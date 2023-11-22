يونيسيف: غزة أخطر مكان في العالم للأطفال

(MENAFN
- Al-Bayan)
اعتبرت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الاربعاء أن قطاع غزة بات "المكان الأخطر في العالم بالنسبة الى الأطفال".
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل أن أكثر من 5300 طفل قتلوا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر، ما يشكل 40 في المئة من نسبة القتلى. وأضافت "هذا أمر غير مسبوق".
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