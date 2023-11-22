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الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام الخمسة المقبلة

11/22/2023 3:01:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً (الخميس) رطباً على المناطق الداخلية والشمالية صباحاً، وصحواً إلى غائم جزئياً، مشيراً إلى أن السحب المنخفضة ستظهر على بعض المناطق الساحلية والغربية مع انخفاض في درجات الحرارة.

وأوضح أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة غرباً، خاصة على البحر وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، لافتاً على أن البحر سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً غرباً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وفيما يلي بيان بأحوال الطقس خلال الأيام الأربعة التالية:

الجمعة

الطقس: رطب صباحاً على المناطق الداخلية والشمالية مع احتمال تشكل ضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئي – يصبح غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية ليلاً مع فرصة سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً خاصة مع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

السبت

الطقس: غائم جزئي إلى غائم أحياناً – تكون بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية والشرقية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

البحر: متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد

الطقس: رطب صباحاً على المناطق الداخلية والشمالية مع احتمال تشكل ضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئي – فرصة تكون بعض السحب الركامية مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية نهاراً.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مع السحب وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الاثنين

الطقس: رطب على المناطق الداخلية والشمالية صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئي – تظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والغربية.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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