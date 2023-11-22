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رئيس الدولة ووزير خارجية البحرين يبحثان بأبوظبي العلاقات الأخوية وتطورات المنطقة

11/22/2023 3:01:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " اليوم
الأربعاء، في قصر الشاطئ في أبوظبي، معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة.

ورحب سموه خلال اللقاء بمعالي وزير الخارجية الذي نقل إلى سموه تحيات أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار..فيما حمله سموه أطيب تمنياته إلى جلالة الملك حمد بن عيسى وللبحرين وشعبها الشقيق بدوام التطور والنماء.

وبحث سموه مع معالي الزياني العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك الذي يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة، مرحباً سموه بعقد الاجتماع الحادي عشر للجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين برئاسة وزيري خارجية البلدين.

كما تناول اللقاء التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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