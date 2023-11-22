جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي تعلن أسماء الفائزين في نسختها الـ12

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" عضو "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، أن دولة الإمارات رائدة في دعم نهج الإبداع في جميع مجالات الحياة ومن بينها الرياضة وذلك من خلال نشر ثقافة الإبداع في العمل الرياضي وتكريم المبدعين على إنجازاتهم وتحفيز جميع العاملين في القطاع الرياضي للارتقاء بمستوى العمل من الإنجاز الى الإبداع.

وقال سموه: "رسّخت القيادة الرشيدة مفاهيم الجودة والإبداع في جميع قطاعات العمل وأصبحت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في التميز والإبداع، كما أصبحت راعية الإبداع في الدولة والمنطقة العربية بل والعالم لصناعة مستقبل أفضل لمختلف المجالات ومن بينها المجال الرياضي".

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال الذي نظّمته اليوم "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" في "ذا فيو" بجزيرة نخلة دبي للإعلان عن الفائزين في فئات الدورة الثانية عشرة للجائزة من القيادات الرياضية المحلية والعربية والعالمية، والرياضيين والمدربين والحكام والمسؤولين من مختلف قطاعات العمل الرياضي في الدولة والمنطقة العربية والعالم.

وأضاف سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم: "برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ، تواصل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي ، العمل لترجمة رؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها لتحقيق مستقبل أفضل في القطاع الرياضي ليس على مستوى دولة الإمارات وحسب، بل وعلى مستوى الدول العربية والعالم أجمع من خلال رعاية وتكريم الرياضيين المبدعين وتحفيز جميع العاملين للارتقاء بالإنجازات الى مستوى الإبداع، كما تعمل لتحقيق أهداف مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لتمكين المجتمعات من خلال الرياضة".



إعلان الفائزين

وشهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي احتفالية الإعلان عن الفائزين بالجائزة الأكبر من حيث قيمتها وتعدد فئاتها والأولى من نوعها على الاطلاق المخصصة للإبداع في العمل الرياضي، بحضور معالي مطر الطاير، رئيس مجلس أمناء الجائزة.

­كما حضر الاحتفالية موزة المري ، أمين عام الجائزة ومصطفى براف عضو اللجنة الأولمبية الدولية ، عضو مجلس الأمناء ورئيس لجنة التحكيم بالجائزة، والدكتور خليفة الشعالي، ومنى بوسمرة عضوا مجلس أمناء الجائزة، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام للمجلس ومدير الجائزة، وعصام كلداري، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة نخيل، وعدد من الشخصيات وممثلي المؤسسات الإعلامية الإماراتية والعربية.

وأعرب معالي مطر الطاير رئيس مجلس أمناء الجائزة عن بالغ شكره لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي راعي الجائزة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، على الدعم والرعاية الكريمة للجائزة والتوجيهات السديدة التي وضعت الجائزة في صدارة الجوائز العالمية ومكنتها من أن تقود نهج التميز والإبداع في مختلف مجالات العمل الرياضي. كما أعرب معالي رئيس مجلس الأمناء عن بالغ شكره لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على تشريفه احتفالية الإعلان عن الفائزين ودعمه الكبير للجائزة.

وقال معالي مطر الطاير: "تواصل الجائزة تحقيق التميز والنمو منذ انطلاقها في العام 2009، وهذا النمو يزداد دورة بعد أخرى كما أن تأثير الجائزة الايجابي الكبير على مستوى الأداء قدّم لنا نماذج إبداعية رائعة في جميع مجالات العمل من دولة الإمارات والوطن العربي والعالم، وهو أمر يؤكد نجاح الجائزة في تحقيق أهدافها وأداء دورها الكبير في الارتقاء بالعمل الرياضي الى مستوى الإبداع وكذلك تمكين المجتمعات من خلال الرياضة".

وأضاف معاليه "حققت الجائزة خلال الدورة الثانية عشرة أرقاماً جديدة من خلال وصول عدد المترشحين الى 545 مرشحا في الفئات الفردية والجماعية والمؤسسية بزيادة بلغت نسبتها 33 في المائة عن الدورة الحادية عشرة، كما زاد عدد المكرمين الى 30 فائزا، وتم استحداث فئة جديدة للرياضيين الناشئين العرب، ونحن ماضون في تقديم المزيد للرياضة سيرا على نهج قيادتنا الرشيدة التي تقدم للعالم المزيد دائما في جميع مجالات الحياة ".

