برنامج الإمارات للشراكة الشاملة يفتح آفاقاً واسعةً أمام المصدرين والمستثمرين

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن برنامج الإمارات لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة فتح آفاقاً جديدة وواسعة من الفرص أمام المصدرين والمستثمرين ورواد الأعمال، عبر بناء علاقات تجارية قوية بأكبر الاقتصادات التي تتميز بمعدلات نمو مرتفعة مثل الهند وتركيا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا. وأضاف: بخفض التعريفة الجمركية، وإزالة الحواجز أمام حركة التجارة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع وتيرة الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، فإننا ندشن عصراً جديداً للتبادل التجاري العالمي تعد دولة الإمارات مركزاً مهماً له.



جاء ذلك في ورشة العمل التي استضافتها وزارة الاقتصاد ونظمتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، لتعريف مجتمع الأعمال بأهمية برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، وبحضور عدد من المسؤولين وأكثر من 250 من كبار التنفيذيين من قطاع الأعمال في أبوظبي.

موقع استراتيجي

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «تشكل التجارة محركاً رئيساً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويسهم موقعنا الاستراتيجي، ومنظومة أعمالنا، والبيئة المحفزة لنمو الأعمال في تعزيز مكانتها وجهة عالمية للتجارة والاستثمار». وأضاف: «وضعنا أهدافاً طموحة لزيادة حجم وقيمة التجارة الخارجية غير النفطية وتعزيز قطاعات النمو الرئيسة. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، نعمل على ضمان تسهيل التجارة وسهولة ممارسة الأعمال».

القطاع الخاص

وأكّد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي في كلمته أهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز اقتصاد الإمارات وضمان تنافسيته عالمياً، كما أكد الظاهري التزام الغرفة تمكين شركات القطاع الخاص من الاستفادة من مزايا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ودعم توسعها في الأسواق العالمية.



السوق الأفريقي

وأكد وليد حارب الفلاحي الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستشارات - في تصريحات لـ«البيان» على هامش الورشة - أن القطاع الخاص يدعم توجه الدولة، مشيراً الى أهمية الانطلاق نحو السوق الأفريقي ومنطقة الشرق الأوسط. وأشار الى أهمية عقد ورش العمل التعريفية لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين بالفرص المتاحة واستكشاف آفاق الشراكات في هذه الأسواق المهمة.

البنية التحتية

وأكد حمد العوضي الخبير الاقتصادي رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي السابق - في تصريحات لـ«البيان»- أن دولة الإمارات من أوائل الدول التي استثمرت في المناطق الصناعية وفي المناطق الحرة مثل جبل علي وميناء راشد، ومع تطور الاقتصاد العالمي كانت الإمارات سباقة في توفير البنية التحتية من مبانٍ وطرق وتشريعات وخدمات وقطاعات داعمة، مشيراً الى أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يسهم في تسهيل إجراءات التصدير، ومؤكداً أهمية إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية وتوفير الكثير من فرص العمل.



السلع والبضائع

واستعرضت ورشة العمل الجوانب الرئيسة المستهدفة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومن ذلك السلع والبضائع والخدمات وقواعد المنشأ وشهادة المنشأ التفضيلية والتدابير الوقائية. وأشاد عدد من المشاركين بتنظيم الفعالية بهدف تزويد القطاع الخاص المعلومات اللازمة ليتسنى للفاعلين في القطاع تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الشراكات.

يذكر أن الإمارات وقعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 7 دول، ووصلت المفاوضات لمراحل متقدمة من أجل إبرام اتفاقيات مماثلة مع 12 دولة أخرى. وتسهم الاتفاقيات في دعم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتستهدف الإمارات استقطاب 150 مليار دولار أمريكي بحلول سنة 2031، وأن تصبح ضمن الدول الـ10 الأولى على مستوى العالم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك تدعم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تحقيق هدف الإمارات مضاعفة التجارة الخارجية غير النفطية إلى أكثر من 4 تريليونات درهم بحلول سنة 2031 مقارنةً بـ2.2 تريليون درهم في العام الماضي.