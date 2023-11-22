«ديار» تشرع في بناء مشروع «ماركاسا» في مدينة دبي الملاحية

أعلنت ديار للتطوير، وضع حجر الأساس لبدء المرحلة الإنشائية رسمياً في مشروع «ماركاسا» السكني المطل على الواجهة البحرية في مدينة دبي الملاحية والحائز عدة جوائز عالمية.

ويعد انطلاق أشغال البناء خطوةً بارزة في مسيرة مشروع ماركاسا، حيث تم بيع كامل وحدات برج ماركاسا السكني الفاخر المطل على الواجهة البحرية في زمن قياسي بعد إطلاقه في شهر مارس 2023. هذا ومن المقرر الانتهاء من مشروع ماركاسا في نهاية عام 2026، ليمثل بذلك مزيجاً من التصميم المبتكر والجودة الفائقة.

سمعة عالمية



وتعليقاً على انطلاق الأشغال، قال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: «يسعدنا أن نعطي الانطلاقة الرسمية لمشروع ماركاسا، البرج السكني الجديد المميّز في مدينة دبي الملاحية، والذي شهد اهتماماً كبيراً من العملاء والمستثمرين. في ديار للتطوير تَنبع سمعتنا المتميّزة من حرصنا الدائم على الالتزام بالجودة و تسليم المشاريع في الوقت المحدّد. ومع التركيز على الرفاهية المستدامة والابتكار، فإننا على ثقة بأن التصميم الفريد والجودة الفائقة لمشروع ماركاسا الذي تم بيعه بالكامل لن يساعد فقط على إنشاء مجمّع سكني استثنائي على الواجهة البحرية، ولكنه سيضع أيضاً معياراً جديداً في قطاع العقارات على المستوى الإقليمي.»

وأضاف سعيد محمد القطامي: «نحن فخورون بالتصميم الفريد لماركاسا والذي يتميز بنمط حياةٍ ذكي ومستدام يضم مساحات معيشية تعتمد على الإضاءة الطبيعية، وإضاءة أخرى موفِّرة للطاقة، إضافة إلى نظم تحرص على ضبط جودة الهواء الداخلي، ونظم ميكانيكية كهربائية حرارية مع استخدام طاقات نظيفة تتماشى مع جهودنا في دعم استراتيجية الاستدامة».



ويتكون مشروع ماركاسا من 52 طابقاً ويضم شققاً تتراوح بين غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم بالإضافة إلى وحدات بنتهاوس فاخرة توفر إطلالات بانورامية على المحيط.



جوائز



وكانت هذه الخصائص من بين الأسباب التي استشهدت بها لجنة تحكيم الجوائز عندما تُوّج مشروع ماركاسا من ديار بجائزتين من فئة الخمس نجوم عن فئة «التطوير السكني الشاهق» و«الهندسة المعمارية السكنية الشاهقة» في جوائز العقارات العربية 2023 - أكبر وأعرق برنامج جوائز سنوي مخصص لسوق العقارات الديناميكي في المنطقة - إضافة إلى أربع فئات رئيسة أخرى من الجوائز. وتشمل هذه الجوائز المرموقة: تطوير الشقق/ الوحدات السكنية؛ العمارة السكنية الشاهقة؛ تطوير المباني السكنية الشاهقة؛ والعقارات السكنية، التي تلبي جميع معايير لجنة التحكيم.

وإضافة إلى ذلك، فاز مشروع ماركاسا من ديار أيضاً بجائزة كبرى عن فئة «أفضل حياة فاخرة في الأبراج الشاهقة» التي تمنحها جوائز العقارات العربية المرموقة 2023، والتي أشادت بشكل خاص بالتزام المشروع بوضع معايير عالية تتماشى مع السمعة المتميّزة لشركة ديار للتطوير وأدائها الاحترافي.