«شروق» تكشف مستجدات 3 مشروعات سياحية واستثمارية

كشف أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، آخر المستجدات في المشروعات السياحية والتنموية ووجهات الضيافة والاستثمار التي تتولى «شروق» تطويرها في إمارة الشارقة. واستعرض القصير المراحل المنجزة ومواعيد انتهاء كل من «نزل الرفراف»، و«رحَال»، و«شاطئ كلباء»، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تأتي تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية للنهوض بالمنطقة الشرقية وتعزيز مكانتها على خارطة الوجهات الجاذبة للاستثمار والسياحة.



شاطئ كلباء



واستعرض القصير خلال مداخلة له في برنامج «الخط المباشر»، يوم الثلاثاء، رؤية مشروع «شاطئ كلباء» كوجهة سياحية رائدة في المنطقة الشرقية تمتد على مساحة 9.5 كم، مشيراً إلى أن المشروع سيراعي في جميع مراحل تطويره خصوصية الحياة الطبيعية في كلباء، إذ سيقتصر على استخدام المواد الصديقة للبيئة في العمليات الإنشائية، والتي روعي فيها الاعتماد على مواد طبيعية من بيئة كلباء المحلية. ومن المقرر أن تبدأ الأعمال فيه قريباً، وأن تنتهي الأعمال الإنشائية فيه خلال الربع الثالث من العام 2025.

وأضاف القصير إن مشروع شاطئ كلباء سيكون إضافة نوعية للوجهات السياحية في المنطقة الشرقية، إذ يضم مطاعم ومقاهي، وأكشاكاً، إضافة إلى مرافق خدمية وترفيهية متنوعة لرواد الشواطئ، كما يحتوي على منطقة ألعاب خاصة للأطفال، لافتاً إلى أن المشروع يلتزم بمعايير البرنامج العالمي للعلم الأزرق، التي تضم التثقيف والمعلومات البيئية، وجودة المياه، والإدارة البيئية، والسلامة والخدمات.

نزل الرفراف



وأعلن القصير أن أعمال توسعة مشروع «نزل الرفراف» ستنتهي خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث يمثل النزل بوابـةً إلـى المحميات البيئية، ويقع على بعد 30 متراً تقريباً من شاطئ مدينة كلباء، وتم إضافة 20 خيمةً فاخرة إلى المشروع ليصبح إجمالي الخيام فيه 40 خيمة فاخرة تتمتع بسقوف مكونة من ثلاث طبقات عازلة للحرارة، وتم تزويدها بتجهيزات الإضاءة المنخفضة حفاظاً على طبيعة الحياة البرية في المحمية.

وقال القصير: «يتميز نزل الرفراف بالمزروعات الطبيعية الملائمة لبيئة منطقة كلباء، والتي تعاونت فيها شروق مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية لتحديد أنواع المزروعات وأماكن زراعتها، كما أن قرب النزل من المحميات الطبيعية يوفر فرصة للزوار للتعرف إلى البيئة الطبيعية للمنطقة الشرقية»، لافتاً إلى أن النزل يتضمن أنشطة متعددة مثل الكاياك والجولات الاستكشافية على الأقدام وأنه تم توسعة خيمة الاستقبال لتقديم خدمات عالية الجودة للزوار.

رحال



وكشف القصير أن مشروع «رحَال» الذي يقع بالقرب من محمية كلباء، وتنتهي أعماله الإنشائية بالكامل في الربع الأخير من 2024، سيتضمن 20 مقطورة مجهزة بكافة وسائل الراحة ومصممة لتتناسب مع مختلف الحالات الجوية والتضاريس السهلة والوعرة.

وأضاف: «السياحة البيئية عالم واسع يدفعنا إلى العمل المتكامل ومواكبة أحدث التطورات التقنية في مواد البناء الصديقة للبيئة لاستخدامها، ونحن نسعى ليكون مشروع رحال منتجاً سياحياً يليق بمكانة إمارة الشارقة، ويوفر للزائر كافة مستلزمات الإقامة الفاخرة».

وحول المشروعات المستقبلية، أشار المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) إلى أن الإقبال المتزايد على وجهات المنطقة الشرقية يدفع الهيئة إلى تنويع وتطوير منتجاتها السياحية والتجارية والثقافية في هذه المنطقة.

وقال: «نعمل على إضافة عدد من المتاجر العالمية والمحلية إلى واجهة كلباء المائية التي تعد أحد أبرز المشروعات الساحلية في الشارقة، كما نخطط لإنشاء مشروعات استثمارية أخرى في مختلف مدن إمارة الشارقة بهدف تعزيز الجاذبية السياحية والاقتصادية والاجتماعية لجميع مناطق الإمارة».