالب الفريق، من حيث التعاقد مع اللاعبين خلال الصيف الماضي.

وكشف أنمار الحائلي أن نادي اتحاد جدة لكرة القدم، كان يرغب في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول، والبلجيكي كيفين دي بروين، صانع ألعاب نادي مانشستر سيتي، والإسباني سيرخيو راموس، المنتقل من باريس سان جيرمان إلى نادي إشبيلية، وآخرين في "الميركاتو" الصيفي الماضي.

وتعاقد نادي اتحاد جدة مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي، والبرتغالي جوتا والبرازيلي فابينيو بالتنسيق مع المسؤولين عن برنامج الاستقطاب.

وقال أنمار الحائلي لوسائل إعلام سعودية: " هناك برنامج للاستقطاب، وهذا البرنامج متكفل في توفير لاعبين أجانب، يستطيع المسؤولون والقائمون الإجابة عن سؤال لماذا تم دعمنا بأربعة لاعبين وليس ثمانية".

وأضاف:" أتمنى الحديث من قِبل المسؤولين عن برنامج الاستقطاب عن مطالب النادي السابقة، وعما حدث في الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات، وما حدث مع محمد صلاح والمفاوضات مع نادي ليفربول، ومع ماركينيوس والمفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان ودي بروين وغوندوغان وراموس".

وتابع: "من حق جمهور فريقنا أن يطالب بالتعاقد مع اللاعبين، لأن المشجع عندما يشاهد مدافع مثل لابورت في نادي النصر، وكولبيالي في نادي الهلال، من حقه أن يطالب بلاعبين مثلهما".

وواصل رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي اتحاد جدة غير الربحية: "كان فيه ميزانية لكل ناد، وعملنا على حسب الميزانية المتوفرة لنا، من الواضح أن 3 أندية (الهلال والنصر والأهلي) استقطبوا 8 لاعبين ونادي اتحاد جدة 4 لاعبين فقط، في طلبات كثيرة من فريقنا لم تحقق".

واختتم "لو عرض علي كيليان مبابي، سأقول لا؟، التزمنا الصمت في الفترة الماضية حول ذلك، احتراما للبرنامج".



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN22112023000110011019ID1107473083

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث