مجلس سيدات أعمال دبي يعزز استدامة الأعمال التجارية لرائدات الأعمال

أكد مجلس سيدات أعمال دبي التزامه المستمر باتباع أفضل الممارسات العالمية التي تعزز استدامة ونمو أعمال رائدات الأعمال، مع التركيز بشكل استراتيجي على توسيع آفاق العمل أمامهن وإبراز الفرص الجديدة لهن وتعزيز حضورهن الفعال في مختلف قطاعات الأعمال.

جاء ذلك في ختام فعاليات النسخة الأولى من منتدى «سيدات أعمال الإمارات»، الذي استضافه «مجلس سيدات أعمال أبوظبي» بالتعاون مع «مجلس سيدات أعمال دبي» و«مجلس سيدات أعمال الشارقة» والغرفة التجارية الفرنسية في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت مبادرة لجنة تمكين المرأة، وقد نظم هذا المنتدى بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية، وكان محور تركيزه منصباً على موضوع «كيف تنمو الأعمال في ظل الاقتصاد المستدام».

تحفيز التعاون

وأكدت نادين حلبي مديرة تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي أهمية منتدى سيدات أعمال الإمارات كمنصة استباقية مهدت الطريق أمام النقاشات البناءة وتعزيز سبل التواصل الفعال وتبادل الخبرات والتجارب بين سيدات الأعمال. وشددت حلبي على أهمية الحلقات النقاشية التي باتت تلعب دوراً محورياً في توجيه سيدات الأعمال نحو استراتيجيات النمو المستدام واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة ودفع مسيرة التقدم في استخدام الذكاء الاصطناعي الذي يمثل ركيزة أساسية لنجاح رائدات الأعمال في ظل الاقتصاد الرقمي السائد اليوم.

وأشارت حلبي إلى أن تنظيم المنتدى يهدف إلى عرض رسالة مجلس سيدات أعمال دبي والتزامه الراسخ بتمكين سيدات الأعمال من إبراز قدراتهن ومهاراتهن في بيئة الأعمال، الأمر الذي يساعدهن على تنمية مشاريعهن وشركاتهن.

التخطيط للمستقبل



ومن المزمع عقد النسخة الثانية من منتدى سيدات أعمال الإمارات في دبي العام المقبل 2024، حيث يحرص مجلس سيدات أعمال دبي على بذل قصارى جهده لضمان انعقاد نسخة متميزة من المنتدى بما يتناسب مع مكانة دبي الريادية في دعم قطاع ريادة الأعمال، ويعمل المجلس على تعزيز أهمية هذه الفعالية ودورها في توفير مساحة لدعم وتمكين رائدات الأعمال في إمارة دبي خصوصاً ودولة الإمارات عموماً.



ويهدف المنتدى في نسخته الثانية إلى مساعدة رائدات الأعمال في تحقيق أهدافهن وتطلعاتهن وتعزيز تنافسية واستدامة أعمالهن بما يضمن دعم نمو مشاريعهن والارتقاء بقدراتهن القيادية والإدارية.



وشهدت النسخة الأولى من المنتدى حضوراً واسعاً لسيدات ورائدات الأعمال، وتضمنت ثلاث جلسات نقاشية تناولت عدداً من المواضيع البارزة والمرتبطة بالشعار الأساسي للمنتدى «كيف تنمو الأعمال في ظل الاقتصاد المستدام»، حيث تعمق الخبراء المتحدثون في مناقشة الثقافة المالية واستخدامات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات الأعمال، والاتجاهات والفرص الجديدة لرائدات الأعمال والشركات. ويؤكد مجلس سيدات أعمال دبي التزامه بدعم المبادرات البناءة التي ترتقي برائدات الأعمال نحو آفاق جديدة من النجاح المستدام والمكانة الريادية في بيئة الأعمال الديناميكية.