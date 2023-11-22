شراكة استراتيجية بين جامعة دبي و«عنان» لإرساء معالم جديدة في قطاع الطيران

كشفت «عنان»، شركة التكنولوجيا الإماراتية التي تقود طريق التحول نحو تبني خدمات التنقل الجوي المتقدم، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع جامعة دبي، لتكوين شراكة تستهدف رسم معالم جديدة لمستقبل قطاع الطيران في دولة الإمارات، وذلك من خلال تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي والتطوير.



وستتعاون «عنان» وجامعة دبي بموجب هذه الشراكة في مبادرات البحث العلمي والتطوير التي تتركز حول التكنولوجيا والحلول المبتكرة لتطوير وتنفيذ المشاريع التجريبية الخاصة بالخدمات اللوجستية الجوية، حيث سيعمل الطرفان جنباً إلى جنب لإجراء اختبارات على العديد من أوضاع الطيران المختلفة لأسطول طائرات نقل البضائع الثقيلة ذاتية القيادة، والطائرات التي تعمل بنظام الإقلاع والهبوط العمودي eVTOL، والتي ستتبنى أعلى معايير الأمان والسلامة الجوية في نقل الأشخاص والبضائع في كل البيئات التي ستعمل فيها، بهدف تعزيز كفاءة الطائرات ذاتية القيادة باستخدام أحدث التقنيات المستدامة، والاضطلاع بدور رائد في إرساء معايير جديدة لمستقبل قطاع الطيران في الدولة.



كما ستوفر هذه الشراكة لطلبة جامعة دبي، منصة لتبادل المعارف والخبرات التي ستمكنهم من الحصول على خبرة واسعة في هذا المجال المتوقع مساهمته بشكل كبير في دفع العجلة الاقتصادية والمجتمعية خلال السنوات القليلة المقبلة، إلى جانب أنها تتيح للمواهب الإماراتية الواعدة إبراز ابتكاراتها وأفكارها وتطبيقها على الطائرات التي تنتجها «عنان» التي تهدف لأن تكون أول شركة متخصصة في التنقل الجوي لأغراض تجارية بالطائرات ذاتية القيادة في دبي.



وقال دكتور عيسى البستكي - رئيس جامعة دبي: «لطالما كان للخبراء الإماراتيين والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، مساهمة كبيرة في تطوير تكنولوجيا الطائرات ذات المروحيات المتعددة «ملتيكوبتر» والطائرات ثابتة الجناحين المصممة والمنتجة بالكامل في منشأة تصنيعية محلية في دبي، وذلك تلبية للطلب المتنامي على هذه الطائرات وامتثالاً للمتطلبات واللوائح التنظيمية المحددة بواسطة الجهات المختصة بقطاع الطيران».



وقال علي العميمي، الرئيس التنفيذي لشركة «عنان»: «تعكس هذه الشراكة المبرمة مع جامعة دبي، رؤيتنا لنكون في طليعة ركب التحول في قطاع التنقل الجوي، ونحن فخورون بالتعاون مع إحدى الجامعات الإماراتية الرائدة لتأسيس منصة مفتوحة للابتكار والتطوير، بما يسهم في الارتقاء بقطاع الطيران وتدريب المواهب الإماراتية ورعايتها».



وكانت شركة «عنان» قد عرضت أول طائراتها ذاتية القيادة خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2023. ومن المتوقع أن يشهد حجم قطاع التنقل الجوي المتقدم AAM، نمواً ملحوظاً إلى 110.02 مليارات دولار بحلول العام 2035.



