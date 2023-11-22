الأسهم الأمريكية تراهن على نهاية التشديد النقدي وتراجع عوائد السندات

ارتفعت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت اليوم الأربعاء مدفوعة برهانات أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد وصل إلى نهاية دورة التشديد النقدي وتراجع عوائد سندات الخزانة ذات الآجال الأطول، بينما يقيّم المتعاملون أحدث دفعة من البيانات الاقتصادية، مع انخفاض طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات المتحدة بأكبر قدر منذ يونيو.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 101.04 نقطة، أو 0.29 في المئة، وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 14.85 نقطة، أو 0.33 في المئة، بينما تقدم المؤشر ناسداك المجمع 83.84 نقطة، أو 0.59 في المئة.

وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من 3 نقاط أساس إلى 4.381%. وانخفضت العائدات في جميع المجالات، مع انخفاض سندات الخزانة لأجل 30 عاماً بنحو 6 نقاط أساس إلى 4.524٪، وهو أدنى مستوى لها منذ أواخر سبتمبر.

جاءت هذه التحركات بعدما أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي في محضر اجتماعه الأخير إلى أن السياسة النقدية ستظل مقيدة، ولم يعطِ أي إشارة إلى خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

من جهة أخرى، انخفضت طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات المتحدة بأكبر قدر منذ يونيو، ما يشير إلى أن أصحاب العمل ما زالوا متمسكين بالعمال في سوق عمل تتباطأ تدريجياً.

وهبطت الطلبات الأولية بمقدار 24,000 إلى 209,000 طلب في الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر، وفقاً لبيانات وزارة العمل الصادرة اليوم الأربعاء، لتنخفض عن التقديرات كافة في استطلاع بلومبرغ للاقتصاديين.

كما تقهقرت الطلبات المستمرة، وهي مؤشر لعدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بشكل مستمر، إلى 1.84 مليون في الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر مسجلة أول انخفاض في شهرين.