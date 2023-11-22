بايبروورلد ميدل إيست يكرم المنتجات الأكثر ابتكاراً في دبي

أقيم حفل توزيع جوائز بايبروورلد ميدل إيست، الأول من نوعه في قاعة الملتقى بمركز دبي التجاري العالمي، واحتفالاً بالمنتجات الأكثر ابتكاراً والتقنيات المتطورة والعلامات التجارية الاستثنائية في صناعة الورق، فقد كرمت الجوائز أيضاً العمل الاستثنائي الذي قام به فاروق رحيم الله، صاحب قرطاسية فاروق الدولية من خلال فوزه بجائزة «أفضل إنجاز لهذا العام» الخاصة.

وتُمنح جائزة «أفضل إنجاز لهذا العام» للأفراد الذين قدموا مساهمات كبيرة ومؤثرة في قطاع القرطاسية طوال حياتهم المهنية، حيث تأسست قرطاسية فاروق الدولية في دبي عام 1980، وتطورت لتصبح العلامة التجارية الأولى للقرطاسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تنتج مجموعة واسعة ومتنوعة من اللوازم المكتبية والمدرسية والمذكرات والمغلفات وتحظى بإشادة عالمية كبيرة بجودة منتجاتها.

وقال سيد علي أكبر، مدير إدارة معرضي بايبروورلد ميدل إيست والهدايا ولايف ستايل ميدل إيست: «ستصبح جوائز بايبروورلد ميدل إيست الآن فعالية سنوية تكرّم وتحتفل بالمساهمات البارزة التي تقدمها العلامات التجارية والأفراد في قطاع الورق في المنطقة، وباعتباره المعرض الأكبر من نوعه في العالم، فقد أطلق بايبروورلد ميدل إيست الجوائز للاحتفال بالتميز وتسليط الضوء على أفضل المنتجات في القطاع، ويسعدنا أن نتوجه بالتهنئة لفاروق رحيم الله على فوزه بجائزة أفضل إنجاز لهذا العام، وذلك لإنجازاته الرائعة في قطاع القرطاسية في المنطقة».

تم اختيار الفائزين بالجوائز من قبل لجنة تحكيم موقرة مؤلفة من نخبة من أبرز الخبراء تضم كلاً من: إريم أوزكال، الأمين العام لجمعية القرطاسية في تركياـ (توكيد)، والمؤلف والصحفي الدولي بورفا جروفر، وريشا كوتينيو، صاحبة شركة Pret a Papier، وشيبا خان صاحب شركة فنون آرتس، وفولكر جونجيبلوت، صاحب شركة فولكر.

وفازت شركة ميتاسيل بجائزة «أفضل منتج من الأدوات المكتبية لهذا العام»، في حين ذهبت جائزة «أفضل منتج للفنون والحرف اليدوية لهذا العام» إلى أقلام شنايدر عن منتج بينت ات 040 توين ميكر (Paint-It 040 Twin marker)، ومن بين الفائزين الآخرين في حفل الجوائز فقد حازت شركة كلاود لاين على جائزة «أفضل دفتر ملاحظات لهذا العام»، بينما فاز مصنع الاتحاد للورق بجائزة «أفضل المستلزمات المكتبية لهذا العام» عن ورق النسخ متعدد الأغراض «مرام»، وقد تم منح جائزة «أفضل منتج للكتابة لهذا العام» لشركتي يوني ميتسوبيشي بينسل وبانجلف ماركيتنج عن منتج «ذا يوني بول إير».

وتأكيداً على التزام بايبروورلد ميدل إيست بالاستدامة، فستكون جائزة «أفضل منتج مستدام لهذا العام» سمة سنوية للحفل، حيث تم منح هذه الجائزة لمجموعة ترايدنت عن ورق النسخ سبكترا، ونظراً لتميز شخصية هاري بوتر العالمية الشهيرة، فقد ذهبت جائزة «أفضل منتج مرخص لهذا العام» إلى شركة مابيد عن حقيبة التلوين الخاصة بهاري بوتر، بينما ذهبت جائزة «أفضل تصميم لحقيبة مدرسية لهذا العام» إلى شركة إس كوول، وحصلت شركة سكريبل بوكس على جائزة «أفضل بائع تجزئة للأدوات المكتبية لهذا العام».