وتصدر قائمة الفائزين في فئات الدورة الثانية عشرة شخصيات قيادية وصنّاع قرار من دولة الإمارات والوطن العربي والعالم، وإداريين أثبتوا جدارتهم وأبطالا وفرق متألقة ومؤسسات مبدعة.



عمّار بن حميد النعيمي الشخصية الرياضية الاماراتية

ونال سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان جائزة الشخصية الرياضية الإماراتية، حيث يرعى سموه الأنشطة الرياضية في نادي عجمان والأندية الأخرى، وكذلك البطولات الرياضية الدولية التي تقام في إمارة عجمان حيث يدعم سموه هذه الأحداث ويحضرها شخصيا لتحفيز المشاركين وتوفير سبل التطور والنجاح لها سواء في الرياضات البحرية أو طواف الإمارات للدراجات الهوائية، والبطولات المختلفة والفعاليات الرياضية المجتمعية، كما يدعم الرياضة الوطنية على مستوى دولة الإمارات، كما أسس سموه في عام 2002 مربط عجمان للخيول وجعله من أهم المرابط على مستوى العالم التي يتم فيها انتاج وتربية الخيول التي تجمع بين جمال الشكل وجودة السلالة، وأحرز المربط العديد من الجوائز العالمية في مسابقات جمال الخيول العربية والمهجنة، وتسلم سموه عددا من الجوائز في أهم المحافل والمسابقات الدولية في هذا المجال.



انفانتينو الشخصية الرياضية العالمية

ونال جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشخصية الرياضية العالمية، حيث قاد أكبر اتحاد رياضي دولي الى تحقيق المزيد من النجاحات وتبني المبادرات والأفكار التي تحقق المزيد من النمو والانتشار والتطور للعبة الأكثر شعبية على مستوى العالم، ومن أهم المبادرات التي تبناها الفيفا تحت قيادته: دعم استخدام التكنولوجيا في المسابقات العالمية ومن أهمها تقنية خط المرمى ونظام حكم الفيديو المساعد - VAR " في البطولات ، وكذلك تطوير كرة القدم النسائية من خلال استراتيجية جديدة تدعم تعزيز دور المرأة في اللعبة وزيادة الاستثمار فيها وتحسين بنية البطولات النسائية، وكذلك تطبيق الحوكمة والشفافية المالية وتطوير نظام جديد لتقييم المشروعات والمراجعات الدورية وتقييم الموازنات والمصروفات، كما اعتمد الفيفا مبادرة انفانتينو بتوسيع نطاق المنافسات ورفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 ، بهدف تطوير المستوى في جميع القارات، كما دعم الفيفا فئة الشباب وتطوير العاملين في جميع قطاعات كرة القدم وتعزيز الاحترافية ودعم الاستضافة المشتركة للبطولات ، وكذلك التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

طلال الفهد الصباح الشخصية الرياضية العربية

ونال الشيخ طلال الفهد الصباح جائزة الشخصية الرياضية العربية، حيث قدم الكثير للرياضة في الكويت والمنطقة وقارة آسيا، إذ تولى الشيخ طلال الفهد العديد من المناصب في الكويت ومن بينها رئيس نادي القادسية ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية و رئيس الاتحاد الكويتي لكرة السلة ثم الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وترأس الوفود الكويتية الرياضية في العديد من البطولات والدورات الرياضية الدولية، كما تولى رئاسة الاتحاد الرياضي لغرب آسيا في عام 2005، وتدرج في المناصب الرياضية الإدارية القيادية المختلفة.

الرياضي الإماراتي

وفاز بجائزة الرياضي الإماراتي كل من: سالم حمد الكتبي لــحصوله على ذهبية وفضية بطولة العالم للقدرة والتحمل 2021 و2022.

وخالد محمد الشحي لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للجوجيتسو للكبار 2022 و2023، وكذلك الحصول على 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم للجوجيتسو للشباب من 2021 الى 2023، كما أنه المصنف رقم 1 عالميا في وزن 62 كج في فئة الشباب والكبار.

