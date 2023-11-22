ارتفاع عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى 14532



ارتفعت اليوم "الأربعاء"، حصيلة القتلى الفلسطينيين في غزة إلى 14532 منذ بدء إسرائيل حربها على القطاع في السابع من الشهر الماضي بحسب ما أعلن مسؤول حكومي فلسطيني.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي خلال مؤتمر صحفي إن من بين القتلى أكثر من 6000 طفل و4000 امرأة "ما يعني أن 69% من الضحايا هم من فئتي الأطفال والنساء".

وبلغ عدد المفقودين قرابة 7000 مفقود إما تحت الأنقاض أو أن جثاميهم ملقاة في الشوارع والطرقات، أو أن مصيرهم ما زال مجهولاً، بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة.

وأضاف أن عدد قتلى الكوادر الطبية بلغ 205 من الأطباء والممرضين والمسعفين، وقتل 25 من طواقم الدفاع المدني، و64 صحفياً، فيما زاد عدد الإصابات عن 35 ألف، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.





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