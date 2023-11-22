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اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 تعلن طرح 400 ألف تذكرة للبيع خلال أيام

11/22/2023 3:01:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن منظمو أولمبياد باريس 2024 اليوم الأربعاء طرح نحو 400 ألف تذكرة لحضور المنافسات للبيع نهاية الشهر الجاري.

وقال ميكائيل ألويسيو الرئيس التنفيذي للعمليات إن 7.2 مليون تذكرة بيعت بالفعل من أصل 10 ملايين يسعى المنظمون لبيعها.

وأبلغ ألويسيو الصحفيين "لا أعتقد أن أي لجنة تنظيم أخرى باعت هذا العدد من التذاكر بهذه السرعة".

وتعرضت منظمو ألعاب باريس 2024 لانتقادات بسبب أسعار بعض التذاكر، لكنهم قالوا يوم الأربعاء إن ثلث التذاكر الصادرة حديثا ستكون "أقل من 50 يورو" في جميع الفئات باستثناء ركوب الأمواج.

وستكون نحو 30 ألف تذكرة متاحة في 30 نوفمبر تشرين الثاني مخصصة لمنافسات ألعاب القوى بالإضافة إلى 24 ألف تذكرة أخرى للتنس.

وتتراوح تكلفة تذاكر حفل الافتتاح - وهو موكب طويل بالقوارب على نهر السين - بين 90 و2700 يورو.

ويتطلع المنظمون أيضا إلى بيع 2.8 مليون تذكرة للألعاب البارالمبية، وقالوا إنهم سيقدمون تفاصيل سير العملية بنهاية العام.

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