الإداري الإماراتي

وفاز بجائزة الإداري الإماراتي، عبد المنعم السيد الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، و رئيس رابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجيوجيتسو –“AJP”، حيث ساهم في وصول رياضة الجيوجيتسو الى العالمية محافظا على المركز الأول لأربع سنوات على التوالي، كما أسهم من خلال المبادرات ومشاريع الوصول لـ 250 ألف ممارس للجوجيتسو في الدولة ونشر وتطوير رياضة الجيوجيتسو منذ عام 2008 ، وغيرها الكثير من الانجازات.



الفريق الإماراتي

وفاز بجائزة الفريق الإماراتي، منتخب الإمارات لقفز الحواجز وذلك للتأهل الى أولمبياد باريس 2024 وتحقيق الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية الصين 2023 والفوز بلقب بطولة هولندا الدولية وبطولة بلجيكا الدولية للفروسية.



المؤسسة الإماراتية

وفاز بجائزة المؤسسة الإماراتية، نادي دبي لسباق الخيل لإنجازاته العديدة، وفي مقدمتها: ان النادي أصبح نموذجا ومرجعا عالميا في تنظيم سباقات السرعة في العالم، حيث استفادت دول عديدة من نظام تنظيم سباقات السرعة الذي يعتمده النادي ومن بينها: هونج كونج وكمبوديا ومنغوليا. و التنظيم الاستثنائي لسباق كأس دبي العالمي الذي يعد من أكبر السباقات على مستوى العالم في الحضور الجماهيري الكبير والتغطية الإعلامية العالمية. وتميز عمل النادي بالاستدامة والتطوير المستمر واستقطاب صنّاع قرار عالميين ونخبة الأبطال وأهم الملاك خلال تنظيم 27 نسخة من كأس دبي العالمي.

الرياضي العربي

ومنحت جائزة الرياضي العربي لكل من: خديجة مرضي من المغرب، وذلك لــحصولها على ذهبية بطولة العالم للملاكمة في نيودلهي عام 2023 - ، وهي المصنفة رقم 1 عالميا في وزن 81+ كيلوجرام. وغفران بالخير من تونس، وذلك لحصولها على ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم لرفع الأثقال في أوزبكستان 2021 ، و ذهبية بطولة أفريقيا – 2022.

الإداري العربي

وفاز بجائزة الإداري العربي محمد حسن الشمري-العراق، وذلك لكونه أول عراقي وعربي وآسيوي يفوز برئاسة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال منذ تاريخ تأسيسه بالإضافة الى مناصبه الإدارية السابقة ومن بينها أمين عام الاتحاد الدولي لرفع الأثقال خلال الفترة 2017-2022.

الحكم العربي

وفازت بجائزة الحكم العربي بشرى كربوب من المغرب، وذلك لكونها أول حكمة عربية تقود مباريات بنهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، كما كانت ضمن طاقم حكام نهائي كأس إفريقيا رجال 2021، وأدارت نهائي كأس العرش المغربي للرجال 2023.

المدرب العربي

وفاز بجائزة المدرب العربي وليد الركراكي من المغرب، وذلك لكونه أول مدرب عربي يقود منتخب بلاده لاحتلال صدارة المجموعة والوصول الى المربع الذهبي في بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد نتائج وأداء متميز، وحصوله على جائزة المدرب الثالث عالميا خلال عام 2022 من الاتحاد الدولي لتاريخ كرة القدم والإحصاء.



الفريق العربي

ومنحت جائزة الفريق العربي لمنتخب المغرب لكرة القدم لكونه أول منتخب عربي وافريقي يحقق نتائج تاريخية خلال مشاركته في بطولة كأس العالم لكرة القدم، حيث تغلب على منتخبات عالمية شهيرة وأصبح أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم، كما أنه أكثر المنتخبات العربية تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم، حيث سجل 19 هدفاً.



المؤسسة العالمية

وفاز بجائزة المؤسسة العالمية، الاتحاد الدولي لكرة السلة- مقره سويسرا، وذلك عن مشروع القيادة الشبابية المرتبط بكأس العالم لكرة السلة – 2023، وهو مشروع يهدف إلى بناء نموذج متميز للقيادة الشبابية، والسعي إلى الاستفادة من الخبرات في مجال مشاريع كرة السلة و استخدام كرة السلة كوسيلة فعّالة لتحقيق تغيير إيجابي في المجتمع.

