الوحدة يطلق مبادرة «سفراء العنابي»

أطلق نادي الوحدة مبادرة «سفراء العنابي»، والخاصة بفئة نجوم المستقبل الصغار، عبر تعزيز دورهم التشجيعي، والبحث عن سفراء للنادي في مختلف مدارس أبوظبي، وذلك في إطار مساعي النادي لتعزيز دوره المجتمعي والرياضي، والتواصل مع أفراد وفئات المجتمع كافة.

وكشف النادي عبر موقعه الرسمي، عن المبادرة التي يحفز من خلالها سفراء العنابي، طلاب المدارس على حضور مباريات كرة القدم ومؤازرة الفريق، إلى جانب أهدافها باكتشاف المواهب والمبدعين في مختلف المجالات المرتبطة بالرياضة بصفة عامة، وكرة القدم بصفة خاصة.

وتقدم المبادرة العديد من المزايا، مثل بطاقة عضوية «سفراء العنابي»، وزي خاص موحد للأعضاء، ودعوات موجهة لتوزيعها في المدارس، وحضور مجاني للمباريات، وسحوبات على جوائز قيمة، إلى جانب عدد من ورش العمل والمحاضرات المرتبطة بالمبادرة، وتعزيز الوعي الرياضي.

وكان الوحدة قد نظم جلستين باستاد آل نهيان، إذ تناولت الجلسة الأولى تفاصيل المبادرة وعضوية سفراء العنابي، فيما تضمنت الجلسة التعريفية الثانية، حلقات تثقيفية وموارد تعليمية حول الإعلام الرياضي، وعدد من المجالات المرتبطة بالعمل الرياضي.

وقال سعيد مبارك البلوشي عضو مجلس إدارة نادي الوحدة، مدير العلاقات العامة والاتصال الخارجي والإعلام بالنادي، إن تعزيز التواصل المجتمعي، يعد من أهم أولويات النادي، وأن مثل هذه المبادرات الهامة في التواصل مع مختلف الفئات العمرية ما يرفع من الوعي المجتمعي، حول أهمية الرياضة، وأهمية العمل التطوعي، إضافة إلى تعزيز الحضور الجماهيري.

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