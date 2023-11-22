محمد العظب: الفوز بالجائزة مسؤولية كبيرة ودافع لتقديم المزيد



تقدم اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، بخالص الشكر والتقدير، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، على التكريم المتمثل بفوز نادي دبي لسباق الخيل بفئة المؤسسة الإماراتية ضمن الدورة الثانية عشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

وقال العظب: الفوز بجائزة تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي مسؤولية كبيرة ودافع لتقديم المزيد، خصوصاً أن «فارس العرب» هو رائد الإبداع والريادة والداعم لكل الرياضات خصوصاً سباقات الخيل، وصاحب المبادرات والجوائز التي حفزت الجميع على التميز والوصول إلى المركز الأول.

وأضاف العظب: إننا في نادي دبي لسباق الخيل بقيادة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس الإدارة، سرنا على رؤية ونهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبخطوات ثابتة خصوصاً أننا نمتلك كل الممكنات والأدوات التي ساهمت في صنع هذا الإنجاز، الذي نجني ثماره مع فريق العمل بالنادي الذين قاموا بعمل جبار سواء في كأس دبي العالمي، أم غيرها من الفعاليات والمبادرات التي ساهمت في إظهار سباقات الخيل بمظهرها المتفرد الذي يشار إليه بالبنان على كل المستويات والصعد والمحافل الإقليمية والدولية.

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