الفئات التقديرية

و فاز الروسي حبيب نور محمدوف بجائزة "رياضي حقق انجاز رفيع المستوى"، نظرا لإنجازاته الكبيرة في عالم الفنون القتالية حيث فاز ببطولة العالم في فنون القتال المختلطة USF لعدة مرات، كما أنه يحمل أطول سلسلة بدون هزيمة 29 مباراة في“MMA”، وهو أول روسي مسلم يفوز بلقب بطولة القتال النهائي.

جائزة رياضي ناشئ إماراتي حقق نجاحات متميزة

و ترشح لجائزة رياضي ناشئ إماراتي حقق نجاحات متميزة، أفضل 6 رياضيين متأهلين لمرحلة التصويت عبر موقع وتطبيق الجائزة ويستمر التصويت لهم لغاية 31/12/2023 وسيتم تكريمهم خلال الحفل الختامي يوم 10 يناير 2024 وفق الترتيب النهائي لنتائج التحكيم والتصويت وهم: زمزم محمد الحمادي، وذلك لحصوله على ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للجوجيتسو للناشئين والشباب عام 2021 و2023 , وذهبية بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للشباب 2023.. و سلطان صالح محمد، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة آسيا لرماية البندقية الهوائية فئة 10 أمتار - 2021.. وأحمد خالد العبدولي، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة مقدونيا الدولية للتايكواندو 2023 .. وسعيد محمود العوضي، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في الترتيب النهائي لسلسلة الدوري العالمي للدراجات المائية فئة (سكي ستوك) وتصدر التصنيف الدولي في فئته 2022.. والهيام سيف البلوشي، وذلك لحصولها على ذهبية بطولة غرب آسيا للمبارزة في عام 2022.. وميرة عبدا لله الشحي، وذلك لحصولها على فضية 200 متر فراشة وبرونزية 50 متر فراشة في البطولة العربية الاولي لألعاب الماء 2022.

جائزة رياضي ناشئ عربي حقق نجاحات متميزة

وتمت إضافة فئة جائزة رياضي ناشئ عربي حقق نجاحات متميزة في هذه الدورة وشملت أفضل 6 رياضيين ناشئين عرب متأهلين لمرحلة التصويت عبر موقع وتطبيق الجائزة ويستمر التصويت لهم لغاية 31/12/2023 وسيتم تكريمهم خلال الحفل الختامي يوم 10 يناير 2024 وفق الترتيب النهائي لنتائج التحكيم والتصويت وهم: هنا أيمن جودة- مصر، وذلك لحصولها على ذهبية بطولة العالم لتنس الطاولة للشباب فئة المختلط - تونس 2022 وذهبية وفضية بطولة العالم لتنس الطاولة للشباب - البرتغال 2021 والمصنفة 2 عالميا في تنس الطاولة تحت 17 سنة .. ونور سحنون- تونس، وذلك لحصولها على ذهبية البطولة الافريقية للتنس تحت 14 سنة في فئة الفردي والجماعي - المغرب 2023 والمصنفة رقم 1 في افريقيا تحت 14 سنة .. وملاك العلامي- المغرب، وذلك لحصولها على ذهبية البطولة الأفريقية للتنس تحت 16 سنة في تونس 2022 .. وعبد العزيز سيف السيف- السعودية، وذلك لحصوله على فضية بطولة العالم للكاراتيه للناشئين والشباب – تركيا 2022 .. وعبد الرحيم مجاهد - الجزائر، وذلك لحصوله على ذهبية بطولة افريقيا للجودو للناشئين 2023 .. وأحمد ابراهيم شماع - سوريا، وذلك لحصوله على برونزية بطولة العالم لرفع الاثقال للشباب 2023.. ونسيمة صافي- الجزائر، وذلك لحصولها على ذهبية بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة 2023 بالإضافة الى حصولها على سابقا على 4 ميداليات أولمبية و8 ميداليات عالمية.



جائزة الإنجازات الرياضية المستدامة

وفاز بجائزة الإنجازات الرياضية المستدامة، سفيان البقالي- المغرب، وذلك لاستدامة إنجازاته والنتائج الحاصل عليها لمستويات أعلى حيث حصل على: ذهبية سباق 3000 متر موانع في بطولة العالم لألعاب القوى بودابيست 2023، و ذهبية السباق ذاته في بطولة العالم لألعاب القوى – يوجين، 2022 ، وهو المصنف رقم ( 1 ) عالميا في مسابقة 3000 متر موانع.

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