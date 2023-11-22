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الإمارات تتصدر عربياً في «مؤشِّر المعرفة العالمي» لعام 2023

11/22/2023 3:01:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، الدول العربية، في «مؤشِّر المعرفة العالمي» لعام 2023، الصادر عن «مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»، و«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، خلال فعاليات النسخة الثامنة من «قمَّة المعرفة»، المنعقدة تحت شعار «مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة» في مركز دبي التجاري العالمي - قاعة الشيخ راشد.

وجاء الإعلان عن تفاصيل نتائج «مؤشِّر المعرفة العالمي 2023»، ضمن جلسة نقاشية بعنوان «بناء مدن المعرفة معاً.. شراكة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة نحو الثورة الصناعية الخامسة»، التي شارك فيها كل من جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وخالد عبدالشافي مدير المركز الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور هاني تركي رئيس المستشارين التقنيين، ومدير مشروع المعرفة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأدارت الجلسة نوفر رمول مقدمة برامج تلفزيونية في مؤسَّسة دبي للإعلام.

133 دولة
وضم المؤشر 133 دولة بينها 12 دولة عربية، حيث يستند المؤشر الى سبعة مؤشرات فرعية تضم التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني، والتدريب المهني، والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد، والبيئة التمكينية.

وبحسب المؤشر احتلت الإمارات المرتبة الـ26 عالمياً بين 133 دولة في المؤشر، وجاء أداء الدولة متميزاً من حيث البنية التحتية المعرفية، والمرتبة 26 بين 61 دولة ذات تنمية بشرية مرتفعة جداً.

وارتكزت نقاط قوة الإمارات على 5 مسارات، منها الاشتراكات بالإنترنت ذات النطاق العريض عبر الأجهزة المحمولة لكل 100 نسمة، وسرعة التحميل والتنزيل للبيانات على الهاتف المحمول، ونسبة التحصيل التعليمي، وإكمال البكالوريوس أو ما يعادلها، ونسبة نشاط الموظف الريادي، والأفراد الذين يمتلكون مهارات أساسية في تكنولوجيا والمعلومات والاتصالات.

كما تمكنت الدولة من الحصول على المرتبة 37 بواقع 76.2 نقطة في التعليم قبل الجامعي، والمرتبة الثانية في التعليم التقني بواقع 69.1 نقطة، والمرتبة 47 بواقع 51 نقطة، والمرتبة 29 في البحث والتطوير والابتكار، بواقع 37.9 نقطة، وفي الاقتصاد جاءت الإمارات في المرتبة 13 عالمياً بواقع 66.9 نقطة، واحتلت المرتبة 45 عالمياً في البيئة التمكينية بواقع 62.9 نقطة، مع رصد المؤشر بعض التحديات التي تواجه الدولة، وأبرزها السكان المشمولون بالحماية الاجتماعية، والبصمة البيئية للفرد، والباحثون في التعليم العالي، ونسبة المشاركين في برامج التعليم والتدريب الرسمي وغير الرسمي، واستهلاك الطاقة المتجددة.

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