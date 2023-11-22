يونيسيف: غزة أخطر مكان في العالم للأطفال

اعتبرت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الاربعاء أن قطاع غزة بات "المكان الأخطر في العالم بالنسبة الى الأطفال".

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل أن أكثر من 5300 طفل قتلوا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر، ما يشكل 40 في المئة من نسبة القتلى. وأضافت "هذا أمر غير مسبوق".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز