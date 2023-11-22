«إي آند» تطلق مبادرة الشرائح الهاتفية الخضراء المعاد تدويرها

أعلنت «إي آند» عن إطلاق مبادرة جديدة لتوفير الشرائح الهاتفية الصديقة للبيئة والمعاد تدويرها لعملائها في دولة الإمارات استعداداً لمشاركتها في مؤتمر الأطراف COP28 في دبي.

وتمثّل الاستدامة جزءاً رئيسياً في مهمة «إي آند» الشاملة للحد من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030. وباعتبارها شريكاً رئيسياً للتكنولوجيا في هذا الحدث العالمي، تعمل «إي آند» على تسريع تنفيذ مشروعات العمل المناخي ضمن عملياتها في دولة الإمارات.

وتركز «إي آند» على تسريع وتيرة مبادراتها البيئية للمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون، وتقليل التأثير البيئي، وتعزيز العمل لتحقيق الاستدامة، بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف COP28 وإعلان عام 2023 عام الاستدامة. وتنسجم هذه المبادرة كجزء من التزام «إي آند» بممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والعمل نحو مستقبل أكثر استدامة.

وتمّ تصنيع الشرائح الهاتفية الجديدة من الأجهزة الإلكترونية المعاد تدويرها، وهي أكثر مراعاة للبيئة بالمقارنة بالبطاقات التقليدية، وأقل تأثيراً في البصمة الكربونية، كما تمّ توفير أكثر من نصف مليون شريحة خضراء لتلبية احتياجات الزوار والوافدين إلى دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28.

وقال عبيد بوكشة، الرئيس التنفيذي للعمليات في «إي آند»: «يُسعدنا تقديم الشريحة الهاتفية الخضراء والتي تعكس التزامنا بدعم الاستدامة عبر حلول مبتكرة. وبصفتنا مجموعة رائدة في مجال التكنولوجيا، نسهم في الجهود العالمية للوصول إلى الحياد المناخي من خلال تنفيذ حلول صديقة للبيئة، والتعاون مع مختلف الشركاء، لتقديم مبادرات بيئية تحفز مختلف الشركات العاملة في القطاع حول العالم للاستثمار في التقنيات الخضراء».

واتخذت «إي آند» خطوات عدة لتقليل بصمتها الكربونية، وتعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية ضمن النطاقين 1 و2 بحلول عام 2030 ضمن عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2030.



ونشرت «إي آند» المعدات اللاسلكية الموفرة للطاقة في مواقع شبكة الهاتف المتحرك الخاصة بها، ما أسهم في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 52 % مقارنةً بالمعدات التقليدية، وخفض استهلاك الطاقة بمقدار 7.6 أطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً لكل موقع.

كما انضمت «إي آند» إلى تحالف «إديسون» التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي وتعهدت بالمساهمة بشكل كبير في تحسين حياة 30 مليون فرد.