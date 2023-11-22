العربية للطيران تطلق 3 رحلات أسبوعياً إلى كوزيكود في الهند انطلاقاً من رأس الخيمة

أعلنت العربية للطيران، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق أول رحلة مباشرة من رأس الخيمة في دولة الإمارات إلى كوزيكود الواقعة بولاية كيرلا في الهند.



وأقيمت قبيل انطلاق الرحلة مراسم احتفالية في مطار رأس الخيمة الدولي بحضور عدد من الشخصيات، بمن فيهم الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، وساتيش كومار سيفان، القنصل العام للهند في دبي والإمارات الشمالية، وعادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، فضلاً عن الشركاء التجاريين وغيرهم من الضيوف الكرام.

وقال الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي: «إن إطلاق هذه الرحلة الجديدة يؤكد التزام رأس الخيمة بتطوير قطاع الطيران وتعزيز ربط الإمارة بوجهات متنوعة. وتتوافق خدمة العربية للطيران الجديدة مع رؤيتنا لتطوير السفر الجوي الإقليمي والدولي في رأس الخيمة، ما يسهم بشكل كبير في نمو قطاع السياحة لدينا. ومن خلال توفير خيارات سفر مريحة وبأسعار معقولة لكل من المجتمع الهندي المتنامي والقطاع السياحي النابض في إمارة رأس الخيمة، نهدف إلى جذب المزيد من الزوار لتجربة العروض الفريدة التي توفرها الإمارة».

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «يسعدنا أن نبدأ خدمتنا الجديدة بين رأس الخيمة وكوزيكود، ما يعزز شبكة وجهاتنا المتنامية ويتيح لنا تزويد عملائنا بخيارات سفر بأسعار معقولة. وتؤكد إضافة هذه الوجهة الجديدة التزامنا بتقديم خيارات سفر مريحة وذات قيمة عالية بين المدينتين، وتعكس العلاقات السياحية والتجارية القوية بين البلدين».

وستربط الخدمة الجديدة المباشرة مطار رأس الخيمة الدولي بمطار كوزيكود الدولي بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً.