استبعاد نادي من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب خطأ إداري

جرى اليوم الأربعاء استبعاد نادي بارنسلي من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لهذا الموسم بعد أن أشرك لاعبا لا يحق له المشاركة.

وقال فريق الدرجة الثالثة إن "خطأ إداريا" هو السبب وراء إشراك اللاعب، الذي لم يذكر اسمه، في مباراة الإعادة بالدور الأول أمام فريق هورشام في الرابع عشر من نوفمبر، وفاز بارنسلي بثلاثية نظيفة في المباراة.

أضاف بارنسلي في بيان "تعاون النادي بشكل كامل مع التحقيق وقبل قرار الاتحاد الإنجليزي. نود أن نعتذر لجماهيرنا ولاعبينا وموظفينا عن هذا الخطأ المؤسف. هذا الخطأ - على الرغم من أنه غير مقصود - يبعد تماما عن المعايير العالية التي وضعناها في هذا النادي وهو ببساطة ليس ما تستحقونه".

وقال الاتحاد الإنجليزي إن نادي هورشام، الذي لا يلعب في الدوري، عاد إلى المنافسة وتأهل إلى الدور الثاني، حيث سيواجه فريق سوتون من الدرجة الرابعة في الثاني من ديسمبر.

وتشارك فرق الدوري الإنجليزي الممتاز في كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الثالث.

ولم يرد الاتحاد الإنجليزي ولا بارنسلي على الفور على طلبات تحديد هوية اللاعب، الذي قال الاتحاد الإنجليزي إنه لا يحق له المشاركة لأنه لم يتم تسجيله "بشكل صحيح" في الوقت المناسب للمباراة الأصلية في التي أقيمت الثالث من نوفمبر، والتي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلها.

وقال الاتحاد الإنجليزي "اعترف بارنسلي بهذا الخطأ وأقر بحدوث الانتهاك".

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